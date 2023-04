Zelensky: Polen werde die Koalition zur Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine anführen

Bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky in Warschau am Mittwoch – dem ersten seit Beginn der russischen Invasion – ermutigte er Polen, bei der Bildung einer Koalition, die dem ukrainischen Militär Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen wird, eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

„So wie sich Ihre (polnische) Führung in der Panzerkoalition bewährt hat, glaube ich, dass sie sich auch in der Flugzeugkoalition bewähren wird“, sagte Zelensky und betonte, dass sowohl Polen als auch die Ukraine gemeinsam ganz Europa verteidigen können.

„Polen, mit Ihnen, Schulter an Schulter, werden wir die Freiheit in Europa für immer herstellen. Die Tyrannei wird in der Geschichte verlieren, wenn sie in der Ukraine verliert“, sagte Zelensky.

Er deutete an, dass der Enthusiasmus für die ukrainische Sache bei den westlichen Befürwortern nachlässt, und sagte weiter: „Denn dies ist ein Kampf für die Freiheit, und es ist unmöglich, ihn nur teilweise zu gewinnen.“

Zelensky drängt darauf, dass Polen bei der Entsendung von Kampfjets mutiger wird, weil es zuvor erfolgreich bei den westlichen Verbündeten für die Entsendung von Panzern geworben hat. Bislang hat sich Washington gegen die Entsendung der begehrten F-16 gewehrt, aber Polen bei der Lieferung von MiG-29-Kampfflugzeugen aus sowjetischer Produktion generell unterstützt.

Doch bei den Panzern war Polen das erste Land, das zugesagt hatte, Leopard-Panzer aus deutscher Produktion für die Ukraine zu liefern. Dies erhöhte den Druck auf den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und brachte den Stein ins Rollen, der schließlich dazu führte, dass sowohl Deutschland als auch die USA Kampfpanzer genehmigten.

Präsident Biden hat unterdessen die Entsendung von F-16-Kampfflugzeugen in die Ukraine „vorerst“ ausgeschlossen, da er der Meinung ist, dass dies den Konflikt unnötig eskalieren und zu einem direkten Zusammenstoß zwischen Russland und der NATO führen würde.

Der polnische Präsident Andrzej Duda erklärte sich bereit, der Ukraine weitere MiG-29-Kampfjets zu spenden, und sprach auch die Frage der NATO-Mitgliedschaft an, indem er sagte, dass „Sicherheitsgarantien“ auf dem Tisch liegen sollten.

In einer Rede vor einer großen Menschenmenge in Warschau erklärte Zelensky heute, dass es Polen gelungen sei, eine internationale Koalition von Leopard-Panzern für die Ukraine zusammenzustellen. Er fügte hinzu, er sei sicher, dass es Polen auch gelingen werde, eine F-16-Koalition zu bilden.

Speaking in front of a large crowd in Warsaw today, Zelensky stated that Poland had been successful in assembling an international Leopard tank coalition for Ukraine.



He added he is certain Poland will also succeed in creating an F-16 coalition.



🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/qKt127tgIw