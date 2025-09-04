Hat Donald Trump Mord autorisiert? … und warum missachtet er Chinas Rolle bei der Niederlage Japans?

Von Larry C. Johnson

Heute werde ich zwei verschiedene Themen behandeln, die sich beide auf Donald Trump beziehen. Ich bin kein Mensch mit Trump-Derangement-Syndrom (TDS). Ich mag Präsident Trump nicht reflexartig nicht, aber ich finde mich zunehmend beunruhigt über seine Außenpolitik und seine militärischen Handlungen, die seinen erklärten Anspruch, Frieden zu suchen, konterkarieren. Beginnen wir mit dem Angriff auf ein angebliches venezolanisches Boot am Montag durch die US-Navy … Das war in meinen Augen ein krimineller Akt der US-Streitkräfte.

Zunächst einmal, hier ist, was das Weiße Haus, das US-Außenministerium und das Verteidigungsministerium über den US-Angriff gesagt haben:

Weißes Haus

Präsident Donald Trump verkündete auf einer Pressekonferenz, dass US-Navy-Kräfte „ein Boot, ein drogenbeladenes Schiff, mit einer beträchtlichen Menge Drogen an Bord, abgeschossen“ hätten, wobei 11 mutmaßliche Kartellmitglieder bei der Operation getötet wurden. Er beschrieb den Schlag als Warnung an narco-terroristische Organisationen und behauptete, er sei in internationalen Gewässern gegen ein auf die Vereinigten Staaten zusteuerndes Schiff erfolgt. Trump veröffentlichte ein Video der Operation und betonte den US-Willen, den Drogenhandel in Verbindung mit venezolanischen Banden zu bekämpfen.

US-Außenministerium

Außenminister Marco Rubio bestätigte über soziale Medien, dass das US-Militär einen „tödlichen Schlag“ gegen ein von einer „designierten narco-terroristischen Organisation“ betriebenes Schiff geführt habe. Das Ministerium bekräftigte die US-Position, dass Präsident Nicolás Maduro ein Drogenkartell anführe, und nannte die Aktion notwendig im anhaltenden Kampf gegen den Drogenhandel. Das Außenministerium erklärte außerdem, dass es bei der Operation keine US-Opfer gegeben habe.

Verteidigungsministerium

Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte in den nationalen Medien, dass weitere militärische Aktionen gegen Kartelle wahrscheinlich seien, und sagte, die USA würden „weiterhin Drogenkartelle treffen“ und dass alle Schmuggler, die als narco-Terroristen eingestuft seien, „dasselbe Schicksal erleiden“ würden. Das Pentagon bestätigte, dass kein amerikanisches Personal verletzt wurde, und beschrieb die Operation als „todernst“ – als Beginn einer breiteren Militäroffensive zur Bekämpfung des Drogenschmuggels und der organisierten Kriminalität in der Region.

Menschen zu töten, nur weil man glaubt, dass sie etwas Illegales tun, bringt einem eine Mordanklage ein. Nur weil die US-Regierung behauptet, das Boot habe Drogen transportiert und sei von mutmaßlichen Mitgliedern des Tren de Aragua bemannt gewesen, handelt es sich um einen illegalen Einsatz von Gewalt. Der ordnungsgemäße Weg wäre es gewesen, das Boot abzufangen, an Bord zu gehen, die Passagiere/Besatzung festzunehmen und die Drogen zu beschlagnahmen. Es wäre eine völlig andere – und rechtfertigbare – Sache gewesen, wenn die Menschen auf diesem Boot auf US-Personal geschossen hätten. Das von der US-Regierung veröffentlichte Video zeigt jedoch keine Schusswaffenaktivität durch die Personen auf diesem Boot. Sollte Beweismaterial auftauchen, das zeigt, dass diese Menschen auf US-Personal oder Schiffe geschossen haben, ziehe ich meinen Mordvorwurf zurück. Aber wenn es solche Beweise gäbe – glauben Sie, dass die Trump-Regierung das verschweigen und zurückhalten würde?

Ich stimme dem Prinzip, den Zustrom illegaler Drogen in die USA zu stoppen, voll und ganz zu. Ich kenne die Kosten persönlich … mein 39-jähriger Neffe starb an einer Fentanyl-Überdosis. Aber ich weiß auch – basierend auf 27 Jahren Arbeit in Geldwäschefällen –, dass der beste Weg, die Kartelle zu treffen und ihre Handlungen einzudämmen, darin besteht, ihrem Geld nachzugehen. Die US-Regierung redet groß, d. h. „Follow the money“, aber sie hat ihre vollen Möglichkeiten nicht darauf konzentriert. Warum? Weil zu viele US-amerikanische Banken und Unternehmen mitschuldig daran sind, von diesem Geld zu profitieren.

CHINA FEIERT DEN 80. JAHRESTAG DER NIEDERLAGE JAPANS

Donald Trump postete diese „Truth“ (so nennt Trump seine Beiträge auf Truth Social):

Die große Frage, die beantwortet werden muss, ist, ob Präsident Xi von China die enorme Unterstützung und das „Blut“ erwähnen wird, das die Vereinigten Staaten von Amerika China gegeben haben, um ihm zu helfen, seine FREIHEIT von einem sehr unfreundlichen ausländischen Invasor zu sichern. Viele Amerikaner starben in Chinas Streben nach Sieg und Ruhm. Ich hoffe, dass sie zu Recht geehrt und für ihren Mut und ihr Opfer erinnert werden! Möge Präsident Xi und das wunderbare Volk Chinas einen großartigen und dauerhaften Feiertag haben. Bitte richten Sie meine herzlichsten Grüße an Wladimir Putin und Kim Jong Un aus, während Sie gegen die Vereinigten Staaten von Amerika konspirieren.

PRÄSIDENT DONALD J. TRUMP

Ich denke, Trump hat zu viel Zeit damit verbracht, Hollywood-Filme über den Krieg im Pazifik anzuschauen. Trump und ich – wie die meisten Amerikaner – wurden mit einer ständigen Kost über den großen Sieg der USA bei der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg gefüttert. Selten gibt es eine faire Darstellung dessen, was die Chinesen erlebt haben. Also hier ein paar Fakten.

Japan begann China anzugreifen, lange bevor die Vereinigten Staaten in den Pazifikkrieg eintraten. Die früheste bedeutende japanische Aggression war die Invasion der Mandschurei, die am 18. September 1931 infolge des Mukden-Zwischenfalls begann. Dies führte zur Errichtung des Marionettenstaates Mandschukuo im Nordosten Chinas.

Ein vollumfänglicher Krieg zwischen Japan und China brach jedoch mit dem Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke bei Peking am 7. Juli 1937 aus. Dieses Ereignis löste den Ausbruch des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges aus, in dem Japan eine weitreichende Invasion chinesischen Territoriums startete. Ende Juli 1937 hatten die Japaner wichtige Städte wie Peking und Tianjin besetzt, und bis Dezember 1937 war Nanjing gefallen, was zum berüchtigten Massaker von Nanjing führte.

Während die Japaner chinesische Zivilisten und Soldaten massakrierten, unternahmen die USA nichts. Die Vereinigten Staaten vermieden es zunächst, während der frühen japanischen Angriffe auf China Stellung zu beziehen, und priorisierten wirtschaftliche Interessen und Handel mit beiden Nationen. In den Jahren nach der Invasion der Mandschurei 1931 und später während der groß angelegten Angriffe ab 1937 leistete die US-Regierung weder direkte Hilfe an China noch unternahm sie nennenswerte Schritte, um die japanische Aggression zu verurteilen.

Also, wer hat die meiste Zeit gekämpft und gestorben im Pazifikkrieg … die USA oder China? Im Durchschnitt waren während des Zweiten Weltkriegs etwa 70 % der japanischen Armee in China stationiert. Diese Zahl schwankte im Laufe der Zeit: gelegentlich stieg sie auf über 90 %, der niedrigste Wert lag bei etwa 35 %, aber typischerweise blieb sie für die meiste Zeit des Konflikts über 70 %. Im Dezember 1941 befanden sich 35 von Japans 51 Armeedivisionen – etwa 69 % seiner gesamten Bodentruppen – in China, und der Großteil dieser Streitkräfte blieb bis zur Kapitulation Japans 1945 dort stationiert.

Während des Zweiten Weltkriegs werden die von japanischen Streitkräften getöteten chinesischen Soldaten und Zivilisten wie folgt geschätzt:

Chinesische Militärtote: Etwa 3 bis 4 Millionen chinesische Soldaten wurden während Kämpfen, Exekutionen und verwandten Kampfeinsätzen durch das japanische Militär getötet. Zum Beispiel starben 1937 etwa 50.000 chinesische Soldaten bei der Verteidigung von Nanjing, weitere 30.000 wurden nach der Einnahme hingerichtet.

Etwa 3 bis 4 Millionen chinesische Soldaten wurden während Kämpfen, Exekutionen und verwandten Kampfeinsätzen durch das japanische Militär getötet. Zum Beispiel starben 1937 etwa 50.000 chinesische Soldaten bei der Verteidigung von Nanjing, weitere 30.000 wurden nach der Einnahme hingerichtet. Chinesische Ziviltote: Die zivilen Opfer werden auf 15 bis 20 Millionen geschätzt. Dazu gehören Massaker wie das Massaker von Nanjing, das allein zwischen 100.000 und 300.000 zivile Todesopfer forderte, sowie weit verbreitete Vergewaltigungen und Gräueltaten. Viele andere starben infolge von Hungersnöten, Zwangsarbeit und anderen japanischen Kriegsverbrechen.

Insgesamt starben über 20 Millionen Chinesen – sowohl Militärs als auch Zivilisten – infolge der japanischen Invasion und Besatzung während des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges und des umfassenderen Zweiten Weltkriegs.

Die USA verloren im Vergleich dazu während des Zweiten Weltkriegs im Pazifikkrieg etwa 111.606 Militärangehörige, die entweder im Kampf getötet wurden oder als vermisst gelten. Dazu gehören:

Etwa 41.592 US-Armeeangehörige

Etwa 23.160 US-Marines und Matrosen

Zusätzlich verlor die US-Navy 31.157 Gefallene im Pazifik

Trump weiß einfach nicht, wovon er spricht, wenn er schlicht behauptet, die USA hätten „eine massive Menge Blut“ vergossen, um Japan zu besiegen. Ja, wir erlitten erhebliche Verluste, aber unsere Verluste verblassen im Vergleich zu dem, was China verloren hat. Unsere Gefallenen im Kampf betrugen 0,04 % der Verluste Chinas. Zudem bedeutet die Tatsache, dass China acht Jahre lang 70 % des japanischen Militärs bekämpfte, dass dank ihrer Anstrengungen weniger Amerikaner starben. Angesichts dieser Fakten ist Trumps „Truth“ an Xi schlicht eine große Lüge.