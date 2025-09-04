Keine Kompromisse in Bezug auf Iran und Venezuela

Ted Snider

US-Präsident Donald Trump hat wiederholt betont, dass sowohl Russland als auch die Ukraine schwierige, aber vernünftige Kompromisse eingehen müssen, um Fortschritte in Richtung Frieden zu erzielen. Er äußerte die Hoffnung, dass der russische Präsident Wladimir Putin „gut sein“ und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „ebenfalls Flexibilität zeigen“ werde.

Trump zeigte jedoch keinerlei Anzeichen von Flexibilität oder Kompromissbereitschaft in seinen Konflikten mit dem Iran und Venezuela. Anstatt sich auf Geben und Nehmen und differenzierte Schritte hin zu einem Kompromiss einzulassen, stellte Trump seinen Gesprächspartnern maximalistische Forderungen, die mit militärischen Drohungen untermauert wurden.

Irgendwie ironisch und heuchlerisch ist dies die Verhandlungstaktik gegenüber Russland, die Trump kritisiert und zu ändern hofft. Mark Galeotti schrieb kürzlich über den „russischen Verhandlungsstil, der bis in die Sowjetzeit zurückreicht. Statt sich gegenseitig mit kleinen Zugeständnissen einer Einigung anzunähern, neigt der Kreml dazu, bis zur letzten Minute lächerliche, ja sogar beleidigend überzogene Forderungen aufrechtzuerhalten.“

Doch während der Iran Kompromissbereitschaft zeigte, zeigten die USA keinerlei. Berichten zufolge hat der Iran seine Bereitschaft bekundet, zwei Kompromissvarianten für sein ziviles Atomprogramm zu diskutieren. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, es gebe mehrere Ideen für eine Win-Win-Lösung. Eine davon wäre, dass der Iran sein hochangereichertes Uran exportiert oder umwandelt und die zukünftige Anreicherung auf 3,67 % begrenzt, während er gleichzeitig maximaler Transparenz und Inspektionen in Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) zustimmt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass der Iran sein Atomprogramm in ein internationales Konsortium einbindet, das dem Iran zwar die Urananreicherung erlaubt, ihm aber den Zugang zum vollständigen Anreicherungsprozess verwehrt, indem verschiedene Rollen im Prozess auf verschiedene Mitgliedsstaaten verteilt werden, zu denen wahrscheinlich Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören würden. Die verschiedenen Mitgliedsstaaten könnten die IAEO unterstützen, indem sie sich gegenseitig im Auge behalten.

Die Vereinigten Staaten von Amerika jedoch haben weder einen dieser Kompromisse akzeptiert noch ihn als Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen betrachtet. Stattdessen halten sie an ihrer maximalistischen Forderung fest, der Iran solle sein ziviles Urananreicherungsprogramm vollständig aufgeben – ein Programm, auf das der Iran als Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags ein gesetzliches Recht hat.

Der iranische Oberste Führer Ayatollah Khamenei hat kürzlich die Hoffnung auf derartige Verhandlungen mit den USA aufgegeben und sich beschwert: „Sie wollen, dass der Iran mit seiner großen Geschichte und seinem Volk mit all seiner Ehre und seinem Ruhm den USA gehorcht.“ Verhandlungen sind nicht möglich, wenn eine Seite von der anderen verlangt, sich ihren Befehlen zu unterwerfen, anstatt auf einen Kompromiss hinzuarbeiten: „Diejenigen, die argumentieren: ‚Warum verhandeln Sie nicht direkt mit Amerika und lösen Ihre Probleme?‘ – sehen meiner Meinung nach nur die Oberfläche. Das ist nicht der Kern der Sache. Diese Angelegenheit kann nicht gelöst werden.“

Trotz der Kompromisse des Iran und der Unnachgiebigkeit Amerikas ist es der Iran, der bestraft wird. Ein kürzliches Treffen zwischen dem Iran und Frankreich, Großbritannien und Deutschland endete „ohne endgültiges Ergebnis“ darüber, wie eine erneute Verhängung von Sanktionen, die eine Rückkehr zu weitreichenden UN-Sanktionen gegen den Iran bedeuten würde, vermieden werden kann. Die Wiederaufnahme der Sanktionen wäre die Folge der Ansicht der USA und ihrer Juniorpartner in Europa, dass der Iran das Atomabkommen von 2015 erneut nicht einhält, obwohl der Iran rechtlich berechtigt ist, das Abkommen zu verlassen, da die USA es zuerst verlassen und gebrochen haben.

Die USA sind ebenso wenig bereit, Kompromisse mit Venezuela einzugehen; es ist jedoch weniger klar, was Venezuela tun muss, um Kompromisse einzugehen, ohne den von den USA seit langem angestrebten Regimewechsel zu akzeptieren.

Anfang August unterzeichnete Trump eine Direktive zum Einsatz militärischer Gewalt anstelle von Strafverfolgungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Drogenkartellen in Lateinamerika. Diese Direktive ermöglicht Militäroperationen in venezolanischen Gewässern und auf venezolanischem Boden. Einem US-Beamten zufolge können die amerikanischen Marineressourcen „als Startrampe für gezielte Angriffe genutzt werden, falls eine Entscheidung getroffen wird“.

Trump hat mehrere Drogenkartelle, darunter das venezolanische Cartel de los Soles, als ausländische Terrororganisationen eingestuft. Das US-Außenministerium erklärt, sie stellten „eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar, die über die traditionelle organisierte Kriminalität hinausgeht“. Außenminister Marco Rubio erklärt, dies erlaube es den USA, „andere Elemente der amerikanischen Macht, Geheimdienste, das Verteidigungsministerium usw., gegen diese Gruppen einzusetzen“. Das bedeutet, dass die USA militärisch gegen Venezuela vorgehen können.

Darüber hinaus behauptet die Trump-Regierung, der venezolanische Präsident Nicolás Maduro sei der Anführer des Cartel de los Soles und hat eine Belohnung von 50 Millionen Dollar für Informationen ausgesetzt, die zu seiner Verhaftung führen. Obwohl die Anklage gegen Maduro widerlegt wurde, geraten Venezuela und sein Präsident durch diese Bezeichnungen ins Visier des US-Militärs.

Am 27. Juli erklärte Rubio: „Maduro ist nicht der Präsident Venezuelas und sein Regime ist nicht die legitime Regierung … Maduro ist der Anführer der als Drogenterroristen eingestuften Organisation Cartel de los Soles.“

Zu diesem Zweck haben die USA in den letzten Tagen Wellen von Militärschiffen und -flugzeugen in die internationalen Gewässer an der Grenze zu Venezuela entsandt. Zu diesen Mitteln gehören drei Aegis-Lenkwaffenzerstörer, mehrere P-8-Spionageflugzeuge und mindestens ein atomgetriebenes schnelles Angriffs-U-Boot. Die Schiffe beherbergen 4.500 US-Soldaten, darunter 2.200 Marines.

Als Reaktion auf die von Venezuela wahrgenommene Bedrohung hat das Land die Mobilisierung einer 4,5 Millionen Mann starken Miliz angekündigt. Maduro warf dem „Imperium“ vor, „verrückt geworden“ zu sein und seine Drohungen gegen Frieden und Ruhe in Venezuela erneuert zu haben.

Trump fordert zwar von der Ukraine und Russland Kompromisse, um ihren Krieg zu beenden, scheint aber zu Kompromissen nicht bereit zu sein, die möglicherweise zwei weitere Kriege gefährden.