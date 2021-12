Hauptsache geschützt! Nur vor was?

Vor dem Supermarkt

„Hauptsache, man ist geschützt!“, sagt eine sehr magere und zerbrechlich wirkende alte Frau mit Hörgerät zu einer anderen, wesentlich dickeren und kleineren alten Frau ohne Hörgerät. Die Magere stellt zuerst die Frage: „Wie geht’s denn?“. „Na ja, ein bisschen langweilig!“, meint die Korpulentere. Worauf die magere alte Frau mit Hörgerät, ich muss es noch mal sagen, „Hauptsache, man ist geschützt!“ erwidert.

Ich schiebe den Einkaufswagen in einen anderen Einkaufswagen. Die beiden Frauen stehen direkt an der Einkaufswagenbox. Ich ziehe den gelben Chip aus dem Schlitz. Ich wiederhole den Satz auf dem Weg zum Auto: „Hauptsache, man ist geschützt!“ Völlig egal, ob man dabei vor Langeweile kaputtgeht, denn die Hauptsache ist, man ist geschützt! Ich gehe über den Parkplatz, die meisten Leute tragen diese medizinische Maske. Meine hängt am Ohr. „Klinische Zeiten!“, denke ich. „Eine Zeit, in der wir uns alle schützen!“ Wieder frage ich mich im