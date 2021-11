Hawaiianer widersetzen sich der Covid-Tyrannei und die Medien schweigen

Eine Bewegung gegen die Covid-Massnahmen fordert medizinische Freiheit, hawaiianische Souveränität, angemessene Bildung und keine Impfpflicht. Sie appellieren an die Welt, auf sie aufmerksam zu werden und sie zu unterstützen. (Mit Video)

In seiner Show vom 28. Oktober 2021 interviewte der amerikanische Journalist Stew Peters Paul Romero, Veteran und Spezialist für Intensivpflege und Notfallmedizin sowie Profisportler, bezüglich der Situation auf Hawaii. Romero ist Eigentümer und Betreiber der einzigen vollständig integrativen Wellness- und Fitnesseinrichtung im Freien auf Hawaii. Er sagt, er habe vom ersten Tag an nie an irgendein Mandat geglaubt oder sich daran gehalten.

Es gebe einen US-Staat, von dem man seit Beginn der «Covid-Pandemie» nicht viel gehört hat, leitete Peters das Interview ein. Dieser Staat sei Hawaii. Das liege daran, dass «Covid» das normale Leben in diesem Staat praktisch zer