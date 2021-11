Systemfrage: Was kommt als Nächstes?

Die Reue treibt den Schwachen zur Verzweiflung und macht den Starken zum Heiligen. – Marie von Ebner-Eschenbach (1830 – 1926), mährisch-österreichische Schriftstellerin

Ein Blick in den Blätterwald zeigt überdeutlich, dass das Narrativ der Plandemie an immer mehr Ecken bröckelt bzw. bereits im Einsturz begriffen ist. Selbst die Hochleistungspresse kommt nicht mehr umhin, einen Teil der weltweiten, immer größer werdenden Proteste, des Irrsinns, der gegenteiligen Meinungen und der ganzen Folgen der eingesteuerten Plandemie zu benennen.

Piloten, Polizisten, Feuerwehrmänner und Pflegekräfte verweigern in immer mehr Ländern die “Gefolgschaft” und stehen gegen den staatlich verordneten, von keinem Gesetz gedecktem “Impf”zwang auf und bringen damit das fragile System über seine Grenzen. Insbesondere in den USA scheint der Seneca Effekt gekommen zu sein, der besagt, dass der “Absturz immer schneller verläuft als der Aufstieg”. Zwar wird dieses mathematische Modell eher auf “Probleme in der Natur” angewandt, trifft aber aus meiner Sicht auch auf gesellschaftliche Entwicklungen zu. Lange anhaltende