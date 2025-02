Hegemonie und Propaganda: Liebe deine Knechtschaft!

Von Colin Todhunter

Wir sind heute Zeugen eines tiefgreifenden Wandels. Algorithmische Entscheidungsfindung, künstliche Intelligenz, die Verbreitung von Daten, das Sammeln von Daten und die ausgefeilte Überwachung unseres Denkens und Handelns wirken sich zunehmend auf uns aus.

Dies wirkt sich darauf aus, wie wir arbeiten, wie wir Dienstleistungen in Anspruch nehmen und wie wir mit anderen in Beziehung treten und mit ihnen interagieren.

Digitale Innovationen und Online-Plattformen bieten zwar unvergleichliche Erleichterungen, werfen aber auch kritische Fragen zu unserer Unabhängigkeit auf. Die ständige Konnektivität und datengesteuerte Entscheidungsfindung, die das moderne Leben kennzeichnen, haben erhebliche Auswirkungen. Technologische Fortschritte werden genutzt, um Vorlieben und Verhalten zu beeinflussen, und es ist vorhersehbar, dass die Machthaber das Konzept der Bequemlichkeit nutzen, um die Bevölkerung zu manipulieren und zu kontrollieren.

Riesige Konzerne und der Staat nutzen das, was oft als „technologischer Lösungsansatz“ bezeichnet wird, um einen digitalen eisernen Käfig der Kontrolle zu errichten. Indem sie unsere Gedanken und Handlungen überwachen und vorhersagen, ziehen sie eine immer enger werdende Schlinge aus automatisierten Systemen auf, die die persönliche Freiheit erstickt.

Wir bewegen uns zunehmend auf eine Realität zu, die an Aldous Huxleys Brave New World erinnert, in der eine dystopische Technokratie mit einer Plutokratie verschmilzt. Huxley sah eine Gesellschaft voraus, in der die herrschende Klasse die Kontrolle nicht durch offene Unterdrückung, sondern durch subtile Manipulation und Ablenkung aufrechterhält und so ein System schafft, in dem die Menschen darauf konditioniert werden, ihre Knechtschaft ohne Widerstand zu akzeptieren. In dieser entstehenden Landschaft herrschen Werte wie Ordnung, Konformität und Einhaltung von Vorschriften vor, die die individuellen Freiheiten und das kritische Denken überschatten.

In der Landwirtschaft zeigt sich die technokratische Kontrolle zunehmend im Streben nach einer „Eine-Welt-Landwirtschaft“, die von künstlicher Intelligenz, Gentechnik und Präzisionslandwirtschaft beherrscht wird, alles unter der Kontrolle einiger weniger mächtiger Konzerne. Unternehmen wie Bayer, Cargill, Corteva, Syngenta, Microsoft und Amazon sowie einflussreiche Investmentfirmen, die Aktien von Unternehmen in der gesamten Agrar- und Lebensmittelkette halten, streben die Standardisierung der Lebensmittelsysteme an.

Ihre Vision ist ein monopolistisches, Cloud-gesteuertes landwirtschaftliches System, das Kontrolle, Abhängigkeit und Uniformität gegenüber Vielfalt und lokalen Praktiken bevorzugt. Dieser Ansatz droht, unsere Lebensmittelsysteme auf eine noch blassere, standardisierte Produktlinie zu reduzieren und traditionelle Anbaumethoden und lokales Wissen zu verdrängen.

Auch in der Kultur geht der Trend ganz klar in Richtung Standardisierung. Ziel ist es, traditionelles Wissen, lokale Bräuche und unterschiedliche Weltanschauungen zu verwässern oder auszulöschen und eine fade, uniforme, KI-gesteuerte Existenz zu schaffen, die leicht kontrolliert und manipuliert werden kann. Dieser Vorstoß reicht bis zu einer radikalen Veränderung der menschlichen Biologie selbst durch den Transhumanismus.

Die transhumanistische Agenda zielt darauf ab, die physischen und kognitiven Fähigkeiten des Menschen durch Technologie zu verbessern, um das Menschsein zu transzendieren. Diese Ambition deckt sich mit dem Streben nach einer Eine-Welt-Landwirtschaft, die eine standardisierte, technologisch verbesserte Version der Menschheit (gentechnisch veränderte Menschen) anstrebt.

Wenn wir die transhumanistische Agenda unter die Lupe nehmen, verändert sie unser Verständnis von Bewegungen wie Transgender-Rechten, gelockerten Grenzkontrollen und dem Zusammenbruch der Kernfamilie. Wir beginnen, eine Vision von Wesen zu sehen, die entwurzelt und losgelöst von Ländern, Familien oder festen Geschlechtern sind – der ultimative Eine-Welt-Mensch.

Einen tieferen Einblick in diese Auswirkungen bietet die Arbeit von Silvia Guerini, die sich kritisch mit dem Transhumanismus und seinen weitreichenden Folgen auseinandersetzt.

Manche mögen argumentieren, dass es sich lediglich um eine menschliche Evolution handelt. Doch die Geschichte zeigt uns, dass es für die Menschheit nie einen vorbestimmten, linearen Weg gegeben hat. Unsere Vergangenheit ist von Konflikten und Kämpfen geprägt, deren Ausgang nie garantiert war.

Und wer bestimmt, dass die derzeitigen Machthaber, die diese Agenden vorantreiben, die „natürlichen“ Erben des Erbes der Menschheit sind? Wer gibt ihnen die Befugnis, über das Schicksal von Milliarden von Menschen zu bestimmen? Sie haben diese Rolle für sich selbst in Anspruch genommen.

Es sind nicht Kleinstakteure wie Musk, Bezos oder Gates, die die Agenda vorantreiben – es sind diejenigen, die sich im Schatten verstecken, nicht zuletzt die mächtigen Bankenfamilien. Laut Dean Henderson gehören dazu die Familien Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman, Kuhn Loeb, Rothschild, Warburg, Lazard und Israel Moses Seif (siehe The Federal Reserve Cartel: The Eight Families).

Das jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos macht deutlich, dass die globalen Machthaber und ihre Lakaien tatsächlich glauben, sie hätten das Recht, über das Schicksal von Milliarden von Menschen zu urteilen. Sie verachten echte Demokratie und glauben, dass sie aufgrund von gestohlenem oder durch Manipulation oder durch geschundene Lohnarbeit erworbenem Reichtum ein göttliches Anrecht darauf haben.

Das Mainstream-Narrativ möchte uns glauben machen, dass diesen Leuten das Wohl der Menschheit am Herzen liegt und sie keine skrupellosen, arroganten, hinterhältigen Intriganten sind, die die Masse der Menschheit verachten.

Es ist aufschlussreich, dass der verstorbene US-amerikanische Filmemacher und Geschäftsmann Aaron Russo 2007 in einem Interview von Gesprächen berichtete, die er mit Nicholas Rockefeller geführt haben will. Laut Russo fanden diese Gespräche einige Monate vor 9/11 statt.

Russo behauptete, Nicholas Rockefeller habe ihm von mehreren zukünftigen Ereignissen und Plänen erzählt, nicht zuletzt von einem „Ereignis“, das zu den US-Invasionen in Afghanistan und im Irak führen würde. Russo behauptete, Rockefeller habe gesagt, das „Ereignis“ würde dazu dienen, einen „Krieg gegen den Terror“ ohne einen wirklichen Feind zu beginnen, den Rockefeller als eine Mystifikation zur Kontrolle der US-Bürger bezeichnet haben soll.

Rockefeller soll auch erklärt haben, dass es Pläne gebe, die Weltbevölkerung um die Hälfte zu reduzieren, und dass Papiergeld durch subkutane Mikrochips ersetzt werde, die digitales Geld (das vom Staat abgeschaltet werden kann) und persönliche Informationen enthalten, um die Bevölkerung zu kontrollieren.

Nicholas Rockefeller soll die Masse der Weltbevölkerung als „Leibeigene“ oder „Sklaven“ bezeichnet haben, die kontrolliert werden müssten, und er fragte sich, warum Russo sich überhaupt um das Schicksal dieser Menschen kümmern wolle.

Rockefeller soll Russo auch gesagt haben (zu Russos Überraschung), dass die Frauenbewegung von den Rockefellers finanziert wurde, um Frauen in die Arbeitswelt zu bringen, um sie zu besteuern und die Autorität der Familie zu schwächen, damit der Staat seine Kontrolle über die zukünftigen Bürger verstärken kann, indem er die Kinder in einem früheren Alter formt.

Diese Behauptungen sind nicht bewiesen, aber ein Vierteljahrhundert nach dem Gespräch, das angeblich stattgefunden haben soll, wäre es klug, darüber nachzudenken, wie weit wir uns der von Russo beschriebenen Welt genähert haben.

Ein massiver Rückgang der Spermienzahl, die Destabilisierung und Invasion von Ländern und die Beschneidung individueller Rechte unter dem Deckmantel des „Krieges gegen den Terror“, die Verdrängung von Bargeld an den Rand, ein Klimanotstand-Narrativ, Gerede über Klimasperren und eingeschränkte Bewegungsfreiheit, programmierbare digitale Währungen, die möglicherweise an den Kohlenstoff-Fußabdruck gekoppelt sind usw.

Aber wir müssen uns nicht auf ein Gespräch verlassen, das vielleicht vor einem Vierteljahrhundert stattfand, um die Motive und Machenschaften dieser Elite zu beurteilen. Eine Elite, von der 2012 behauptet wurde, sie habe bis zu 32 Billionen Dollar in Offshore-Banken rund um den Globus gebunkert. Wer kann schon sagen, wie hoch die Zahl heute, 13 Jahre später, sein könnte, da sich der Vermögensfluss von einfachen Menschen zu Multimilliardären während der COVID-Episode beschleunigt hat.

Diese so genannten „Vermögensschöpfer“, die sich seit Jahrhunderten den Reichtum der einfachen Leute aneignen, haben ihn in Steueroasen gebunkert, die Volkswirtschaften aufgrund ihrer rücksichtslosen Spielerei und Gier in den Ruin getrieben und eine Form der Globalisierung durchgesetzt, die für diejenigen, die versuchen, unabhängig von ihnen zu bleiben, zu verheerender Zerstörung und Krieg geführt hat, oder für Millionen von Menschen in Ländern, die sich ihnen unterworfen haben, zu strukturell angepasster Gewalt durch Privatisierung und wirtschaftlichen Neoliberalismus.

Versuche, das Gleichgewicht wiederherzustellen, wurden im Laufe der Jahrzehnte brutal unterdrückt. Ob es sich um demokratische linke Organisationen oder Regierungen handelt, die Alternativen anstreben oder einfach nur unabhängige Tendenzen zeigen, diese Eliteklasse hat Geheimdienste, Tarnorganisationen, Drohungen, kooptierte Führer oder militärische Macht eingesetzt, um zu versuchen, jede Bedrohung ihrer globalen Hegemonie zu untergraben oder auszulöschen.

Jeder, der mit der Arbeit des verstorbenen Historikers William Blum vertraut ist, wird sich der menschlichen Kosten in Form von verlorenen Menschenleben allein seit 1945 bewusst sein, dank seines Buches Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions since World War II.

In dem 1995 erstmals veröffentlichten Buch werden die militärischen Aktionen und verdeckten Operationen der USA untersucht und eine kritische Sicht auf die US-Außenpolitik und ihre imperialistischen Beweggründe dargelegt. Blum dokumentiert mehr als 50 Fälle der Einmischung der USA in ausländische Regierungen, von denen viele demokratisch gewählt waren, und liefert eine gründliche Analyse der Folgen dieser Aktionen.

Für einen tieferen Einblick in die globale Elite ist die dreiteilige Serie von Robert J. Burrowes über ihr Wesen, ihre Handlungen und ihre Ziele eine unverzichtbare Lektüre, ebenso wie sein frei zugängliches E-Book Historical Analysis of the Global Elite: Die Plünderung der Weltwirtschaft bis zum ‚Sie werden nichts besitzen.

Das WEF und seine Ermöglicher in den nationalen Regierungen sprechen von „Ernährungsübergängen“, „Energieübergängen“, „digitalen Übergängen“ und unzähligen anderen „Übergängen“. Doch hinter diesen harmlos klingenden Begriffen verbirgt sich eine tiefgreifende Umstrukturierung unserer Gesellschaften – der vielgepriesene große Reset des WEF, der alles andere als harmlos ist.

Im Kern stellt diese Umstrukturierung ein intensives Bemühen dar, Reichtum, Macht und Kontrolle weiter in den Händen der selbsternannten Herren der Welt zu konzentrieren. Ihr Ziel ist es, die Massen ein für alle Mal vollständig zu unterwerfen, die nach und nach (digital) zur völligen Unterwerfung gezwungen werden sollen.

Huxleys Kritik an der modernen Gesellschaft legt nahe, dass eine Elite effizienter regieren kann, wenn sie psychologische Methoden wie Konditionierung und Propaganda einsetzt, anstatt traditionelle Formen des Zwangs anzuwenden: ein „schmerzfreies Konzentrationslager“, in dem wahre Kontrolle dadurch erreicht werden kann, dass die Menschen ihre Knechtschaft lieben.

So wird die Bevölkerung in der ganzen Welt (auch in den BRICS-Ländern) weiterhin auf Schritt und Tritt psychologisch manipuliert („angestupst“), um zu glauben, dass die Verfolgung und Rückverfolgung, das Implantieren von Chips, die Injektion von Nanopartikeln, die Zensur, die Beschneidung individueller Freiheiten, die Kriminalisierung für die Äußerung einer Meinung, die nicht mit dem offiziellen Narrativ übereinstimmt, oder die digitale Identifizierung zu ihrer Bequemlichkeit, ihrer Sicherheit oder zum Schutz der „freien Meinungsäußerung“ oder der „Demokratie“ dienen werden.

Demokratie nur dem Namen nach – längst ausgehöhlt durch Regierungsgläubiger, unterwanderte und kontrollierte Opposition und die Vereinnahmung durch Unternehmen.

Was wir erleben, ist eine grundlegende Neuausrichtung, die nicht nur unser Verhältnis zur Macht, sondern das Wesen unserer Existenz und sogar das Recht, als Mensch zu existieren, bestimmen soll.

Was ist also die Lösung? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Artikel wie dieser werden oft von Menschen gelesen, die die Bedeutung von Bildung, Organisation, Aktivismus und Nichtbefolgung bereits erkannt haben. Die größte Herausforderung besteht darin, eine kritische Masse von Menschen zu mobilisieren, um die notwendige Gegenwehr und Veränderung herbeizuführen.

Manche mögen spotten, aber viele arbeiten aktiv auf dieses Ziel hin. Und wir sollten nie vergessen: Wir sind Menschen, wir sind frei.

Einige der in diesem Artikel aufgeworfenen Fragen werden in dem neuen Open-Access-E-Book des Autors erörtert, das Sie hier lesen können.