Held von „Sound of Freedom“ Tim Ballard fordert die Biden-Regierung auf, 85.000 verlorene Migrantenkinder zu finden

„Warum ist die Selbstmordrate bei der Border Patrol so hoch wie nie zuvor?“ „Weil sie aufgefordert und sogar gezwungen werden, an einem Kindersex-Lieferdienst teilzunehmen. Das muss aufhören!“, so Tim Ballard, Held von „Sound of Freedom“.

Er warf der Biden-Regierung vor, das Personal der Grenzpolizei, des Heimatschutzministeriums (DHS) und des Gesundheits- und Sozialdienstes (HHS) de facto in „Lieferdienste für Kinderhandel“ verwandelt zu haben, nachdem der Kontakt zu 85.000 Migrantenkindern verloren ging.

Ballard, ein ehemaliger CIA-Agent, der vor einem Jahrzehnt seinen Job aufgab, um unzählige unschuldige Kinder aus der schrecklichen Unterwelt des Kindersexhandels zu retten, erzählte von HHS-Mitarbeitern, die ihm sagten, dass sie es ablehnten, unbegleitete Kinder an nicht überprüfte „Sponsoren“ weiterzugeben. Dies komme einer „Endstation einer Kinderhandelserfahrung“ gleich.

„Warum ist die Selbstmordrate bei der Border Patrol so hoch wie nie zuvor?“, fragte Ballard. „Weil sie aufgefordert und sogar gezwungen werden, an einem Kindersex-Lieferdienst teilzunehmen.“

„Das muss aufhören“, betonte er.

Ballard erschien vor dem Kongress, um im Namen des Secure Act, auch bekannt als „Gesetz zum Schutz gefährdeter Kinder, unbegleiteter und gefährdeter Ausbeutung von 2023“ auszusagen.

Dieser von US-Repräsentanten Chris Smith aus New Jersey initiierte Gesetzentwurf verlangt von der Bundesregierung, über die Bemühungen zu berichten, die rund 85.000 unbegleiteten ausländischen Kinder zu lokalisieren, die nach Überquerung der Südgrenze der USA aus dem Bundesgewahrsam entlassen wurden und zu denen später der Kontakt verloren ging.

„Der Secure Act von Kongressabgeordneten Smith wird dazu beitragen, diese Kinder zu finden, die laut Regierungsakten nicht mehr ihr Problem wären, obwohl sie dem Risiko sexuellen Missbrauchs und anderer Formen der Ausbeutung ausgesetzt sind“, erklärte Ballard während seiner Aussage.

„Die Vereinigten Staaten gelten weltweit als der größte Konsument von Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern und tragen erheblich zur abscheulichen Sextourismusindustrie weltweit bei“, führte er weiter aus. „Jetzt müssen wir dieses Problem angehen.“

„Viele Menschen in den USA denken, dass es sich um ein Problem handelt, das weit weg ist und nichts mit ihnen zu tun hat. Das ist nicht wahr“, betonte Ballard und wies darauf hin, dass die USA laut Außenministerium zu den drei Hauptzielen für Menschenhandel gehören.

„Wir erzeugen so viel Nachfrage, dass wir oft die Touristen sind, die Kinder missbrauchen. Das ist unser Problem und wir müssen es lösen“, forderte er. „Länder weltweit erwarten von uns, dass wir dieses Übel, das in Wirklichkeit Kindersklaverei ist, beenden.“

Der Secure Act legt besorgniserregende Daten über das Wohl unbegleiteter Kinder, die in die USA kommen, dar:

Seit Anfang 2021 haben laut US-Zoll und Grenzschutz mindestens 345.000 unbegleitete Kinder die Südgrenze der USA überquert.

Tausende dieser Kinder wurden Opfer von Kinderhandel, Zwangsarbeit, sexueller Ausbeutung, Misshandlung oder einer Kombination dieser Straftaten.

Das Gesundheitsministerium war und ist über sein Office of Refugee Resettlement für das Wohl dieser Kinder bis zu ihrer Rückführung oder Unterbringung in sicheren Heimen in den USA verantwortlich.

Das Ministerium und das Büro haben zu etwa 85.000 dieser Migrantenkinder den Kontakt verloren, nachdem sie bei Sponsoren in den USA untergebracht wurden. Ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort und Zustand sind unbekannt.

Das Risiko von Kinderhandel, Kinderzwangsarbeit sowie sexueller Ausbeutung und Missbrauch dieser Kinder ist akut und gravierend.

Sollte der Secure Act verabschiedet werden, würde er verlangen, dass der HHS-Minister, der Heimatschutzminister und der FBI-Direktor gemeinsam einen Statusbericht über alle unbegleiteten ausländischen Kinder vorlegen, die sich seit dem 1. Januar 2021 in der Obhut des Office of Refugee Resettlement befinden und an Eltern, Familienmitglieder oder Sponsoren in den USA übergeben wurden.

Angesichts früherer und aktueller mangelnder Überprüfungen der Personen, denen Kinder anvertraut wurden, würde der gemeinsame Bericht für jedes Kind eine Beurteilung enthalten, ob es Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch ist oder Gefahr läuft, Opfer von sexueller Ausbeutung, Missbrauch oder schweren Formen des Menschenhandels zu werden. Zudem müssten alle Erwachsenen im Haushalt einer fingerabdruckbasierten Überprüfung in nationalen Kriminalitätsdatenbanken unterzogen werden.

Dieser gemeinsame Bericht von HHS, Homeland Security und dem FBI müsste alle 60 Tage aktualisiert und erneut vorgelegt werden. Bei Nichteinhaltung würden die genannten Stellen mit einer Strafe von 100.000 US-Dollar pro Tag belegt, bis der Bericht eingereicht wird.