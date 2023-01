Hier gibt es nichts zu sehen: Die Übersterblichkeit geht in Deutschland durch die Decke (Video)

In Deutschland war die Übersterblichkeitsrate seit Beginn der Pandemie noch nie so hoch wie jetzt. Und das, obwohl Deutschland eine der höchsten Impfraten der Welt hat.

Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Sterblichkeit in der letzten Woche des Jahres 2022 bei satten 37,2 Prozent lag. Das entspricht 27 436 Todesfällen und einer Übersterblichkeit von 7240 pro Woche.

🔥 JUST IN:

🇩🇪 Germany just broke a new pandemic record in excess mortality.

> Week 51/2022 resulted in +37.2% excess mortality (age-adjusted)

> That’s 27,436 Deaths [+ 7,240 Excess Deaths] in a single week!

So looks like all the measures have been working really well then 🤡 pic.twitter.com/5SLzJLMCGj — Ben (@USMortality) January 10, 2023

Die Sterblichkeitsrate brach damit einen „Pandemie-Rekord“. In Deutschland haben nach offiziellen Angaben 76 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Impfungen erhalten.

Warum also ist die Übersterblichkeit in Deutschland so hoch? In afrikanischen Ländern, in denen nur relativ wenige Menschen geimpft wurden, ist die Sterblichkeitsrate viel niedriger.

NEW – Excess deaths above the 5-year average at over 20% in England and Wales for the last week of 2022.https://t.co/UEFCa2dptz pic.twitter.com/nR59CAiKVq — Disclose.tv (@disclosetv) January 10, 2023

Auch in England und Wales steigt die Sterblichkeit in die Höhe. In der letzten Woche des Jahres 2022 lag die Übersterblichkeit um mehr als 20 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt.

Dr. Joseph Fraiman sagt, er habe zwingende Beweise dafür, dass mRNA-Impfstoffe den plötzlichen Herztod verursachen. Er sieht einen Zusammenhang mit der Übersterblichkeit.

Hauptautor einer von Experten begutachteten Studie, die Studien von Pfizer und Moderna zum mRNA-Impfstoff neu analysiert. Joseph Fraiman fordert die sofortige Aussetzung des Impfstoffs aufgrund der schwerwiegenden Schäden.