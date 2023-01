Sind die Ungeimpften tödliche Autofahrer?

Sind ungeimpfte Menschen schlechte Autofahrer? Das ist die Schlussfolgerung einer kanadischen Studie. Doch das Design, die Ergebnisse und die Empfehlungen halten einer genaueren Prüfung nicht stand. Ein Arzt bezeichnet die Studie als „abscheulich“.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Eine kanadische Studie kam zu dem Schluss, dass Menschen, die nicht geimpft sind, ein relatives Risiko für mehr Autounfälle haben. Dem Design und den Daten zufolge muss man nicht einmal im Auto sitzen, um ein größeres Risiko zu haben

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Ärzte ihren Patienten raten sollten, besser Auto zu fahren, und dass Versicherungsgesellschaften die Tarife für Ungeimpfte erhöhen sollten. Dr. Vinay Prasad bezeichnet die Studie als fehlgeleitet, zutiefst unethisch und zutiefst respektlos

Prasad stellt außerdem fest, dass die Forscher mindestens zwei wichtige Störfaktoren nicht berücksichtigt haben und eine „leichtfertige Empfehlung“ zur Erhöhung der Versicherungsprämien ausgesprochen haben, ohne dass es dafür Belege gibt

Die veröffentlichten Schlussfolgerungen konnten zwar nicht auf die Daten gestützt werden, aber die Studie hat versehentlich einen Fälschungstest durchgeführt, der zeigt, dass Beobachtungsstudien, die seit der Einführung des Impfstoffs veröffentlicht wurden, einen fatalen Fehler aufweisen

In diesem 12-minütigen Video weist der Onkologe, Autor und Redner Dr. Vinay Prasad auf mehrere Fehler im Design und in den Schlussfolgerungen einer Forschungsstudie vom Dezember 2022 hin. Forscher des Sunnybrook Research Institute in Kanada veröffentlichten die Studie im American Journal of Medicine und kamen zu dem Schluss, dass Menschen, die nicht geimpft sind, häufiger in Autounfälle verwickelt werden als diejenigen, die sich für die experimentelle genetische Impfung entscheiden.

Es gab viele Probleme mit der Studie, die Prasad für nichts anderes als Clickbait für die Mainstream-Medien hält, wie die Schlagzeilen von Yahoo! News, Fortune, und der Times of India gezeigt haben.

Die Ergebnisse dieser Studie tragen zu der schlechten „Wissenschaft“ bei, die von den Mainstream-Medien und einigen Gesundheitsexperten verwendet wird, um diejenigen zu stigmatisieren und zu entmenschlichen, die sich dafür entschieden haben, ihre Gesundheit zu schützen, ohne sich impfen zu lassen. Dies ist umso irrationaler, wenn man bedenkt, dass die Impfung weder eine Infektion noch die Ausbreitung des Virus verhindert.

Menschen, die eine, zwei, drei oder mehr Dosen erhalten haben, infizieren sich immer noch, und zwar in immer größerem Ausmaß. Sie verbreiten die Infektion auf Geimpfte und Ungeimpfte, und nach den von der FDA und der CDC gesammelten Daten ist die Impfung möglicherweise genauso gefährlich und tödlich wie das Virus. Mehr als 80 Studien haben gezeigt, dass die natürliche Immunität gegen SARS-CoV-2 gleichwertig oder besser ist als die Immunität, die man durch die Impfung erhält.

Unabhängig von dem Schutz, der der Impfung zugeschrieben werden kann, haben Studien auch gezeigt, dass die Wirksamkeit schnell nachlässt.

In einer schwedischen Studie aus dem Jahr 2022 wurde festgestellt, dass die Wirksamkeit der Impfung von Pfizer von 92 % an Tag 15 bis Tag 30 auf 47 % an Tag 121 bis 180 und auf 23 % ab Tag 211 abnahm. Die Wirksamkeit der AstraZeneca-Impfung war ab Tag 121 nicht mehr nachweisbar.

Dennoch werden zum ersten Mal in der modernen Medizingeschichte Menschen mit natürlicher Immunität als gefährlich eingestuft, gemieden und sogar entlassen, weil sie sich weigern, die Spritze zu nehmen.

Hohes Unfallrisiko für Ungeimpfte – auch außerhalb des Fahrzeugs

Mit der Unfallstudie machten die Forscher einen beträchtlichen Sprung in ihrer Theorie, dass Impfverweigerung zur Verkehrssicherheit beitragen könnte. Um ihre Vermutung zu überprüfen, werteten sie eine Kohorte von 11 270 763 Kanadiern aus, von denen 16 % ungeimpft waren und 84 % eine Impfung erhalten hatten.

Sie zählten 6.682 Verkehrsunfälle in Ontario während des Studienzeitraums, darunter auch Fußgänger, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, in einen Autounfall verwickelt zu werden, höher ist, wenn man nicht im Auto sitzt und in dieser Studie nicht geimpft wurde. Es wurde festgestellt, dass ungeimpfte Personen an 1 682 Unfällen oder 25 % der Unfälle beteiligt waren, was einem um 72 % erhöhten relativen Risiko im Vergleich zu geimpften Personen entspricht.

Umgekehrt ereigneten sich 75 % der Unfälle bei geimpften Personen. Die Forscher zogen ihre Schlussfolgerungen aus dem relativen Risikowert. Sie bereinigten auch einige Störfaktoren wie Alter, sozioökonomischer Status, medizinische Diagnose, Geschlecht und Wohnort.

Die Forscher kamen zu folgendem Schluss: „Diese Daten deuten darauf hin, dass das Zögern bei der COVID-Impfung mit einem deutlich erhöhten Risiko für einen Verkehrsunfall verbunden ist. Ein Bewusstsein für diese Risiken könnte dazu beitragen, mehr COVID-Impfungen zu fördern“.

In einer Pressemitteilung räumte der Studienleiter und leitende Wissenschaftler ein, dass die Studie keinen Kausalzusammenhang zeige, aber „stattdessen deutet sie darauf hin, dass Erwachsene, die die Ratschläge des öffentlichen Gesundheitswesens nicht befolgen, möglicherweise auch die Verkehrsregeln vernachlässigen“. Mit anderen Worten: Die Forscher haben das relative Risiko genutzt, um einen Zusammenhang zwischen der Impfung und Autounfällen herzustellen, auch wenn man nicht im Auto sitzt.

Mehrere Probleme mit dem Design, den Ergebnissen und den Empfehlungen

In dem obigen Video beschreibt Prasad Konstruktionsfehler, die jegliche Empfehlungen, die aus den Daten abgeleitet werden könnten, erheblich beeinträchtigen. Er räumt ein, dass die Forscher viele Störfaktoren bereinigt haben, weist dann aber darauf hin, dass sie zwei Faktoren nicht bereinigt haben, die sich möglicherweise erheblich auf die Daten ausgewirkt haben.

Der erste Faktor ist die Anzahl der gefahrenen Kilometer, da viele glauben, dass das Unfallrisiko proportional zur Anzahl der routinemäßig gefahrenen Kilometer ist. Dies ist eine weit verbreitete Annahme, die die Art des Fahrens – Stadt oder Landstraße – und das Alter des Fahrers nicht berücksichtigt. Die Forscher hätten jedoch die Art des Fahrens oder die Anzahl der gefahrenen Kilometer berücksichtigen sollen, bevor sie zu dem Schluss kommen, dass ungeimpfte Personen einfach „rücksichtslose Fahrer“ sind.

Zweitens hätten die Forscher die Möglichkeit in Betracht ziehen müssen, dass das Auto, das gefahren wird, einen Einfluss auf das Risiko eines Autounfalls hat. Prasad räumt ein, dass dies vor 20 Jahren vielleicht kein wichtiger Faktor gewesen wäre, aber die heutigen Fahrzeuge sind mit Computer- und Sicherheitssystemen ausgestattet, die das Auto automatisch anhalten können, wenn es ein Hindernis erkennt, das sich schnell von vorne nähert, und das Auto in der Spur halten können. sagte Prasad:

„Die Forscher sollten zumindest den Autotyp berücksichtigen. Diese Forscher sprechen natürlich nicht darüber, als ob sie es nicht wüssten, und sie tun es auch nicht. Und das ist ein weiterer Fehler in ihrer Analyse“.

Auf der Grundlage der Daten empfahlen die Forscher außerdem, dass ungeimpfte Personen von ihren Ärzten dazu angehalten werden sollten, vorsichtig zu fahren. „Das ist eine ziemlich dumme Behauptung, weil sie keine Daten haben, die diese Behauptung stützen“, sagte Prasad.

Um die Empfehlung zu untermauern, Ungeimpfte zu einer vorsichtigeren Fahrweise anzuhalten, müssten die Forscher nachweisen, dass die Beratung von Ungeimpften das Risiko eines Autounfalls senkt. Um die Kausalität weiter zu beweisen, müssen die Wissenschaftler dann nachweisen, dass die Beratung von Geimpften deren Unfallrisiko nicht senkt. Dies würde zeigen, dass die Gruppe, die von der Beratung profitiert, die Ungeimpften sind.

„Sie haben nichts davon getan. Sie haben nicht einmal versucht, das zu tun. Sie reden nur. Sie sagen nur Dinge, die man tun könnte und die bioplausibel klingen. Sie denken sich einfach Dinge aus. Es ist eine ziemliche Schande für einen Forscher, Dinge zu behaupten, ohne eine Grundlage für diese Behauptungen zu haben. Dies ist eine äußerst problematische Empfehlung; der Grad der Evidenz – Müll.“

Empfehlung kann zu steigenden Versicherungstarifen führen

Die Forscher empfahlen auch eine Erhöhung der Versicherungsprämien für Personen, die sich nicht impfen lassen. Dies ist eine weitere Möglichkeit der Stigmatisierung und Bestrafung von Personen mit der Absicht, eine Agenda durchzusetzen, indem man den Geldbeutel der Menschen angreift. Prasad stellt fest, dass versicherungsmathematische Tarife und Versicherungsprämien nicht immer auf kausalen Faktoren beruhen. Die Verwendung eines Impfstoffs als Faktor hätte jedoch Spillover-Effekte und sei eine „gefährliche Angelegenheit“.

Er bezeichnete dies als eine „leichtfertige Empfehlung“, die ohne die entsprechenden Studien zum Verständnis unvorhergesehener Folgen abgegeben wurde. Eine solche Empfehlung hätte nicht veröffentlicht werden dürfen, bevor die entsprechenden Beweise vorliegen. Prasad wirft die Frage auf, ob es sich um eine diskriminierende Maßnahme handelt, wenn sich herausstellt, dass ungeimpfte Personen eher einer bestimmten Rasse oder einem bestimmten sozioökonomischen Status angehören.

Mit anderen Worten: Die Anhebung der Versicherungstarife aufgrund der Tatsache, dass man nicht geimpft ist, wird zu einem Codewort für rassische und sozioökonomische Ungleichheiten, was den Unternehmen die Möglichkeit gibt, mit Hilfe eines Stellvertreters zu diskriminieren. Ein Beispiel aus der Praxis: Im August 2021 kündigte Delta Airlines an, dass alle ungeimpften Mitarbeiter einen monatlichen Aufschlag von 200 Dollar auf ihre Krankenversicherung zahlen müssen.

Dies ist eine der Zwangsmethoden, mit denen die Menschen dazu gebracht werden sollen, die genetische Impfung zu nehmen. Bei Delta Airlines ließen sich 20 % mehr Mitarbeiter impfen, wodurch die Impfquote von 74 % auf 78 % des Unternehmens anstieg. Wäre jedoch die Senkung der Gesundheitskosten für das Unternehmen das eigentliche Ziel, würde Delta Zugang zu kostengünstiger, frühzeitiger Prävention und Behandlung bieten, um die Kosten zu senken.

Oberflächlich betrachtet war dies ein illegaler Schritt, da der Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) und der Health Insurance Portability and Accountability Act von 1996 (HIPAA) Gruppengesundheitspläne und Versicherer daran hindern, Personen aufgrund von Gesundheitsfaktoren zu diskriminieren.

Indem Delta die Injektionen jedoch zur Voraussetzung für das Wellness-Programm machte, „belohnte“ es Mitglieder, die daran teilnahmen, indem es ihnen den Prämienzuschlag ersparte, den es den nicht Geimpften auferlegte. Die vorgestellte Studie könnte das Interesse der Industrie an einer weiteren Anhebung der Tarife wecken und so ihre finanzielle Bilanz aufbessern.

Bei der Unfallstudie steht nicht die Krankenversicherung, sondern die Kfz-Versicherung auf dem Prüfstand, und es stellt sich die Frage, wie lange es noch dauern wird, bis die Versicherungswirtschaft einen Grund findet, Ihnen eine höhere Lebens- oder Hausratversicherung in Rechnung zu stellen, weil Sie eine experimentelle Impfung nicht angenommen haben.

Die Studie ist ein ungewollter Fälschungstest

Prasad merkt zwar an, dass die Autoren diese Schlussfolgerungen nicht auf der Grundlage der Daten ziehen konnten, aber die Studie hat unbeabsichtigt gezeigt, dass Beobachtungsstudien, die seit der Einführung des Impfstoffs veröffentlicht wurden und in denen geimpfte Kinder oder junge Erwachsene mit ungeimpften verglichen wurden, einen fatalen Fehler aufweisen.

Das Ergebnis der vorgestellten Studie zeigt, dass die Personen in früheren Beobachtungsstudien wahrscheinlich nicht denselben Gruppen angehören. Mit anderen Worten: Die Gründe, warum sich Menschen für oder gegen eine Impfung entscheiden, haben möglicherweise mehr mit der Fall- oder Todesrate zu tun als mit der Impfung.

„Sie führen im Grunde das durch, was wir in der Medizin einen Falsifikationstest nennen: einen Endpunkt, von dem man nicht glaubt, dass er kausal mit den Impfstoffen zusammenhängt, um zu beweisen, dass die beiden Kohorten tatsächlich unterschiedlich sind. Das ist es, was sie tun, und sie haben dies versehentlich getan, was die gesamte Gattung der Beobachtungsdaten, die die Impfung unterstützen, untergräbt.“

Die Ironie der Arbeit bestehe darin, dass sie versehentlich einen Falsifikationstest durchgeführt hätten, der zeige, dass Beobachtungsdaten für COVID-19-Impfstoffe wahrscheinlich unzuverlässig seien. Allerdings haben sie die Ergebnisse fehlinterpretiert:

„… als Anstoß, ungeimpften Menschen eine spezielle Fahrberatung anzubieten, eine Empfehlung, die sie sich direkt aus dem Arsch gezogen haben, weil sie keine Daten dafür haben. Und die Forderung nach einer Anhebung der Versicherungsprämien, eine Empfehlung, die sie ebenfalls aus dem Ärmel geschüttelt haben, hat unbeabsichtigte Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Wut und darauf, wie die Öffentlichkeit in Zukunft auf die öffentliche Gesundheit reagiert, die sie in keiner Weise berücksichtigt haben.“

Ergebnisse offenbaren eine zutiefst intolerante Ärzteschaft

Prasad beginnt seine Analyse der Studie mit den Worten: „Gehen wir dieser Behauptung auf den Grund. Ich finde sie zutiefst problematisch, sowohl was ihren Nennwert angeht als auch das, was sie über uns als intoleranten Berufsstand verrät“. Er fährt fort, dass „dieses Papier in der breiteren Kultur der Medizin abscheulich ist, es ist verachtenswert“.

Die Studie fördere die Idee, Menschen aufgrund ihrer Entscheidungen zu stigmatisieren, während fortschrittliches medizinisches Denken auf der Idee basiere, dass Patienten unabhängig von ihrer Situation behandelt werden. Er weist darauf hin, dass Ärzte Patienten gleich behandeln müssen – diejenigen, die das Schlimmste getan haben, was man sich vorstellen kann, und diejenigen, die etwas vom Besten getan haben, was man sich vorstellen kann.

Er will damit sagen, dass Ärzte nicht aufgrund von Entscheidungen, die ihre Patienten getroffen haben, diskriminieren sollten. Aber diese Studie zeigt, dass die Wissenschaft nun eine Gruppe von Personen identifiziert hat, die von der Gesellschaft einen Freibrief zur Stigmatisierung erhalten hat. Prasad bezweifelt, dass dies eine realistische Einschätzung der Situation ist, da Entscheidungen ein Produkt der sozioökonomischen, rassischen und kulturellen Faktoren eines Menschen sind.

Stattdessen wird in dem Papier die Meinung vertreten, dass es in Ordnung ist, eine Gruppe von Personen zu stigmatisieren, und Prasad stellt fest, dass es keinen Einfluss auf die Ausbreitung des Virus in der Gesellschaft hat, ob eine Person oder eine große Gruppe von Personen geimpft ist oder nicht: Es ist, als würde man in den Ozean spucken.“

„Ihre Forschung ist fehlgeleitet, sie ist zutiefst unethisch, sie ist zutiefst respektlos gegenüber der Kausalität und respektlos … damit die Medizin und die medizinische Forschung als eine Kraft des Guten und nicht als eine Kraft für Clickbait-Schlagzeilen genutzt wird. Ich glaube, sie haben beides miteinander verwechselt. Auf meinem Substack habe ich einen Aufsatz geschrieben und gesagt, dass man mit denselben Methoden wahrscheinlich nachweisen kann, dass ungeimpfte Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit Finger verlieren. Und warum? Weil sie vielleicht mehr in Fabriken arbeiten und mehr Unfälle mit ihren Fingern haben und wir ihnen deshalb raten sollten, ihre Finger zu behalten.“ Artikel als PDF:

