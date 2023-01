Was die zusammengetragenen weltweiten Daten über Todesfälle nach der Einführung des COVID-Impfstoffs verraten

childrenshealthdefense.org: Warum sollten so viele Länder, große und kleine, reiche und arme, in verschiedenen Teilen der Welt, einige mit überfüllten Städten, andere dünn besiedelt, mit kaltem oder heißem Wetter, in den Tropen oder in der Wüste, in großer Höhe oder in geringer Höhe, auf kleinen Inseln oder im Binnenland – warum sollten sie alle nach einer Massenimpfung einen Anstieg der COVID-19-Todesfälle verzeichnen?

Anmerkung des Herausgebers: Dieses Material ist im neuen Buch von Edward Dowd, „‚Cause Unknown‚: Die Epidemie der plötzlichen Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022″. Es wurde von Gavin de Becker geschrieben, der auch das Nachwort zu „‚Cause Unknown'“ verfasst hat.

Ich habe Ed Dowd gefragt, ob ich in seinem Buch „‚Cause Unknown‚: Die Epidemie der plötzlichen Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022″ einen Artikel darüber zu schreiben, was wir in der ganzen Welt gesehen haben, als die Massenimpfungen begannen.

Angesichts von Dowds verblüffender Analyse ist es besonders aufschlussreich, die Daten der Länder zu betrachten, in denen es vor der Massenimpfung keine hohe Zahl von COVID-19-Todesfällen gab, weil sie den einfachsten Vergleich bieten:

Sie wiesen sehr niedrige Todesraten auf, die auf COVID-19 zurückzuführen waren.

Dann begannen sie mit Massenimpfungen.

Dann kam es zu einem enormen Anstieg der Todesfälle, die auf COVID-19 zurückgeführt wurden.

Südkorea gibt uns ein schnelles Beispiel unter vielen: Vor der landesweiten Einführung von mRNA-Impfstoffen gab es in Korea fast keine COVID-19-Todesfälle. Sie sehen, dass fast alle COVID-19-Todesfälle nach der Massenimpfung auftraten.

Aufgrund häufiger Lieferprobleme kam das Massenimpfprogramm Südkoreas erst nach dem dritten Quartal 2021 richtig in Gang, als das Land Hunderttausende von Pfizer-Dosen aus Israel auslieh. Die COVID-19-Todesfälle folgten bald. Das hätte nicht passieren dürfen.

Im November 2021 startete Präsident Moon eine massive Kampagne zur Förderung der Auffrischungsimpfung: „Die Impfung kann erst nach der dritten Impfung abgeschlossen werden.“ Seine Bürger hielten sich daran und erreichten, dass mehr als 90 % der Erwachsenen vollständig geimpft waren – die Grafik zeigt die darauffolgenden COVID-19-Todesfälle.

Das gleiche Muster wiederholt sich überall auf der Welt, und da man sehen kann, was man glaubt, werde ich hier eine Pause einlegen und nach einigen kurzen Beispielgrafiken ausführlicher fortfahren …

Israel war das weltweite Aushängeschild für das Impfstoffprodukt von Pfizer: Wie alle diese Länder hatte auch Israel die meisten COVID-19-Todesfälle nach der Massenimpfung.

Und schließlich: Vietnam: Das Land begann im März 2021 mit Massenimpfungen und kaufte fünf verschiedene Impfstoffe aus der ganzen Welt – und verzeichnete keinen Anstieg der COVID-19-Todesfälle.

Anfang Juli 2021 begann die US-Regierung jedoch, Millionen von mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna zu spenden – und genau zu diesem Zeitpunkt kam es in Vietnam zu dem massiven Anstieg der COVID-19-Todesfälle, den Sie in der Grafik sehen.

Wie auch immer man darüber denkt, diese Diagramme dürften nicht so aussehen, wenn die Impfung wirksam wäre.

Warum sollten so viele Länder, große und kleine, reiche und arme, in verschiedenen Teilen der Welt, einige mit überfüllten Städten, andere dünn besiedelt, mit kaltem oder heißem Wetter, in den Tropen oder in der Wüste, in großer Höhe oder in geringer Höhe, auf kleinen Inseln oder im Binnenland – warum sollten sie alle nach einer Massenimpfung einen Anstieg der COVID-19-Todesfälle verzeichnen?

Das ist eine Frage, von der man annehmen könnte, dass die Gesundheitsbehörden und die Medien sie sorgfältig analysieren und beantworten würden. Stattdessen sind sie sich einig, solche Fakten aus dem öffentlichen Diskurs herauszuhalten.

Die Realität, die in den von Ihnen gesehenen Diagrammen dargestellt ist, ist unbestreitbar, kann nicht übersehen werden und ist für jeden verfügbar, der interessierter und fleißiger ist, als es die Medien und die Regierung waren.

In this unusual book, “‘Cause Unknown’: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022,” Edward Dowd proves an undeniable and urgent reality, laid out with facts that can be confirmed by any reader, point by point, page by page.https://t.co/QKKGbktQF0 — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) December 20, 2022

Für Neugierige: Eine Erklärung, die man in Betracht ziehen kann, ergibt sich aus den umfangreichen Forschungsarbeiten, die vor der Einführung von COVID-19 durchgeführt wurden und die belegen, dass das Immunsystem der Menschen durch einige Impfstoffe geschwächt wird. Dies sind nur einige Beispiele von vielen:

Studie von 2011: Die jährliche Grippeimpfung „kann Kleinkinder, die zuvor nicht mit Influenza infiziert waren, anfälliger für eine Infektion mit einem pandemischen Influenzavirus eines neuen Subtyps machen.“

Studie von 2013: Die Impfung kann die Grippe verschlimmern, wenn man einem zweiten Stamm ausgesetzt ist [was bei COVID-19 bei Milliarden von Menschen der Fall war].

Studie 2018: Akute Atemwegsinfektionen nehmen nach Impfung zu. Diese Studie verglich geimpfte mit ungeimpften Personen.

Kürzlich wurde in einer niederländischen Studie an Beschäftigten im Gesundheitswesen ein massiver Anstieg der COVID-19-Infektionen in den zwei Wochen nach der ersten Impfung festgestellt.

In Kenntnis dieser dänischen Studie veröffentlichte das BMJ einen Brief, in dem eine dringende Untersuchung gefordert wurde:

„In Anbetracht des nachgewiesenen Abbaus weißer Blutkörperchen nach der COVID-Impfung und des Nachweises erhöhter COVID-Infektionsraten kurz nach der Impfung muss die Möglichkeit eines kausalen Zusammenhangs zwischen diesen beiden Faktoren dringend untersucht werden.“

Die dänische Studie zeigte „einen Anstieg der Infektionen um 40 % in den ersten zwei Wochen nach der Impfung durch Pfizer-BioNTech, obwohl nicht in Häusern geimpft wurde, in denen kürzlich Ausbrüche aufgetreten waren“.

Die Zahl von 40 % taucht in dem BMJ-Brief erneut auf:

„Die ursprüngliche Pfizer-Studie zeigte einen statistisch signifikanten Anstieg des COVID-Verdachts um 40 %.“ Auf der Suche nach einer angenehmeren Antwort auf das traurige Rätsel könnten einige Leute spekulieren, dass die Todesfälle, die Sie in all diesen Diagrammen gesehen haben, aufgetreten sind, weil die Menschen nach der Impfung weniger vorsichtig wurden. Das BMJ hat diese Theorie geprüft und verworfen, indem es mehrere Studien zitierte, die eine Zunahme von Infektionen in den Wochen nach der Impfung belegen, und auf das Beispiel von Pflegeheimbewohnern hinwies, die nach der Impfung tatsächlich besser geschützt waren: „Niemand behauptet, dass sich das Verhalten in den Pflegeheimen geändert hat. Aber in Pflegeheimen in allen Teilen des Landes kam es ab Dezember zu Ausbrüchen. Was hat sich geändert?“ Ausgezeichnete Frage. Die Antwort liegt auf der Hand.

Wenn für diese neuen Pharmaprodukte dieselben Gesetze gelten würden wie für alle anderen Pharmaprodukte, dann müsste ihre Fernsehwerbung mit dem bekannten Ansager enden, der eilig die Nebenwirkungen aufzählt:

Die COVID-19-Impfstoffe machen manche Menschen anfälliger für Infektionen und Krankheiten. Bei einigen Menschen treten Nebenwirkungen wie Herzstillstand, Blutgerinnsel, Schlaganfall und plötzlicher Tod auf.

Das würde sich nicht gerade als Verkaufsargument eignen.

Natürlich brauchten Pfizer und Moderna kein Verkaufsargument für diese Impfstoffe, da die Produkte von unserer eigenen Regierung entwickelt, bestellt, gekauft, gefördert, verteidigt, entschädigt und sogar in Auftrag gegeben wurden.