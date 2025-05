Hier ist der Grund, warum China die USA um Längen schlägt

Von Mike Whitney

„Unsere oberste Priorität ist es, das Leben der einfachen Menschen zu verbessern.“ Xi Jinping, Präsident von China

Umfragedaten zeigen eindeutig, dass die Amerikaner den Kapitalismus dem Sozialismus vorziehen. Tatsächlich ist das Ergebnis nicht einmal knapp. Eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass 60 % der Amerikaner den Kapitalismus positiv sehen, während nur 38 % dies vom Sozialismus behaupten. Eine Umfrage von Rasmussen/Heartland aus dem Jahr 2025 ergab sogar eine noch größere Diskrepanz: Beeindruckende 71 % gaben an, dass sie die freie Marktwirtschaft dem Sozialismus vorziehen, der nur magere 12 % der Stimmen auf sich vereinen konnte. Diese Umfragen zeigen eindeutig, dass die Amerikaner den Kapitalismus gegenüber einem Regierungssystem, in dem der Staat eine größere Kontrolle über Schlüsselindustrien und die Verteilung des Reichtums ausübt, mit überwältigender Mehrheit unterstützen.

Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass diese Umfragen kein genaues Bild der tatsächlichen Stimmung in der Bevölkerung vermitteln. Wenn wir beispielsweise die Ergebnisse anderer Umfragen betrachten, stellen wir fest, dass die Einstellungen zu den beiden Systemen ambivalenter sind, als wir vielleicht denken. Was Meinungsforscher in Amerika festgestellt haben, ist, dass sich die überwiegende Mehrheit der Menschen – unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist – nicht vertreten fühlt und nicht glaubt, dass die Themen, die ihnen wichtig sind, angesprochen werden. Im Jahr 2025 glaubt beispielsweise eine Mehrheit der Amerikaner, dass sich das Land in die falsche Richtung bewegt:

Eine Umfrage von Reuters/Ipsos (25. April 2025) ergab, dass weniger als jeder dritte Amerikaner glaubt, dass sich das Land in die richtige Richtung bewegt, wobei eine Mehrheit Bedenken hinsichtlich der Wirtschaft, der Zölle und des politischen Extremismus äußerte. Die tägliche Umfrage von Morning Consult (12. Mai 2025) ergab, dass 56 % der Erwachsenen in den USA der Meinung sind, dass sich das Land auf dem falschen Weg befindet. Eine Ipsos-Umfrage vom Dezember 2024 ergab, dass 69 % der Unabhängigen, 59 % der Republikaner und 78 % der Demokraten der Meinung waren, dass sich das Land auf dem falschen Weg befindet.

Die Ergebnisse unter Präsident Joe Biden waren erwartungsgemäß ebenso düster. Dies deutet darauf hin, dass die eigene „philosophische“ Vorliebe (ob man nun den Kapitalismus dem Sozialismus vorzieht) weniger wichtig ist als die Wahrnehmung, ob die Regierung die Politik, die den Interessen der Bevölkerung dient, effektiv umsetzt oder nicht. Wenn es um die Regierung geht, neigen die Menschen dazu, eher pragmatisch als ideologisch zu denken. Kurz gesagt: Wirksamkeit geht vor Dogma.

Nach diesem Maßstab gehört die „kommunistische“ Regierung in China zu den beliebtesten der Welt. Meinungsumfragen zeigen durchweg eine außerordentlich hohe Zustimmung für die Zentralregierung. Das mag viele Amerikaner überraschen, die glauben, im „freiesten Land der Welt“ zu leben, aber es ist dennoch wahr. Das chinesische Volk unterstützt seine Regierung mit überwältigender Mehrheit, betrachtet sie nicht als autoritär und ist der Meinung, dass sie hervorragende Arbeit leistet, um den Wohlstand zu mehren und den Lebensstandard zu erhöhen.

Harvard Ash Center Study (2003–2016): Diese Langzeitstudie, eine der umfassendsten einer westlichen Institution, ergab, dass im Jahr 2016 95,5 % der chinesischen Befragten entweder „relativ zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ mit der Zentralregierung in Peking waren.… Zu den Faktoren zählten der wirtschaftliche Fortschritt, nationalistische Gefühle und die positive Berichterstattung in den staatlichen Medien… Allgemeine Trends (2020–2025): Studien wie die des China Data Lab (2023) und des China Leadership Monitor (2025) bestätigen eine hohe Unterstützung für das Regime, die oft über 80–90 % liegt, basierend auf Fragen zum Vertrauen in die KPCh, zum Stolz auf das politische System und zur Zufriedenheit mit der Wirtschaftsleistung. Die Unterstützung hängt mit dem Wirtschaftswachstum (z. B. Armutsbekämpfung von 800 Millionen Menschen seit 1978) und der Stabilität zusammen. Beiträge auf X,… zitieren Harvard und andere westliche Umfragen, wonach ~90 % der Chinesen die KPCh unterstützen und ihr System als demokratisch und effektiv betrachten. Dies steht im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, spiegelt jedoch regierungsfreundliche Narrative wider.

Diese Zahlen sprengen buchstäblich alle Skalen. Sie zeigen, dass die Menschen in China ihre Regierung mit überwältigender Mehrheit „unterstützen und ihr vertrauen“ und der Meinung sind, dass sie hervorragende Arbeit bei der Bekämpfung der Armut, der Anhebung des Lebensstandards und der Steuerung des Landes in eine friedliche und prosperierende Zukunft leistet.

Angesichts der Diskrepanz zwischen den Umfrageergebnissen in den USA und China fragen wir uns, ob die Präferenz der Amerikaner für den Kapitalismus gegenüber dem Sozialismus auf einem klaren Verständnis der tatsächlichen Funktionsweise der beiden Systeme beruht oder ob ihre Meinung weitgehend durch Propaganda geprägt ist.

Fazit: Die Menschen interessieren sich weniger für Ideologie als für Arbeitsplätze, Gesundheitsversorgung, stabile Preise, gute Bildung und eine angemessene staatliche Versorgung für Menschen, die zu alt, krank oder geistig behindert sind, um für sich selbst zu sorgen. Sie wollen eine Regierung, die ein Umfeld schafft, in dem sie ein angemessenes Leben führen und ihre Kinder in Sicherheit großziehen können. Das sind keine übertriebenen Forderungen, dennoch scheinen sie für die politische Klasse in Washington keine Priorität zu haben.

Es gibt viele Gründe, warum China in dieser Hinsicht besser abschneidet als die Vereinigten Staaten (Sonderinteressen, Korruption usw.), aber sicherlich spielen Anreize eine wichtige Rolle. In den USA können Millionäre über Nacht zu Milliardären werden, ohne einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Es kommt nur darauf an, wie geschickt sie darin sind, mit Wertpapieren an der Wall Street zu handeln. In Amerika ist das Marktsystem so degeneriert, dass Unternehmen eigene Aktien im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar zurückkaufen dürfen, um die Aktienkurse in die Höhe zu treiben und so durch das Hin- und Her-Schieben von Papieren satte Gewinne einzustreichen. Diese Aktienrückkäufe sind völlig legal, obwohl das Kapital nicht in Produktivitätssteigerungen, Forschung und Entwicklung, Mitarbeiterschulungen, Innovationen oder ähnliches fließt. Es handelt sich lediglich um eine Methode, das System zu manipulieren, um professionelle Spekulanten zu bereichern. In den USA wird Wohlstand nicht durch Produktivität, Effizienz oder Innovation geschaffen, sondern durch Finanztechnik. Wie bereits erwähnt, sind die Anreize völlig falsch gesetzt.

Wenn das westliche System tatsächlich Kapital in produktive Investitionsbereiche fließen lassen würde, dann wäre es NICHT zu erwarten, dass das Land mit den größten und liquidesten Märkten der Welt gleichzeitig mit steigender Armut, einer schrumpfenden Mittelschicht, zunehmender Obdachlosigkeit, sinkendem Lebensstandard und einer der marodesten und veraltetesten Infrastrukturen der entwickelten Welt zu kämpfen hat. In den USA wird Kapital jedoch nicht in produktive Investitionsbereiche investiert, sondern in ein Finanzsystem zurückgeführt, das als Mechanismus zur Vermögensbildung für gierige Milliardäre dient, die mit ihrem Geld Yachten, Luxusvillen und glitzernden Schmuck bei Tiffany kaufen. Sehen Sie selbst:

Gesamtrückkauf von Aktien im Jahr 2024: Laut S&P Dow Jones Indices gaben die S&P-500-Unternehmen im Jahr 2024 die Rekordsumme von 942,5 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe aus. Dies entspricht einem Anstieg von 18,5 % gegenüber den 795,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 In den letzten zehn Jahren – von 2015 bis 2024 – stieg dieser Betrag auf 7,33 Billionen US-Dollar.

7,33 Billionen Dollar!

Noch schlimmer ist, dass ein beträchtlicher Teil des Geldes (das für Aktienrückkäufe verwendet wird) aus „massiv unterfinanzierten öffentlichen Pensionsfonds“ stammt, auf die pensionierte Arbeitnehmer für ihren Lebensunterhalt angewiesen sind. Laut Brian Reynolds, Chef-Marktstratege bei New Albion Partners, „müssen Pensionsfonds 7,5 % Rendite erzielen“, weshalb sie ihr Geld „in diese fremdfinanzierten Kreditfonds stecken, die Long-Term Capital Management in den 1990er Jahren nachahmen“. Diese Fonds wiederum „kaufen enorme Mengen an Unternehmensanleihen von Unternehmen, die Bargeld in ihre Bilanzen einfließen lassen … und sie nutzen es, um ihren Aktienkurs entweder durch Rückkäufe oder Fusionen und Übernahmen in die Höhe zu treiben … Es ist einfach eine Kette von Finanzkonstrukten, die sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch verstärken wird.“ („How a Public Pension Crisis Is Driving an Epic Credit Boom“, Financial Sense)

Hier noch mehr dazu:

Aktienrückkäufe: Die Unternehmen des S&P 500 gaben 2024 die Rekordsumme von 942,5 Milliarden US-Dollar für Rückkäufe aus. (rund 1 Billion US-Dollar in einem Jahr) Dividenden: Die Dividenden der S&P-500-Unternehmen erreichten 2024 629,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7 % gegenüber 2023 entspricht. Gesamtrendite für Aktionäre: Zusammen beliefen sich Rückkäufe und Dividenden im Jahr 2024 auf 1,572 Billionen US-Dollar.

Zum Kontext: Eine Studie aus den Jahren 2019 bis 2022 über 280 große US-Unternehmen ergab Gewinne in Höhe von 4,4 Billionen US-Dollar, wobei 4,4 Billionen US-Dollar für Rückkäufe und Dividenden ausgegeben wurden, was für einige Unternehmen eine Ausschüttungsquote von fast 100 % bedeutet… (Denken Sie einen Moment darüber nach: Zwischen 2019 und 2022 wurde also jeder Cent des Gewinns zur persönlichen Bereicherung verwendet. Erklären Sie mir, wie dies dem kapitalistischen Ideal entspricht, Ressourcen für produktive Tätigkeiten einzusetzen? Ist es da verwunderlich, dass China die USA weit hinter sich gelassen hat?)

Dies erklärt, warum die Unternehmensinvestitionen (Capex) auf einem Rekordtief sind. Der Grund dafür ist, dass der Großteil der Gewinne in Rückkäufe fließt, die wiederum dazu dienen, die Vermögensblase an der Wall Street weiter aufzublähen. Es ist ein großer Kreislauf, der auf billiges Geld (künstlich niedrige Zinsen), leicht verfügbare Kredite und Finanztechnik zurückzuführen ist. Unternehmen suchen nicht mehr nach Möglichkeiten, ihr Geschäft auszubauen, ihre Aktivitäten zu erweitern, mehr Mitarbeiter einzustellen, ihre Produktivität zu steigern oder Innovationen voranzutreiben. Stattdessen suchen sie nach Möglichkeiten, sich zu verschulden, ihren Aktienkurs in die Höhe zu treiben und mit einem großen Gewinn davonzukommen.

Es geht nur um Anreize, und die Fed hat Anreize geschaffen, die zur Verschuldung, Aktienmanipulation und Betrug ermutigen, während andere Regierungen Wachstum und Produktivität fördern.

Das „Gewinnstreben“ soll die Energie sein, die das kapitalistische System antreibt und zu Innovation, Effizienz und Produktivität führt. Aber wie Sie sehen können, untergraben Aktienrückkäufe diese Ergebnisse, indem sie Geld in die persönliche Bereicherung und die Ausschweifungen der Elite lenken, was die Frage aufwirft, ob das derzeitige System überhaupt kapitalistisch ist.

Wir sollten auch beachten, dass im Jahr 2024 schätzungsweise 235 Milliarden Dollar (25 % der insgesamt 942 Milliarden Dollar) der Aktienrückkäufe im S&P 500 mit Krediten finanziert wurden, was auf eine gigantische Vermögensblase hindeutet, die der Gesamtwirtschaft schweren Schaden zufügen wird, wenn die Märkte einbrechen.

Im Gegensatz dazu (zum US-Modell) räumt die chinesische Regierung Produktivität und Wachstum Vorrang vor Finanztechnik, Vermögensausplünderung oder Profitgier ein. Sie betrachtet das Finanzsystem als Mittel zum Zweck, und dieser Zweck ist die Schaffung einer prosperierenden und harmonischen Gesellschaft, in der „alle Boote mitziehen“.

Neben seiner vier Jahrzehnte langen Industrialisierungspolitik, die China zur weltweit größten Fertigungsmacht gemacht hat, startete China 2013 ein weiteres Großprojekt namens „Belt and Road Initiative“ (BRI), das aufgrund seines Umfangs, seiner Reichweite und seiner globalen Auswirkungen das größte und ehrgeizigste Infrastrukturprojekt der Geschichte ist. Von 2013 bis 2024 hat China über 1 Billion US-Dollar in BRI-Projekte investiert, davon allein 121,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

Die BRI umfasst mehr als 150 Länder in Asien, Afrika, Europa und Lateinamerika und deckt 60 bis 75 % der Weltbevölkerung und über 30 % des globalen BIP ab. Sie umfasst Straßen, Eisenbahnen, Häfen, Pipelines und digitale Infrastruktur. Über 3.000 Projekte wurden bereits abgeschlossen oder sind in Arbeit, darunter der 68 Milliarden US-Dollar teure China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), die 13,6 Milliarden US-Dollar teure Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Jakarta-Bandung und zahlreiche Eisenbahn- und Hafenausbauprojekte in Afrika.

Kein Infrastrukturprojekt in der Geschichte kommt auch nur annähernd an die Investitionen der BRI in Höhe von 1 Billion US-Dollar oder den Umfang von 150 Ländern heran. Es wird häufig mit einem „Marshallplan des 21. Jahrhunderts“ verglichen, hat jedoch weitreichendere geopolitische Auswirkungen. Die BRI verbindet nicht nur abgelegene Orte mit Märkten auf der ganzen Welt, sondern erhöht auch die Geschwindigkeit, mit der Produkte und Waren an Groß- und Einzelhandelskunden geliefert werden können. Das visionäre Projekt sieht eine Welt vor, in der die Volkswirtschaften stärker integriert sind und der Wohlstand sich auf alle Teile der Welt ausbreitet. Die Weltbank schätzt, dass die Initiative das globale BIP deutlich steigern und gleichzeitig die Armut in den von der verbesserten Infrastruktur und dem verstärkten Handel betroffenen Gebieten verringern wird. Kein anderes Projekt kann sich in Bezug auf Umfang und Vision mit der BRI messen.

Der Unterschied zwischen dem hyperfinanzialisierten Kapitalismusmodell der USA und dem staatlich gelenkten Modell Chinas könnte nicht größer sein. Man beachte, dass die Belt and Road Initiative im Jahr 2024 nur 121,7 Milliarden Dollar in Projekte in über 150 Ländern investierte, während US-Unternehmen fast 1 Billion Dollar in Aktienrückkäufe steckten, die nichts zur Gesamtproduktivität beitrugen. Selbst mit diesem lächerlichen Einsatz von Ressourcen wird China der Aufbau des transformativsten Infrastrukturprojekts der Geschichte zugeschrieben.

China reinvestiert nicht alle Gewinne seiner staatlichen Unternehmen (SOEs) in die Produktion. In Sektoren wie „Energie, Telekommunikation und Infrastruktur“ werden Gewinne häufig in den Ausbau von Kapazitäten oder die Entwicklung neuer Technologien reinvestiert. „Staatliche Wasserkraftunternehmen“ hingegen können „Gewinne zur Finanzierung von Staudammprojekten verwenden“. Überraschenderweise wird ein Teil der Gewinne (aus staatlichen Industrien) als Dividenden ausgeschüttet und sogar für „Aktienrückkäufe“ verwendet, was „eine Fokussierung auf die Rendite für die Aktionäre statt auf Reinvestitionen in die Produktion“ widerspiegelt. Diese Ausschüttungen sind jedoch gering im Vergleich zu denen in den USA, wo fast 100 % der Jahresgewinne ausgezahlt werden. Kurz gesagt, es steht viel mehr Geld zur Verfügung, um „übergeordnete staatliche Ziele wie Infrastruktur- und Sozialprogramme“ zu unterstützen.

Und die Summen, von denen wir hier sprechen, sind schlichtweg atemberaubend. Bedenken Sie Folgendes:

Chinas staatliche Unternehmen machen 30 bis 40 % des chinesischen BIP aus und kontrollieren etwa 68 % des gesamten Unternehmenskapitals. (Dies belegt die wirklich beispiellose Wirtschaftskraft der Regierung.) Im Jahr 2021 meldeten die staatlichen Unternehmen der Zentralregierung einen Nettogewinn von 283,56 Milliarden US-Dollar. (Davon flossen 100 Milliarden US-Dollar in die Belt and Road Initiative.)

Im Jahr 2023 erzielten Chinas staatliche Unternehmen Gewinne in Höhe von 650 Milliarden US-Dollar, von denen der überwiegende Teil in Produktion, Innovation, effiziente Infrastruktur und Sozialprogramme floss.

Ist es da verwunderlich, dass die chinesische Bevölkerung so „zufrieden“ mit ihrer Regierung ist?

Hier geht es nicht um Kapitalismus gegen Kommunismus. Es geht um gute Regierung gegen schlechte Regierung. Praktisch alle Gewinne, die aus unserem „freien Markt“ System geschöpft werden, fließen in die Taschen der Menschen, die das Geld am wenigsten brauchen und die nichts Wertvolles zum „Gemeinwohl“ beitragen. Im Gegensatz dazu investiert die chinesische Regierung fast jeden Cent in Verbesserungen, die allen zugutekommen und das Land zu einem leuchtenden Beispiel für die Modernität des 21. Jahrhunderts gemacht haben.

Erschreckenderweise glauben unsere Politiker in Washington immer noch, dass die Vereinigten Staaten China „auskonkurrieren“ und sogar überholen können, wenn wir uns nur darauf konzentrieren und es zu einer nationalen Priorität machen. Aber jeder, der „rechnen kann“, sieht, dass das nicht passieren wird. Es ist einfach eine Frage des überlegenen Entwicklungsmodells, und in dieser Hinsicht hat China uns haushoch geschlagen.

Anmerkung – Verpasste Chancen? Xi Jinping lud den ehemaligen Außenminister John Kerry ein, sich der Belt and Road Initiative anzuschließen, doch die Obama-Regierung lehnte das Angebot ab. Kerry bezeichnete dies als „die größte verpasste Chance meines Lebens“. Video: 22 Sekunden

He says the West also dramatically misunderstands the BRI.



He reveals – which I think is an exclusive (never heard it before) – that they first proposed to John Kerry to do it jointly with the US, which the US didn't even want to consider. pic.twitter.com/CNoC11NtZp — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) June 1, 2023

Übersetzungen von „X“: Eine Sache, die der Westen seiner Meinung nach an China falsch versteht, sind dessen Bestrebungen, die nicht darin bestehen, „ein chinesisches Jahrhundert“ zu erreichen, sondern „ein Jahrhundert vielfältiger Zivilisationen, eine neue Ära, in der es keine einzige zivilisatorische Hegemonialmacht mehr geben wird“.

Er sagt, dass der Westen auch die BRI dramatisch missverstehe. Er verrät – was meiner Meinung nach eine Exklusivinformation ist (ich habe davon noch nie gehört) –, dass sie John Kerry zunächst vorgeschlagen hätten, das Projekt gemeinsam mit den USA durchzuführen, was die USA jedoch nicht einmal in Betracht ziehen wollten.