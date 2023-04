Hier ist der Grund, warum feige Ärzte es nicht wagten, aufzustehen und die Wahrheit über Covid und die Impfung zu sagen

Dr Vernon Coleman

Unter intelligenten Ärzten und Wissenschaftlern herrscht große Verwirrung darüber, warum so viele Ärzte zu den Lügen schweigen, die im Kontext des Covid-19-Schwindels und der gefälschten Pandemie verbreitet wurden.

Warum also haben so viele Ärzte zum Covid-19-Impfstoff geschwiegen und weiterhin ein Produkt verschrieben, das treffend als das gefährlichste und schädlichste pharmazeutische Einzelprodukt beschrieben wurde, das je auf den Markt kam? Die Covid-19-Impfung hat nicht gehalten, was das Establishment versprochen hat, aber gleichzeitig hat sie zu Tausenden Todesfällen und schweren Verletzungen bei den Patienten geführt, die geimpft wurden.

Es gibt zwei Erklärungen für die Tatsache, dass so viele Ärzte die Beweise ignorierten und das taten, was ihnen von unehrlichen Beratern innerhalb des medizinischen Establishments und gekauften und bezahlten Journalisten und Prominenten gesagt wurde.

Die erste Erklärung ist, dass Ärzte in der ganzen Welt außerordentlich gut dafür bezahlt wurden, die Covid-19-Impfungen zu verabreichen. Die Krankenhäuser erhielten Bestechungsgelder (die als Boni bezeichnet wurden), die von der Zahl der gespritzten Patienten abhingen. Die Ärzte wurden gekauft und davon abgehalten, zu viele Fragen zu stellen, indem sie weit über die normalen Gebühren für die Durchführung von Impfungen hinaus bezahlt wurden. Diese Ärzte werden sich zu gegebener Zeit vor Gericht verantworten müssen, wo sie nicht in der Lage sein werden, sich in einer Weise zu verteidigen. Zu sagen, dass sie sich unprofessionell und gierig verhalten haben, ist eine massive Untertreibung.

Die zweite Erklärung ist, dass die Ärzte zu viel Angst hatten, sich gegen das medizinische Establishment auszusprechen, weil sie sahen, was mit Kollegen geschah, die es wagten, ihren Kollegen und der Öffentlichkeit ihre Ansichten mitzuteilen, und denen von den offiziellen Zulassungsbehörden die Zulassung entzogen wurde und die zudem von den Medien verleumdet wurden.

Die Wahrheit, die in den vergangenen drei Jahren so gut versteckt wurde, ist, dass das medizinische Establishment, wie schon seit Jahrzehnten, von der Pharmaindustrie kontrolliert wurde und dass die Zulassungsbehörden in der ganzen Welt, anstatt sich mit den Fakten zu befassen, einfach taten, was man ihnen sagte. Zahlreiche Ärzte verloren ihre Zulassung und ihre Existenzgrundlage, weil sie es wagten, die Wahrheit zu sagen. Die meisten Ärzte, die sahen, was mit denjenigen geschah, die die Wahrheit sagten, schwiegen und verrieten ihre Patienten, sich selbst und ihren Beruf. Diese feigen Schlappschwänze sollten sich schämen.

In diesem kurzen Beitrag möchte ich die Wahrheit über diesen großen Verrat darlegen.

Ich werde meine Erklärung mit konkretem Bezug auf die Geschehnisse im Vereinigten Königreich veranschaulichen, wo Ärzte vom General Medical Council zugelassen werden, einer Organisation, die zumindest theoretisch eine Wohltätigkeitsorganisation ist, die aber einige der schlimmsten Eigenschaften einer Quango, einer Regierungsbehörde und eines Vollstreckungsorgans für die Pharmaindustrie zu haben scheint. Ich glaube, dass die Pharmaunternehmen die Regierungen kontrollieren, sie kontrollieren das medizinische Establishment und, wie es scheint, kontrollieren sie möglicherweise auch die britische Zulassungsbehörde für Ärzte – den General Medical Council.

Vor fünfzig Jahren war der General Medical Council berüchtigt dafür, dass er die Sonntagszeitungen regelmäßig mit Skandalen und Schmuddelgeschichten versorgte. Die GMC spezialisierte sich auf die Entlassung von Ärzten, die des Drogenmissbrauchs oder des Sex mit ihren Patienten überführt worden waren. Gelegentlich nahmen sie auch Ärzte ins Visier, denen man Werbung vorwerfen konnte.

Ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass ich in den 1970er-Jahren die Aufmerksamkeit der GMC auf mich zog, weil ich eine Reihe von Romanen unter einem Pseudonym geschrieben hatte. Als Reaktion auf die Beschwerde eines Arzneimittelherstellers schrieb mich die GMC an und drohte mir mit der Streichung meines Namens aus dem Arztregister. Da ich zu dieser Zeit ein NHS-Hausarzt ohne Privatpatienten war und die Romane unter einem Pseudonym geschrieben wurden, das ein gut gehütetes Geheimnis war (wenn auch nicht vor der GMC), fiel der Fall gegen mich ziemlich schnell auseinander. Dies hinderte die GMC jedoch nicht daran, mich bei anderen Gelegenheiten ins Visier zu nehmen, als sie Beschwerden von Pharmafirmen erhielt, die sich gegen meine eher akademischen Bücher (wie The Medicine Men – 1975 veröffentlicht) wandten, in denen ich die engen Verbindungen zwischen der Pharmaindustrie und dem medizinischen Establishment aufgedeckt hatte.

In jüngerer Zeit ist die GMC berüchtigt geworden für ihre außerordentlich einseitige Verteidigung der übertriebenen Covidpest und des sinnlosen, aber enorm gefährlichen Covidimpfstoffs.

Als die gefälschte Pandemie im Februar und März 2020 zum ersten Mal enthusiastisch beworben wurde, habe ich den Covid-Schreck sofort als Schwindel bezeichnet. Die vorliegenden Zahlen bewiesen zweifelsfrei, dass die Gefahr einer offensichtlich nur neu gebrandmarkten jährlichen Grippe von Leuten, die eine schlechte Bilanz bei der Beurteilung der relevanten Zahlen hatten, massiv übertrieben worden war. Im Vereinigten Königreich stimmten die offiziellen Berater der Regierung mit mir überein und bezeichneten die Covid-19-Infektion als nicht gefährlicher als die jährliche Grippe. Ihr fachkundiger Rat wurde anscheinend zugunsten des Rates eines Mathematikers mit einer schrecklichen Erfolgsbilanz ignoriert.

Ich schreibe seit den 1960er-Jahren über Arzneimittelhersteller und medizinische Täuschungen und erkenne einen medizinischen Betrug auf eine Meile genau. Natürlich gefiel es den Verschwörern hinter dem übertriebenen Risiko (und ich verwende das Wort Verschwörer absichtlich) nicht, dass ich den Covid-Schrecken als Schwindel bezeichnete (ein von mir gedrehtes Video wurde innerhalb weniger Tage von vielen Millionen Menschen gesehen), und ich wurde in den Medien schnell dämonisiert und belogen. Die GMC konnte mir meine Zulassung nicht entziehen, weil ihre eigenen Verwaltungsvorschriften bedeuteten, dass ich, wie viele andere Ärzte auch, meine Zulassung aufgeben musste, als ich aus dem aktiven Berufsleben ausschied. Aber jüngere Ärzte, die noch in der Praxis tätig sind, bekamen den ganzen Zorn des von den Arzneimittelherstellern kontrollierten medizinischen Establishments zu spüren.

Nehmen wir unter anderem den Fall von Dr. Mohammad Adil, der bis vor drei Jahren ein angesehener Chirurg war, der im NHS arbeitete. Vor drei Jahren kritisierte Dr. Adil die Regierungslinie zu Covid, und die GMC reagierte darauf, indem sie ihm die Zulassung entzog – was bedeutete, dass er nicht mehr als Chirurg oder in einer Funktion als Arzt praktizieren konnte.

Heute, nach drei Jahren der Arbeitslosigkeit, hat Dr. Adil immer noch keine Zulassung. Die Kosten, die ihm entstanden sind, sind außerordentlich hoch. Und wir sollten auch die Kosten für den NHS nicht vergessen. Wenn wir bedenken, dass er in diesen drei Jahren 1.000 Operationen pro Jahr hätte durchführen können – keine unwahrscheinliche Zahl -, dann bedeutet seine dreijährige Verbannung, dass 3.000 Patienten die Operationen verweigert wurden, die sie benötigten.

Ich habe bereits bei zwei früheren Gelegenheiten Videos über die Situation von Dr. Adil gedreht. Diese Videos können immer noch auf dieser Website und auf Brand New Tube angesehen werden. Ich habe auch einen Artikel für meine Websites geschrieben, in dem ich ausführlich auf eine Anhörung einging, bei der sein Antrag auf Wiedereinsetzung in den Ruhestand erneut abgelehnt wurde. Davor schrieb ich einen kritischen Artikel für The Spectator über das absurde Revalidierungsverfahren der GMC (das meiner Meinung nach zumindest teilweise für den Mangel an Hausärzten in Großbritannien verantwortlich ist), und ich habe die Rolle der GMC in meinem Buch Why and how doctors kill more people than cancer ausführlicher untersucht.

Nach mehreren Anhörungen hat sich die GMC immer noch geweigert, Dr. Adil seine Zulassung zurückzugeben. Dr. Adil ist nicht allein. Ich weiß von mehreren anderen Ärzten im Vereinigten Königreich, denen die Zulassung entzogen wurde, weil sie die absurde und unhaltbare Covid-Politik kritisiert haben.

Und genau das Gleiche ist auf der ganzen Welt passiert, wo Zulassungsbehörden die wissenschaftlichen Beweise ignoriert und Ärzte bestraft haben, die es gewagt haben, der Welt die Wahrheit mitzuteilen – meist über die sozialen Medien. Dieses unwissenschaftliche Mobbing und die weitverbreitete Publizität der Folgen haben dazu beigetragen, dass Tausende Ärzte, die ihre Zweifel und Ängste teilen, geschwiegen haben – aus Angst, dass auch sie ihre Zulassung und ihre Existenzgrundlage verlieren könnten. Ein Arzt ohne Approbation ist so nutzlos wie ein Feger ohne Bürste oder ein Taxifahrer ohne Taxi. (Es ist übrigens erstaunlich, dass die GMC offenbar keinerlei Maßnahmen gegen Ärzte ergriffen hat, die sich nicht genug um die Patienten kümmerten, sondern sich bestechen ließen, um mit einem unnötigen und gefährlichen Medikament zu impfen. Sie hat auch keine Ärzte bestraft, die in den Streik getreten sind, um eine inflationsbedingte Lohnerhöhung von 35 % zu fordern, und die ihre Patienten im Stich gelassen haben – und damit jede moralische, ethische und berufliche Verpflichtung verletzt haben).

Ich möchte nun genau aufzeigen, warum die Entscheidung der GMC, Dr. Adil die Approbation zu verweigern, in jedem Fall nicht zu rechtfertigen war.

Zunächst stellt sich die Frage der Redefreiheit. Artikel 19 der Charta der Vereinten Nationen besagt eindeutig, dass „jeder das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung“ hat. Es gibt keinen Kodizil, der die Rechte von Ärzten einschränkt. Die Entscheidung der GMC steht in direktem Widerspruch zu diesem grundlegenden Menschenrecht. Es wurde argumentiert, dass Ärzte aufgrund ihrer Position und Ausbildung eine besondere Verantwortung haben, aber das stärkt die UN-Charta eher, als dass es sie schwächt. Ärzte haben eine besondere Verantwortung, sich zu äußern, wenn sie glauben, dass etwas nicht stimmt. Und natürlich kann man nicht ein bisschen freie Rede haben, genauso wenig wie eine Frau ein wenig schwanger sein kann. Entweder man hat Redefreiheit oder man hat sie nicht. Zu sagen, dass ein Arzt das medizinische Establishment nicht kritisieren darf, ist genauso unsinnig wie zu sagen, dass ein Oppositionspolitiker die Regierung nicht kritisieren darf. Die Zulassungsbehörden, die Ärzten die Zulassung entzogen haben, weil sie sich kritisch geäußert haben, verstoßen unbestreitbar gegen die UN-Charta. Ich gebe zu, dass es mir ein Rätsel ist, wie ein Anwalt oder ein Richter es rechtfertigen kann, dass eine Zulassungsbehörde einem Menschen das Recht auf Schutz durch die UN-Charta verweigert. Ärzte haben das Recht, der Öffentlichkeit ihre Ansichten mitzuteilen, und die Öffentlichkeit hat das Recht zu entscheiden, wem sie glauben will.

Es ist übrigens erwähnenswert, dass sich die Ärzte, die die Regierung und die Pharmaunternehmen unterstützen, von Anfang an, im Frühjahr 2020, standhaft geweigert haben, öffentlich zu debattieren, und dass die Mainstream-Medien bei der Berichterstattung über die gefälschte Pandemie eine völlig voreingenommene, unausgewogene und einseitige Linie verfolgt haben. Die BBC, die ihre eigene Charta und ihre wiederholten Forderungen nach Fairness ignoriert, hat sogar erklärt, dass sie niemanden interviewen würde, der den Wert der Impfung infrage stellt, egal ob er „Recht oder Unrecht“ hat. Ich habe die Impfbefürworter häufig zu einer landesweiten öffentlichen Debatte herausgefordert. Keiner hat das Vertrauen oder den Mut gehabt, die Herausforderung anzunehmen.

Zweitens ist die GMC davon ausgegangen, dass die Regierung und das medizinische Establishment immer recht haben müssen und über jede Kritik erhaben sind. Das ist gefährlicher Unsinn. Man muss nicht sehr weit in der Geschichte zurückgehen, um zahlreiche Beispiele dafür zu finden, dass die Regierung und das medizinische Establishment sich völlig geirrt und die Patienten infolgedessen gelitten haben, bis die Ärzte den Mut hatten, für die Wahrheit einzustehen. Als Dr. John Snow Königin Victoria Chloroform verabreichte, gab es einen Aufschrei im medizinischen Establishment, weil man überzeugt war, dass Frauen während der Geburt keine Narkose verabreicht werden sollte. Elektrokrampftherapie, Leukotomien und die Entfernung großer Teile des Darms wurden vom medizinischen Establishment gebilligt, aber später verurteilt. Das medizinische Establishment hat dafür gesorgt, dass die Mandeln ohne triftigen Grund entfernt wurden. Keiner weiß, wie viele Kinder daran gestorben sind. Aufgrund schlechter medizinischer Praktiken, die vom medizinischen Establishment gefördert wurden, sind viele unnötige Herzoperationen an Patienten durchgeführt worden. Aufgrund schlechter medizinischer Praktiken, die vom medizinischen Establishment geduldet oder gefördert wurden, wurden Millionen von Patienten süchtig nach Barbituraten und später nach Benzodiazepinen. Und ich frage mich, wie viele derjenigen, die Dr. Adil verurteilt haben, wissen, dass weitverbreitete und zuvor genehmigte Impfprogramme als wertlos und gefährlich verurteilt wurden.

Die Geschichte zeigt, dass das medizinische Establishment häufiger im Unrecht war als im Recht, und wenn die GMC die Ärzte daran hindert, die Regierung und das medizinische Establishment (das bekanntermaßen mit der Pharmaindustrie verbunden ist) zu kritisieren, wird sich nie etwas zum Besseren wenden.

Wenn wir in der Medizingeschichte etwas weiter zurückgehen, stoßen wir auf Persönlichkeiten wie Dr. Semmelweiss, dessen Arbeit über Frauen, die auf den Geburtsstationen liegen, die medizinische Praxis veränderte und Tausende, wenn nicht Millionen von Leben rettete. Dr. Semmelweiss wurde natürlich vom medizinischen Establishment heftig angegriffen. In meinem Buch Medical Heretics finden sich viele weitere Beispiele. Vielleicht möchten die Anwälte, die für die Ärztekammer arbeiten, ein Exemplar lesen. Es ist bei Amazon leicht erhältlich.

Die unbestreitbare Wahrheit ist, dass die Geschichte zeigt, dass das medizinische Establishment schon immer die Wahrheit unterdrückt und profitable Lügen gefördert hat. Daran hat sich nichts geändert. Das medizinische Establishment fördert immer noch medizinische Verfahren, die nicht funktionieren, und unterdrückt gleichzeitig wesentliche, aber unbequeme Wahrheiten. Der grundlegende Fehler der GMC scheint mir in der Annahme zu liegen, dass ihre Loyalität dem medizinischen Establishment und nicht dem Wohl der Patienten gelten sollte.

Drittens, und vielleicht noch direkter, zeigen die Beweise jetzt ganz klar, dass die offizielle Linie des medizinischen Establishments zu Covid-19 völlig falsch war. Alles, was das Establishment gesagt und getan hat, war falsch und gefährlich. Der General Medical Council und all diejenigen, die seine Entscheidungen unterstützt haben, schienen davon auszugehen, dass das Establishment recht hat.

Hätten sie sich die Beweise genau angesehen, hätten sie gewusst, dass die eigenen wissenschaftlichen Berater der britischen Regierung bereits im März 2020 entschieden haben, dass Covid keine große Gefahr darstellt. Sie hätten gewusst, dass die Regierungsstatistiken zeigen, dass die Zahl der Menschen, die an Covid-19 starben, nicht höher war als die Zahl derer, die jedes Jahr an der Grippe sterben (einer Krankheit, die auf mysteriöse Weise verschwunden ist). In der Tat war die Zahl der Todesfälle durch eine eindeutig neu benannte Grippe in den Jahren 2020 und 2021 nicht höher als in einigen Jahren zuvor. Außerdem ist jetzt klar, dass die absurde Politik der Abriegelungen, der sozialen Distanzierung und des Tragens von Masken jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrte, unnötig und gefährlich war und zum Teil für den völlig vorhersehbaren Anstieg der Todesfälle im Jahr 2022 verantwortlich war und noch einige Jahre anhalten wird. Der PCR-Test war nie dazu gedacht, in dieser Form eingesetzt zu werden, und es ist zweifelsfrei erwiesen, dass er nicht mehr wert ist als ein Münzwurf. Es ist klar, dass auch die Schließung von Schulen und Betrieben völlig unnötig war und einen massiven, langanhaltenden Schaden verursacht hat. Schlimmer noch, es ist inzwischen völlig klar und wird von intelligenten, gut informierten Ärzten und Wissenschaftlern allgemein anerkannt, dass der Covid-19-Impfstoff nie ordnungsgemäß getestet wurde, nie für den Zweck geeignet war und das gefährlichste und tödlichste pharmazeutische Produkt ist, das je auf den Markt gebracht wurde. Die Regierung und das medizinische Establishment haben die Öffentlichkeit und die Gesundheitsberufe vorwiegend aufgrund ihrer Verbindungen zu den Pharmaunternehmen in die Irre geführt. Alle Beweise für diese Behauptungen finden Sie auf meiner Website, in meinen Büchern und in über 300 Videos, die ich in den vergangenen drei Jahren gedreht habe.

Schließlich gibt es noch einen weiteren, ziemlich schockierenden Grund, warum die GMC keine Entscheidungen über Dr. Adil oder andere Ärzte hätte treffen sollen, die die offizielle Linie zu Covid-19 und dem Covid-19-Impfstoff kritisierten.

Bemerkenswerterweise scheint es mir, dass sich die Ärztekammer selbst ziemlich unangemessen verhalten hat. Ihre disziplinarischen Maßnahmen müssen jetzt sicherlich in Frage gestellt werden.

Die Ärztekammer (meines Erachtens einer der beiden großen Feinde der Patienten im Vereinigten Königreich – der andere ist die British Medical Association) hat fast 1.000.000 Pfund in Fastfood- und Getränkefirmen investiert und, was noch schlimmer ist, große Mengen an Geld aus den Arzthonoraren in Arzneimittelunternehmen investiert. Und eines der Unternehmen, an denen sie Anteile hielt, war eines der Unternehmen, die einen Covid-19-Impfstoff herstellen.

Wie kann die GMC das Verhalten von Ärzten in Bezug auf Covid und Covid-Impfungen beurteilen, wenn sie ein persönliches Interesse am finanziellen Erfolg von Impfstoffherstellern wie Astra Zeneca hat?

Ich habe den Eindruck, dass sie das nicht kann.

Ich bin überzeugt, dass alle Ärzte, die ihre Zulassung verloren haben, weil sie die gefälschte Pandemie und die giftige Covid-Impfung kritisiert haben, sofort wieder zugelassen werden sollten, da die GMC eindeutig „verseucht“ ist.

Man könnte sicherlich argumentieren, dass die GMC, die Geld in die Impfstoffherstellung investiert hat, ein ureigenes Interesse daran hat, die Impfstoffherstellung zu schützen, und daher keine Ärzte disziplinieren sollte, deren Handlungen das Ertragspotenzial von Unternehmen, in die sie ihr eigenes Geld investiert hat, beeinträchtigt haben könnten.

Die GMC kann mit einem Richter verglichen werden, der jemanden für die Kritik an einem Produkt bestraft, an dem er selbst ein finanzielles Interesse hat. Ich würde sogar behaupten, dass die GMC und ihr riesiges Heer von überbezahlten und, wie mir scheint, manchmal arroganten Schreiberlingen ihre Rolle als Wächter der Öffentlichkeit aufgegeben hat und zu einem Vollstrecker für die Pharmaindustrie geworden ist.

Diejenigen Ärzte, die wie Dr. Adil die Weisheit besaßen, zu erkennen, dass die Regierung und das medizinische Establishment im Unrecht sind, verdienen Lob und nicht Bestrafung.

Diejenigen, die den Mut hatten, ihre Stimme zu erheben, sollten gelobt werden, und nicht die Befürworter eines „Impfstoffs“, der nicht das tut, was er zu tun verspricht, sondern der viele Todesfälle und Krankheiten verursacht hat.

In einer freien und fortschrittlichen Gesellschaft sollte Kritik am Establishment niemals der Zensur unterliegen.

Meine Schlussfolgerung kann nur lauten, dass der General Medical Council untauglich ist und sofort geschlossen werden sollte. Sie ist nicht in der Lage, Hundelizenzen zu vergeben, und schon gar nicht in der Lage, die Zulassung von Ärzten zu kontrollieren. Sie hat es versäumt, ihre Aufgabe zu erfüllen: die Öffentlichkeit zu schützen, und es scheint mir, dass sie mehr im Interesse der Pharmaindustrie als im Interesse der Patienten gehandelt hat.

Ich hoffe, dass die Leser diesen Artikel an ihre Abgeordneten und an die Presse weiterleiten und fragen, warum die GMC in den letzten drei Jahren gegen die Interessen der Öffentlichkeit handeln durfte. Ich bin aus allen Mainstream-Medien und allen sozialen Medien verbannt, also bitte ich Sie, Links zu diesem Artikel auf Facebook, Twitter und Co. zu setzen.

Ich vermute, dass sich bei einer Untersuchung herausstellen wird, dass andere Zulassungsstellen auf der ganzen Welt in ähnlicher Weise ihre Öffentlichkeit im Stich gelassen haben, und ich hoffe, dass auch gegen sie ermittelt wird.