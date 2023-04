39 Fragen zum Krieg in der Ukraine

Von Riley Waggaman

Von Russlands Club der wütenden Patrioten. Zu Ihrer Information.

Der Club der wütenden Patrioten von Igor Strelkov (КРП) hat eine Liste von Fragen zu Russlands „spezieller militärischer Operation“ in der Ukraine veröffentlicht.

Die meisten Fragen sind sehr sachdienlich, einige sind etwas überflüssig und einige – nach Meinung Ihres Korrespondenten – fehlgeleitet und ein wenig albern.

Aber wir haben beschlossen, sie alle zu veröffentlichen, in der Hoffnung, einen Dialog zu beginnen und (das ist wirklich zu hoffnungsvoll) das abgrundtief schmale Overton-Fenster zu erweitern, das die Berichterstattung der „alternativen Medien“ über diesen zunehmend bizarren und prekären Konflikt erstickt.

Denken Sie bei der Lektüre dieser Fragen daran, dass viele von ihnen bereits in den ersten Wochen des Krieges von patriotischen, pro-SMO-Stimmen in Russland gestellt wurden.

Wir raten unseren Lesern auch, den Club der wütenden Patrioten nicht als irrelevante Randgruppe abzutun, auch wenn Sie mit ihnen nicht übereinstimmen. Die russische Regierung hat keine Angst vor Nawalny-Anhängern, sondern vor „Turbo-Patrioten“ – russische Beamte haben dies offen zugegeben.

HINWEIS: Dies ist keine perfekte Wort-für-Wort-Übersetzung (einige der Fragen waren unheilbar verworren, sodass wir sie umschreiben mussten), aber wir haben unser Bestes getan, um die ursprüngliche Bedeutung der einzelnen Fragen zu berücksichtigen. Außerdem: Strelkov setzt die Ukraine immer in Anführungszeichen oder stellt ihr das Wort „sogenannte“ voran, um zu zeigen, dass die Ukraine seiner Meinung nach kein eigenständiges Land ist, sondern zu Russland gehört. Wir haben das alles entfernt, weil es sich zu sehr wiederholt und den „Fluss“ des Textes stört. Aber nur, damit uns nicht vorgeworfen wird, wir würden den Standpunkt der КРП falsch darstellen: sie sind überzeugt, dass die „sogenannte Ukraine“ Teil Russlands ist).

I. „Historische“ Fragen:

1) 2014 stand die Macht der ukrainischen Junta auf dem Spiel, und ganz Noworossija wartete mit Blick auf die Krim voller Hoffnung auf Russland. Doch der Kreml weigerte sich zunächst, Friedenstruppen in den Donbass zu entsenden, und erkannte dann als erster in der Welt die Legitimität der Wahl Poroschenkos an. Als Ergebnis der achtjährigen Pause im Rahmen der Minsker Vereinbarungen haben die Ukrainer eine kampffähige Armee aufgebaut, die Protestbewegung unterdrückt, einen großen Teil der Bevölkerung einer Gehirnwäsche unterzogen und waren bis 2022 in der Lage, den russischen Streitkräften auf dem Schlachtfeld zu widerstehen. WER ist verantwortlich für die strategischen Fehlentscheidungen, für die Russland nun mit Tausenden Menschenleben und Zehntausenden von Krüppeln bezahlt? Wer hat unter diesem Kretinismus und/oder dieser direkten Sabotage gelitten oder sollte dafür bestraft werden?

2) Warum wurden an die Spitze der Volksrepubliken des Donbass Betrüger gesetzt, die die Ideen des Russischen Frühlings schon allein durch ihre Anwesenheit an der Macht diskreditierten? Wie und auf welche Weise wurden die berühmtesten Helden des Jahres 2014, die Befehlshaber der Miliz, physisch eliminiert? Wer trug oder trägt die Verantwortung dafür, dass statt eines „Schaufensters der russischen Welt“ in der LDNR acht Jahre lang ein Sumpf herrschte, in dem die Menschen viel schlechter lebten als in der Russischen Föderation und schlechter als in der Ukraine?

3) Wie konnte es geschehen, dass der Präsident der Russischen Föderation (nach eigenem Bekunden) im Rahmen der „Minsker Vereinbarungen“ und des „Normandie-Formats“ acht Jahre lang „von den geachteten Kiewern und den lieben westlichen Partnern an der Nase herumgeführt wurde“? Wo waren die prinzipientreuen und fachlich qualifizierten Berater und Beamten, die dafür verantwortlich waren, den Präsidenten vor dem zu warnen, was für viele außenstehende Beobachter, die nicht vom Staat bezahlt werden, offensichtlich war? Wurden diese Beamten in einer Weise bestraft oder zumindest von der weiteren Ausübung ihres Amtes suspendiert?

4) Welche Rolle spielten einige hochrangige russische Beamte (z. B. der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident und Assistent des Präsidenten, Wladislaw Surkow), als die Milizen der DVR und der LPR 2014 nicht in der Lage waren, die Grenzen der Donbass-Republiken zu erreichen, obwohl sie die sich bereits ungeordnet zurückziehenden Streitkräfte der Ukraine verfolgten? Warum wurde die Front in den Außenbezirken von Donezk „befestigt“? Warum wurde Mariupol, das von den ukrainischen Streitkräften aufgegeben wurde, nicht befreit? Welche Rolle spielten dabei die hinter den Kulissen geführten Verhandlungen zwischen Surkow (und anderen Vertretern der Kreml-Prominenz) mit den ukrainischen Oligarchen – insbesondere mit Rinat Achmetow? Warum wurden nach der Befreiung von Debalzewo im Frühjahr 2015 die Feindseligkeiten erneut „eingefroren“ und den Streitkräften der Ukraine ermöglicht, ihre gerade erst verlorene Kampfkraft wiederherzustellen?

5) Warum fristeten die Formationen und Einheiten der Volksmiliz der LDNR acht Jahre lang – während die Streitkräfte der Ukraine fieberhaft aufrüsteten und sich auf einen großen Krieg vorbereiteten – ein kümmerliches Dasein, wurden äußerst spärlich versorgt und mit veralteten Waffensystemen ausgestattet? Warum haben sie praktisch keine normale Gefechtsausbildung durchlaufen? Wer war im Verteidigungsministerium der Russischen Föderation für diese Fragen zuständig, und wer sollte für die kriminelle Misswirtschaft bei der Kampfkraft der Volksmilizkorps verantwortlich sein?

II. Fragen der Vorbereitung der Streitkräfte der Russischen Föderation auf Kampfeinsätze (u.a. an das Verteidigungsministerium gerichtet):

6) Wie kam es, dass die „zweitgrößte/stärkste Armee der Welt“, die ständig alle „Panzer-Biathlons“ gewann und den schicken „Patriot-Park“ mit einer riesigen Kathedrale wieder aufbaute, zu Beginn der Feindseligkeiten ausfiel?

ohne ein ausreichendes Satellitenaufklärungsnetz;

fast ohne unbemannte Flugzeuge [Drohnen], sowohl für die Aufklärung als auch für den Angriff (über die der Feind in deutlich überlegener Zahl verfügte);

völlig ohne Lenkbomben;

mit einer äußerst unzureichenden Anzahl von Artillerieverstell- und Anti-Batterie-Systemen;

mit veralteten und unzuverlässigen Systemen der militärischen verschlüsselten Kommunikation auf allen Ebenen?

7) Wie konnte es dazu kommen, dass der Plan für die militärische Sonderoperation auf der Grundlage von Daten erstellt wurde, die von der Realität völlig abgekoppelt waren? Wie kam es, dass [dieser Plan auf der] Unvorbereitetheit der gegnerischen Streitkräfte auf einen entschlossenen Widerstand beruhte und es keine Informationen über das hohe Niveau der Kampfausbildung und die noch höhere Moral der regulären Armee [der Ukraine] gab? Warum erwarteten die Behörden von der Bevölkerung der während der SMO besetzten Gebiete bestenfalls völlige Loyalität und schlimmstenfalls „Neutralität“, während in Wirklichkeit genau das Gegenteil der Fall war? Wer hat den Präsidenten auf so dreiste und verräterische Weise fehlinformiert? Wer trägt dafür die strafrechtliche Verantwortung, zumindest nach den Gesetzen der Friedenszeit?

Putin am 25. Februar 2022: „Die wichtigsten Zusammenstöße mit der russischen Armee finden erwartungsgemäß nicht mit regulären Einheiten der Streitkräfte der Ukraine statt, sondern mit nationalistischen Formationen.“ (Quelle)

8) Warum wurden in der politischen Sphäre die offenkundigsten Betrüger und Diebe, wie der Drecksack [Oligarch Viktor] Medwedtschuk, als „Favoriten“ ausgewählt, die nach dem siegreichen Ausgang der BBS in der Ukraine an die Macht kommen sollten – Leute, die in der Bevölkerung völlig unpopulär waren? Wer hat diese Personen ausgewählt und auf welcher Grundlage? Gab es eine Korruptionskomponente in diesem Personalkonzept? Sind die Empfehlungsgeber zur Verantwortung gezogen worden oder werden sie diese in Zukunft tragen?

9) Welche militärisch-politischen Ziele, die den Menschen in der Russischen Föderation und der Ukraine verständlich vermittelt werden können, wurden (und werden) mit der BBS verfolgt? Auf welcher Grundlage wurde die BBS ins Leben gerufen? Welchen rechtlichen Status hat sie? Warum gibt es diesen auch nach mehr als einem Jahr der Feindseligkeiten noch nicht?

10) Warum wurde die Möglichkeit von Sanktionen seitens der USA und der EU bei der Vorbereitung der BBS nicht berücksichtigt? Wie konnte es dazu kommen, dass russische Devisenreserven in Höhe von über 300 Milliarden Dollar im Ausland blockiert (ja sogar beschlagnahmt) wurden? Wer von den zuständigen russischen Beamten hat die persönliche Verantwortung dafür übernommen oder wird sie übernehmen?

III.

11) Bereits in der ersten Hälfte des Krieges wurde deutlich, dass die heimische Rüstungsindustrie (neben anderen Bereichen) entscheidend von der Lieferung von Komponenten aus dem Ausland abhängig ist. Wo sind die in den Medien lautstark gepriesenen „Importsubstitutionsprogramme“ geblieben? Warum werden die Verantwortlichen für das Scheitern dieses Programms nicht zur Rechenschaft gezogen?

12) Im Sommer 2022 kam es außerdem zu einem Mangel an Munition für die Artillerie und einige andere Waffentypen. Ende des Jahres stellte sich das gleiche Problem für eine breite Palette der an der Front am meisten nachgefragten militärischen Ausrüstungen – von Granaten und Artilleriegeschützen über Panzer bis hin zu primitivsten Kommunikationsmitteln. Der Mangel an kugelsicheren Westen, Erste-Hilfe-Kästen, Uniformen und Ausrüstungsgegenständen war fast von Beginn der Feindseligkeiten an „in aller Munde“ und verschärfte sich besonders nach der „Untermobilisierung“ (ich werde weiter unten darüber schreiben). Wie haben das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation, Rostec und andere staatliche Unternehmen auf diesen Mangel reagiert, um die festgestellten Mängel rechtzeitig zu beheben und die Truppen mit den erforderlichen Waffen und Ausrüstungen zu versorgen? Derzeit, im 14. Monat des Krieges, gibt es kaum Fortschritte, und wenn man die von Freiwilligen gespendeten Ausrüstungsgegenstände abzieht, sieht das Bild noch deprimierender aus. Wer ist für diese Situation verantwortlich und welche dringenden Maßnahmen werden ergriffen, um sie zu verbessern?

13) Warum wurden zu Beginn der Feindseligkeiten (und bis heute!) die Grenzen der Russischen Föderation für wehrpflichtige Bürger nicht geschlossen? Warum konnten Hunderttausende potenzieller Militärangehöriger das Territorium der Russischen Föderation ungehindert verlassen? Und warum konnten Dutzende von Personen, die Zugang zu den sensibelsten Staatsgeheimnissen hatten, die Russische Föderation ungehindert verlassen (ja sogar fliehen) – darunter ehemalige Regierungsmitglieder und Leiter/VIP-Beamte von Staatsunternehmen? Wer ist für diese Untätigkeit verantwortlich?

IV.

14) Wie lässt sich die hässliche Absurdität erklären, dass viele Tausende Berufssoldat der Streitkräfte der Russischen Föderation und erfahrene Berufskämpfer der PMC „offizielle Aufgaben“ in Syrien, der Zentralafrikanischen Republik, Mali, Burkina Faso usw. erfüllen, während frisch mobilisierte Zivilisten nach minimaler Ausbildung an die Front geschickt werden, wo sie an schweren Kämpfen teilnehmen?

15) Warum werden in der überwiegenden Mehrheit nur Russen und Vertreter anderer autochthoner Völker Russlands zu den Streitkräften eingezogen, während Hunderttausende junger und gesunder „Neubürger“ aus den Ländern Zentralasiens und des Kaukasus während des Krieges völlig vom Militärdienst verschont bleiben und in den Großstädten mit dem Verlegen von Fliesen und dem Beschneiden von Bäumen beschäftigt werden?

16) Wie kommt es, dass nun die Gerichte wegen des unerlaubten Verlassens von Militäreinheiten Urteile über Mobilisierte und Freiwillige fällen, jedoch KEINER DER VIELTAUSENDEN VERTRAGSMITARBEITER (einschließlich Offiziere) wegen Desertion bestraft wird, nachdem sie sich geweigert haben, ihre Pflichten zu erfüllen und an den Feindseligkeiten teilzunehmen?

17) Wie ist die Situation zu erklären, in der sich die Russische Föderation im Krieg befindet, aber gleichzeitig weiterhin Öl und Gas durch das Gebiet der Ukraine transportiert, um es in Länder (wie Bulgarien) zu exportieren, die dann, nach der Verarbeitung, die Ukraine mit 90 % des von ihr benötigten Brennstoffs versorgen? Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Ukraine für diese Lieferungen regelmäßig Zahlungen von russischen Konzernen erhält?

18) Wie erklären sich die „Getreidegeschäfte“, die (laut dem russischen Außenminister) „unserem Land überhaupt nicht zugute kommen, da unsere ‚Partner‘ ihren Teil der Vereinbarung nicht erfüllt haben“? In Anbetracht der Tatsache, dass die Ukraine aufgrund der Einhaltung der Abkommen unsererseits nicht nur hohe Einnahmen aus dem Export ihres Getreides und anderer Ladungen erhält, sondern auch einen erheblichen Teil der Lieferungen (dieselben Kraft- und Schmierstoffe und vieles mehr) über den nicht blockierten Seehafen Odessa erhält?

19) Warum wurde der Vertreter des Präsidenten der Russischen Föderation, Roman Abramowitsch (ein Untertan Großbritanniens, was an sich schon ein Skandal ist), nicht dafür verurteilt, dass er Asowiten mit Geschenken und Köstlichkeiten überhäuft hat, nachdem sie im Rahmen des Gefangenenaustauschs in Mariupol freigelassen worden waren? Und warum wurden diese Verbrecher, die Massaker, Folter und andere schwere Verbrechen an Bürgern der Russischen Föderation verübt haben, überhaupt freigelassen?

20) Warum ist das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte, die Moskwa, gesunken? Und wenn sie vom Feind versenkt wurde, wie konnte sie ohne Geleitschutz und Deckung sowie mit nicht funktionierenden Luftabwehrsystemen in die Reichweite feindlicher Schiffsabwehrsysteme geraten, und das mit einer Besatzung, die aus weitgehend unerfahrenen Rekruten und Wehrpflichtigen bestand? Wer ist dafür verantwortlich und wie ist es dazu gekommen?

21) Wie kam es zu der „Deeskalation“ mit dem überstürzten Abzug der Truppen aus den Regionen Kiew, Tschernihiw, Sumy und Nikolajew, und was erwarteten die Beamten, die diese Lösung als optimal vorschlugen, als Ergebnis? Wie kam es, dass unsere Truppen zu Beginn der BBS eine Tiefenoffensive durchführten, ohne sich um den Schutz der Kommunikationswege zu kümmern, die feindlichen Angriffen ausgesetzt waren? Wer ist dafür verantwortlich oder wird dafür zur Rechenschaft gezogen?

22) Auf welche Ziele haben wir Hunderte von boden-, see- und luftgestützten Marschflugkörpern gerichtet, die zu Beginn der SMO in großen Mengen abgefeuert wurden, wenn dadurch die militärischen und politischen Entscheidungszentren der Ukraine sowie die Kommunikationsinfrastruktur unversehrt blieben?

23) Warum sind am Ende des 14. Kriegsmonats die Kommunikationswege des Feindes im nahen und fernen Hinterland nicht nur nicht zerstört, sondern nicht einmal verletzt worden? Warum ist die überwiegende Mehrheit der strategischen Brücken und Tunnel, durch die der Hauptstrom westlicher Waffen und Ausrüstung in die Ukraine gelangt, intakt und wurde nicht einmal angegriffen? Wie ist die „völlige Unberührbarkeit“ von Zelensky und hochrangigen Kiewer Beamten zu erklären, einschließlich derer, die regelmäßig die vollständige Zerstörung der Russischen Föderation fordern?

24) Wie endete die Serie von Raketenangriffen auf die Energieanlagen der Ukraine, warum galten alle Angriffe sekundären Zielen und endeten, bevor das Energiesystem des Gegners ernsthaft beschädigt wurde? Warum konnte die Ukraine die Energieversorgung so schnell und vollständig wiederherstellen, dass sie wieder Strom in die Nachbarstaaten liefern konnte?

25) Wann wird der Präsident der Russischen Föderation die in der Verfassung vorgesehene Funktion des Oberbefehlshabers übernehmen, und hat er dies überhaupt vor? Wer führt die Kämpfe seit mehr als einem Jahr und ist für die Kriegsführung verantwortlich? Und gibt es im Allgemeinen zumindest eine gewisse Verantwortung für die getroffenen militärischen Entscheidungen?

26) Wer wurde für die „erfolgreiche Umgruppierung“ aus dem Gebiet Charkow bestraft, die mit der kampflosen Übergabe von Isjum, Kupjansk, Balakleya, Woltschansk, Kosaken-Lopan, einer Reihe anderer Städte und vieler Siedlungen an den Feind endete? Infolgedessen sind die Regionen Belgorod, Kursk und Brjansk der Russischen Föderation an der Frontlinie gelandet und spüren alle „Reize“ des Status von Frontregionen? Wer ist konkret dafür verantwortlich, dass die Offensive der ukrainischen Streitkräfte „verfehlt“ wurde und der Rückzug aus dem Brückenkopf südlich von Izyum zu einer überstürzten, unorganisierten Flucht wurde, in deren Folge die russischen Truppen große Verluste an Ausrüstung und Munition erlitten?

V.

27) Auf welcher Grundlage wurde die „Untermobilisierung“ durchgeführt, wenn „wir keinen Krieg haben“ und die sogenannte BBS keinen Rechtsstatus hat? Auf welcher Grundlage werden in diesem Fall Bürger, die ihre militärischen Einheiten verlassen haben, zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen?

28) Warum ist die „Mobilisierung“ ausschließlich den Reservisten in den Strukturen des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation vorbehalten, während alle anderen notwendigen Komponenten der normalen Mobilisierung (Mobilisierung der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden, Mobilisierung der Industrie, Mobilisierung des Verkehrs usw.) überhaupt nicht durchgeführt werden? Wer hat die Kriterien für die Mobilisierung festgelegt, die buchstäblich jeder, der nicht in den Krieg ziehen will, vermeiden kann? Welche Mechanismen sind (in Ermangelung des Rechtsstatus der BBS) für Wehrdienstverweigerer in den Streitkräften vorgesehen?

29) Wer genau traf die politisch „schwierige Entscheidung“, den stark befestigten und erfolgreich gehaltenen Cherson-Brückenkopf kampflos aufzugeben? Auf welcher Grundlage wurde das Territorium der Russischen Föderation dem Feind überlassen? Warum haben wir in den staatlichen Medien kein einziges Wort darüber gehört, dass dieses Gebiet auf jeden Fall befreit werden wird? Und umgekehrt: Warum werden direkte Aufrufe zum „Einfrieren des Konflikts an bestehenden Positionen“ (z.B. Prigoschin) von den Strafverfolgungsbehörden der Russischen Föderation nicht als Aufruf zur Verletzung der territorialen Integrität der Russischen Föderation verfolgt? Cherson ist jetzt „nicht mehr“ Russland? Wer hat das beschlossen? Auf welcher Grundlage?

Aus Russlands beliebtestem militärischen Nachrichtenportal: „Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass sich die Lage für die russische Armee bisher nicht gerade günstig entwickelt. Die Schlachten um Kiew, Charkow und Cherson wurden verloren. Und ganz gleich, was man über Umgruppierungen und neue taktische Ansätze bei der Führung der Feindseligkeiten sagt, die Tatsache, dass wir die strategische Initiative verloren haben, ist trotz der jüngsten Erfolge in bestimmten Sektoren der russisch-ukrainischen Front offensichtlich. Es gibt viele Gründe für all diese Niederlagen, aber wenn wir sie in einem Satz zusammenfassen, können wir sagen, dass wir auf einen solchen Krieg nicht vorbereitet waren…“ (Quelle: topwar.ru)

30) Wo ist der offizielle Kommentar zum Beschluss des Gouverneurs von St. Petersburg [und Fanatiker der „neuen Normalität“] Alexander Beglov, vor der ukrainischen Flagge zu sprechen?

Am 14. April fand in St. Petersburg die 55. Plenartagung der Interparlamentarischen Versammlung der GUS-Staaten statt. Vor dem Gebäude und im Inneren des Tauridenpalastes, in dem die Sitzung stattfand, wurden die Flaggen der Mitgliedsländer des internationalen Gremiums gezeigt, darunter auch die Flagge der Ukraine (Quelle: vot-tak.tv)

31) Warum gilt die vom Präsidenten und den Spitzenbeamten der Russischen Föderation erklärte „Sorge um die Erhaltung des russischen Volkes und der russischen Sprache“ nicht der Ukraine, wo die einheimische russische Bevölkerung seit vielen Jahren (und vor allem jetzt) einem kontinuierlichen kulturellen Völkermord ausgesetzt ist? [Wir sind uns nicht sicher, worauf КРП hier hinaus will, da diese Sorge definitiv schon einmal geäußert wurde – Edward]

32) Was ist der Grund und die Grundlage der „Strategie“ der Streitkräfte der RF, bei der offensive Operationen fast ausschließlich auf dem Gebiet des Donbass durchgeführt werden und zu monatelangen blutigen Angriffen auf die am stärksten befestigten Linien des Feindes führen, während selbst die Einnahme dieser Linien (die in monatelangen Kämpfen nicht erreicht wurde) nicht zur Niederlage der Streitkräfte der Ukraine und zur Kapitulation des Kiewer Regimes führt? Warum werden andere strategische Richtungen hartnäckig ignoriert, wo die Offensive viel schwerwiegendere Erfolge verspricht, die den Ausgang des Krieges beeinflussen können? Warum wird die Initiative in diesen Richtungen vollständig dem Feind überlassen?

33) Wo sind all unsere neuesten militärischen Ausrüstungen geblieben, mit denen wir in den Vorkriegsjahren so sehr geprahlt haben? Warum werden die Panzer T-54/55 und die Geschütze D-20, die schon zu Stalins Zeiten verwendet wurden, an der Front in Kampfeinheiten eingesetzt? Wer hat in riesigen Mengen (in der Regel kostenlos) viel modernere, aber „unnötige“ sowjetische Waffen und Munition über Syrien-Libyen-Sudan und andere afrikanische Republiken „verstreut“? Wer sollte dafür verantwortlich sein? Wo sind die versprochenen „Kampfroboter“? Wo sind die „Zehntausende von arabischen Freiwilligen, die uns für die geleistete Hilfe dankbar sind“, die der Verteidigungsminister dem Präsidenten versprochen hat?

34) Wie konnte es geschehen, dass Kasachstan, das von unseren Friedenstruppen buchstäblich einen Monat vor Beginn der BBS vor einem Bürgerkrieg gerettet wurde, schnell und offen in das Lager unserer Feinde wechselt, eine wachsende Russophobie an den Tag legt und sich sukzessiv allen Arten von Sanktionen anschließt? Wer hat die Entscheidungen getroffen, genau die Gruppe zu unterstützen, die (von der bekannten „Soros-Stiftung“ gefördert) jetzt in Kasachstan an der Macht ist? Was war die Grundlage für die Unterstützung dieser speziellen Gruppe, obwohl es andere gab, die der Russischen Föderation gegenüber viel loyaler waren? (Dies ist ein Rätsel, denn soweit wir wissen, ist der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew kein Fan von Soros; die Tatsache, dass Kasachstan ein unzuverlässiger „Partner“ Moskaus ist, ist jedoch unbestreitbar – Edward)

35) Warum geben unsere Beamten einigen „ukrainischen Nationalisten“ die Schuld an allen öffentlichkeitswirksamen Sabotageakten, Terroranschlägen und einfachen Militärschlägen auf dem Territorium der Russischen Föderation und schieben die Verantwortung für diese Taten den offiziellen Behörden und dem Militär der Ukraine zu, selbst in den Fällen, in denen sie selbst öffentlich die Verantwortung übernehmen? Wo sind die ähnlichen Aktionen der russischen Spezialdienste auf feindlichem Gebiet? Warum wurde in der Ukraine in acht Jahren kein fähiger Untergrund geschaffen, nicht einmal in den russischsprachigen Regionen? Warum gibt es keine Versuche, ihn jetzt zu schaffen, außer rein medialen (und nur der feindlichen Propaganda nützlichen) Provokationen unter der Führung des Schurken Medwedtschuk?

36) Wie kommt es, dass, während Hunderttausende unserer Soldaten (sowie die Bevölkerung der Frontregionen, die in der Zone der feindlichen Angriffe leben) Not leiden, der Rest des Landes weiterlebt, als gäbe es keinen Krieg, oder ist er für sie völlig irrelevant?

37) Wann werden die Ziele der BBS und die Bedingungen für den erfolgreichen Abschluss der Operation klar und offiziell festgelegt?

VI.

38) Wie kommt es, dass Leute, die jahrelang die Minsker Vereinbarungen und den „Donbass als Teil einer geeinten Ukraine“ verteidigt haben, nun für die Militärpropaganda verantwortlich sind? Und Leute, die anfangs und vernünftigerweise immer vor der katastrophalen Natur eines solchen Kurses gewarnt und vorausgesagt haben, wozu er führen würde (ein großer und schwieriger Krieg), bleiben von der offiziellen Propaganda an den Rand gedrängt – bis hin zur völligen Ablehnung der Möglichkeit, sich an der Verteidigung Russlands zu beteiligen?

39) Warum werden die engsten Verwandten der höchsten Staats- und Militärführer der Russischen Föderation von den westlichen Medien in Ländern, die der Russischen Föderation offen feindlich gegenüberstehen, bespitzelt? Wird der Präsident Schlussfolgerungen über diese Beamten ziehen?

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)