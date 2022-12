Hinterbliebene beschimpfen Japans Gesundheitsministerium

Vergangene Woche habe ich das virale Video von Prof. Fukushima gepostet, der Vertreter des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW) gepostet.

Einige andere Teile des Treffens wurden mit englischen Untertiteln versehen, sodass ich dachte, ich würde sie ebenfalls veröffentlichen. An diesen beiden sechsminütigen Videos sind Mitglieder der Association of Bereaved Families of Covid Vaccination Victims (新型コロナワクチン被害者遺族会) beteiligt, über die ich hier geschrieben habe. Während das Video von Prof. Fukushima kathartisch war, sind diese Videos deprimierend und oft unangenehm anzusehen. Aber ich denke, es ist wichtig, den Menschen, deren Angehörige durch die Covid-Spritzen ums Leben gekommen sind, eine Plattform zu geben, da das Fernsehen dies offensichtlich nicht tut.

Das erste Video zeigt die Aussagen von zwei trauernden Familienmitgliedern, Herrn Koganei und Frau Suda.

Bereaved families of the victims who have been dead as a result of covid vaccination.



"How many people are you going to kill? Citizens are not your toys or guinea pigs." https://t.co/QNm00ESFFZ pic.twitter.com/Nk7eqCjQkQ — ShortShort News (@ShortShort_News) December 3, 2022

Frau Suda erwähnte die Behauptung des ehemaligen Impfstoffministers Taro Kono, dass niemand an den Impfungen gestorben sei. Hier sagt er dies. Ist Ihnen aufgefallen, dass seine Quelle für diese Information die CDC der USA ist?

200 Millionen Menschen wurden geimpft, und 0 sind daran gestorben.

Das zweite Video zeigt die Aussage von Frau Yamada. Beachten Sie, dass sie sich mit Alpha und Beta auf die Bezeichnungen bezieht, die das MHLW (Gesundheitsministerium) für gemeldete Todesfälle nach der Impfung vergibt: Alpha: „Kausaler Zusammenhang kann nicht geleugnet werden“, Beta: „Ein ursächlicher Zusammenhang kann nicht zugegeben werden“ und Gamma: „Ein ursächlicher Zusammenhang kann nicht festgestellt werden“.

Think how bad this situation is?

They are finding cases in the US where vaccines manufacturers had viles with saltwater and viles with covid vaccines to make it look less dangerous wheb it came to adverce effects. It's insane !! — Rene Kunnskap (@RKunnskap) December 5, 2022

Am Ende des zweiten Videos erwähnt Prof. Fukushima das Gerücht, dass nur 10 % der MHLW-Mitarbeiter die Covid-Impfung erhalten haben. Ich habe dieses Gerücht vor einiger Zeit gehört, aber das MHLW behandelt seine Covid-Impfrate so, wie der Mossad seine gezielten Tötungen behandelt: Es bestätigt oder dementiert keine Berichte.

Die Hinterbliebenen erwähnten alle, dass ihre verstorbenen Angehörigen der Regierung vertrauten. Die Moral von der Geschicht: Trauen Sie der Regierung nicht.