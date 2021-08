HISTORISCH: Russische Truppen marschieren in China ein, um strategische Übung durchzuführen. Erklärtes Ziel: „Amerikanische Arroganz zu Fall bringen“.

Zum ersten Mal in ihrer Militärgeschichte sind russische Truppen in China einmarschiert, um eine strategische Übung durchzuführen, die den gegensätzlichen Kurs der drei Supermächte besiegelt.

Russland und China haben beschlossen, in der asiatisch-pazifischen Region (und darüber hinaus) gemeinsam gegen die Vereinigten Staaten zu kämpfen. Im Rahmen eines Unified Battle Center…

Die Streitkräfte der beiden Länder werden unter dem Befehl eines einzigen Operationszentrums mit „gemischter Zusammensetzung“ operieren.

Chinesischen Quellen zufolge ist diese Übung erst der Anfang. In naher Zukunft werden gemeinsame Luft- und Bodenübungen der beiden Länder durchgeführt werden. Sie betonen:

„Als Teil des gegenseitigen Vertrauens werden russische Soldaten an chinesischen Waffensystemen und Ausrüstungen ausgebildet und umgekehrt.“

Der Sprecher der Kommunistischen Partei Chinas sagte:

„China und Russland müssen eine große Anzahl von Entwicklungsländern vereinen, um die richtigen Möglichkeiten und Agenden zu finden, um die Arroganz der USA zu Fall zu bringen“.

„Auf diese Weise werden die westlichen Länder erkennen, dass die Vereinigten Staaten nicht allmächtig und immer siegreich sind. „

Aussagen eines chinesischen Generals:

„Es ist das erste Mal, dass die russische Armee zu einer strategischen Übung nach China kommt“.

Es ist auch das vierte Jahr in Folge, dass Russland und China gemeinsam strategische Übungen abhalten.

Dies zeigt die strategische Zusammenarbeit zwischen Russland und China sowie die Entschlossenheit und Fähigkeit der beiden Armeen, Frieden und Stabilität in der Region zu sichern.

Dies wird die Entwicklung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den beiden Armeen fördern.

Die beiden Länder werden ein gemeinsames Hauptquartier einrichten und ihre Kräfte während der Übung bündeln.

Um den russischen Streitkräften zu helfen, sich schnell an die chinesischen Gegebenheiten anzupassen, hat eine chinesische Gesellschaft zur Unterstützung der Buchhaltung umfangreiche Vorbereitungen getroffen.

13.000 Soldaten

Der Name der Übung lautet „Zapad / Interaction-2021“ und ist eine Kombination aus der großen jährlichen russischen Militärübung „Zapad“ und der chinesischen „Interaction-2021“.

An der Übung, die vom 9. bis 13. August stattfinden wird, nehmen 13 000 Soldaten aus Russland und China teil.

Die Übung findet im Gebiet Qingtongxia in der autonomen Region Ningxia Hui in China statt.

Russland hat auch eine Luftlandeeinheit zur Durchführung der Übung entsandt, eine motorisierte Formation aus der Region Trans-Baikal sowie das Kommando- und Kontrollzentrum. China beteiligt sich mit Bodentruppen und der Luftwaffe.

Ein Vorgeschmack auf die Übung hat bereits begonnen: Russische Streitkräfte nahmen an einer Übung mit Mi-8-Hubschraubern der chinesischen Luftwaffe teil.

BREAKING: Russian military Eastern district ground forces & Air Force arrived in China for "West 2021" joint military exercises

#Russia's military personnel began training ahead of joint drills with #China, as seen at the #Qingtongxia Joint Tactical Training Base in central China, on Thursday.





Verlegung russischer Kampfflugzeuge

Russland verlegt russische Su-30SM-Kampfflugzeuge für Übungen mit China.

Mindestens 4 russische Su-30SM-Kampfflugzeuge aus dem östlichen Militärbezirk Russlands sind auf einem chinesischen Luftwaffenstützpunkt gelandet.

Die Besatzungen der russischen Kampfflugzeuge starteten paarweise und operierten zusammen mit den Besatzungen der chinesischen Kampfflugzeuge als Teil einer einzigen Staffel von Kampfflugzeugen.

🎥 Chinese military training Russian soldiers to use their weaponry & vice versa; in military exercises between the two countries that are taking place on Chinese mainland

BREAKING: As Russian military is training in China, Chinese People's Liberation Army arrives in Russia, Tuva for joint competition military games

Ein Video, das das gemeinsame Training eines russischen Su-30SM-Kampfflugzeugs mit einem Kampfflugzeug der chinesischen Luftwaffe zeigt, wurde veröffentlicht.

Kampfflugzeugbesatzungen bombardierten Stellungen eines hypothetischen Feindes.