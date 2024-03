„Historischer Tag“: Richter hört Argumente in der CHD-Klage, die den schnellen Ausbau der 5G-Infrastruktur in Los Angeles in Frage stellt

Von Suzanne Burdick, Ph.D.

Ein Richter des Los Angeles County Superior Court hörte diese Woche mündliche Argumente in einer Klage von Children’s Health Defense und einer Koalition von Gemeinde- und Umweltgruppen, die behaupten, dass der Plan des Bezirks, die drahtlose Infrastruktur zu beschleunigen, gegen staatliches Recht verstößt.

Rund 50 Menschen versammelten sich am Dienstag vor dem Gerichtsgebäude des Los Angeles County zum Auftakt eines Prozesses, bei dem es darum geht, ob der Plan des Bezirks für den unkontrollierten Ausbau der drahtlosen Infrastruktur gegen staatliches Recht verstößt.

Children’s Health Defense (CHD) und eine Koalition von Gemeinde- und Umweltgruppen, darunter Fiber First LA, hatten den Bezirk Los Angeles im März 2023 verklagt, nachdem Beamte des Bezirks zwei Verordnungen erlassen hatten, die es Telekommunikationsunternehmen erlauben, drahtlose Infrastrukturen ohne Umweltprüfung oder öffentliche Beteiligung zu installieren.

James C. Chalfant, Richter am Los Angeles County Superior Court, hörte sich die Argumente in diesem Fall an und sagte, dass er weitere Argumente hören wolle – wahrscheinlich nächste Woche – bevor er eine Entscheidung fällt.

Die Anhörung am Dienstag war ein „historischer Tag“, so Brenda Martinez, eine Bewohnerin von Los Angeles County und Gründungsmitglied von Fiber First LA.

Martinez, die auch Mitarbeiterin des CHD-Programms für elektromagnetische Strahlung (EMR) und drahtlose Kommunikation ist, sagte auf einer Pressekonferenz während der Kundgebung, dass einkommensschwache Gemeinden wie die ihre es leid sind, als Vorwand“ benutzt zu werden, um den Ausbau der drahtlosen Infrastruktur zu rechtfertigen.

„Wir sind hier, um Millionen von Menschen in Gemeinden zu vertreten, die von der digitalen Kluft betroffen sind“, sagte sie am Dienstag.

Brenda Martinez. Bildnachweis: Sammy Sarzoza

Laut dem Weltwirtschaftsforum wird der Ausbau der 5G-Mobilfunktechnologie die digitale Kluft „beheben“.

Aber Martinez sagte, sie glaube, dass die Schließung der digitalen Kluft nicht durch die Verabschiedung von Verordnungen, die für die beschleunigte Verbreitung von „ineffizient, feuergefährlich und teure drahtlose Technologie ermöglichen passieren,“ Martinez sagte.

Bei dieser Klage geht es darum, den Bezirk Los Angeles dazu zu bringen, auf seine Wähler zu hören, sagte sie. „Wir werden lauter und deutlicher sprechen.“

Martinez sagte gegenüber The Defender, dass sie und andere, die in der Klage vertreten sind, darüber besorgt sind, wie sich die drahtlose Strahlung auf die Gesundheit ihrer Gemeindemitglieder – insbesondere Kinder und ältere Menschen – und auf die Umwelt auswirken kann.

Neben CHD und Fiber First LA gehören zu den Klägern der Klage auch Mothers of East LA, Boyle Heights Community Partners, United Keetoowah Band of Cherokee Indians in Oklahoma, Union Binacional de Organizaciones de Trabajadores Mexicanos Ex Braceros 1942-1964, California Fires & Firefighters, Malibu For Safe Tech, EMF Safety Network, California for Safe Technology und 5G Free California.

Richter hört einige Klagen an, hebt andere für zukünftige Anhörungen auf

Der Richter teilte die Argumente des Falles in zwei Anhörungen auf, sagte W. Scott McCollough, Anwalt der Kläger und Hauptverteidiger für die EMR-Fälle von CHD.

Die Kläger konnten in der Anhörung in dieser Woche viele ihrer Hauptforderungen vorbringen, darunter auch, dass der „ministerielle Überprüfungsprozess“ des Landkreises für Anträge auf drahtlose Projekte kaum mehr als ein „Stempelverfahren hinter verschlossenen Türen“ sei, bei dem die Öffentlichkeit nicht beteiligt werde, sagte McCollough gegenüber The Defender.

„Die Betroffenen werden nicht benachrichtigt, sie haben keine Möglichkeit, Einspruch zu erheben oder gar Änderungen vorzuschlagen“, sagte er.

Die Kläger werden bei der nächsten Anhörung, die noch nicht offiziell anberaumt wurde, ihre anderen Ansprüche geltend machen – einschließlich der Behauptung, dass die Verordnungen des Bezirks gegen das kalifornische Umweltqualitätsgesetz (CEQA) verstoßen, indem sie Projekte im Rahmen der Verordnungen von der CEQA-Prüfung ausnehmen.

‚Wir bekamen eine faire Anhörung‘

Der Richter hörte gut zu, als beide Seiten ihre Argumente vortrugen, und zeigte sich sehr sachkundig, so McCollough.

„Er hat den Schriftsatz gelesen. Er hat alle Fälle und alle Regeln gelesen, die wir angeführt haben – und egal, wie es ausgeht, kann ich nur sagen, dass der Mann seine Hausaufgaben gemacht hat und wir eine faire Anhörung bekommen haben.“

Mitchell M. Tsai, Anwalt der Kläger, sagte in einer Pressekonferenz nach der Anhörung, er sei „vorsichtig optimistisch“.

McCollough stimmte dem zu. Die Äußerungen und Fragen des Richters deuteten darauf hin, dass er „geneigt zu sein scheint, zu entscheiden, dass die meisten der von uns aufgeworfenen Fragen zum staatlichen Recht nicht durch Bundesrecht ausgeschlossen sind“, sagte McCollough.

Julie Levine, Mitglied von Fiber First LA, die an der Anhörung teilnahm, sagte, der Richter habe darauf hingewiesen, dass der Bezirk die Möglichkeit – und die Verantwortung – habe, Schutzverordnungen im Rahmen dessen zu erlassen, was die Federal Communications Commission (FCC) erlaube.

„In der Tat“, so Levine gegenüber The Defender, „ermutigt die FCC die lokalen Gemeinden, ihre eigenen Verordnungen zu erlassen, um Dinge wie die Platzierung dieser [Funk-]Türme zu regeln.“

Dies entkräftet die Behauptung von Los Angeles County: „Oh, wir können nichts tun, weil die Bundesregierung es verbietet“, sagte sie.

McCollough gab zu bedenken, dass Richter bei Anhörungen manchmal die Rolle des Advokaten des Teufels spielen, um ihre eigene Theorie in einer Angelegenheit zu testen, was es unmöglich macht, vorherzusagen, wie der Richter entscheiden wird.

Das Thema Mobilfunk ‚gewinnt an Zugkraft‘

Die Teilnehmer der Kundgebung trugen Schilder mit Slogans wie „Die Aufsichtsbehörde hat die Öffentlichkeit mundtot gemacht“ und „Was ist, wenn ein Mobilfunkmast ohne Vorankündigung oder Anhörung vor Ihrem Haus aufgestellt wird?“

Bildnachweis: Sammy Sarzoza

Sarah Aminoff, ein Mitglied von Fiber First LA, die an der Anhörung und der Kundgebung teilnahm, sagte gegenüber The Defender, sie finde es „schockierend“, dass der Bezirk Los Angeles auf eine Umweltprüfung und die Benachrichtigung der Anwohner bei geplanten Drahtlosprojekten verzichtet habe.

„Ich war wirklich beeindruckt von der Gemeinschaft, die sich versammelt hatte [um die Klage zu unterstützen], insbesondere von den Menschen, die unverhältnismäßig stark betroffen waren“, sagte Aminoff.

Levine, der die gemeinnützige Organisation 5G Free California gegründet hat, stimmte dem zu. „Dieses Thema gewinnt an Zugkraft.“

La Opinión, eine große spanischsprachige Zeitung in Los Angeles, berichtete laut Martinez über die Kundgebung, ebenso wie zwei lokale Radiosender: AM870, ein hispanisch-republikanischer Sender, und KPFK 90.7 FM, ein „progressiver“ Sender, so Levine.

Levine fand es interessant, dass sowohl „die Linke als auch die Rechte“ über die Kundgebung berichteten. „Ich hätte natürlich gerne das Mainstream-Fernsehen gesehen … aber sie haben dieses Thema so ziemlich zensiert, wahrscheinlich wegen der Macht von Big Tech, die sie finanziert und in ihrem Vorstand sitzt.

Levine, die durch die Strahlung des Mobilfunks krank wurde und ihr Haus, in dem sie 22 Jahre lang lebte, verlassen musste, sprach auf der Kundgebung darüber, wie sie aufgrund der Politik des Mobilfunkprojekts „konstruktiv aus dem Bezirk LA vertrieben“ wurde.

Die Menschen müssen sich gegen den Ausbau der drahtlosen Kommunikation wehren, sagte Levine. „Dies ist ein Thema, bei dem wir alle zusammenkommen können, weil es jeden einzelnen von uns betrifft.

Die 5G-Agenda sieht vor, alle 200 bis 500 Fuß auf der ganzen Welt Funktürme aufzustellen, sagte sie. „Nicht für ein besseres Mobilfunksignal, sondern für die Datenerfassung und das Internet der Dinge – für ihre Profite und unsere Überwachung.“