Holländischer Untersuchungsausschuss: Lizette (28) landete wegen des Impfstoffs von AstraZeneca im Krankenhaus und konnte nicht mehr laufen

Am Samstag empfing der Äußere-Parlamentarische-Untersuchungsausschuss 2020 die ersten Menschen, die in ihren Gemeinden Todesfälle und Krankheiten nach der Corona-Impfung erlebt haben. In den kommenden Wochen werden Impfärzte interviewt und ihre Meinung zu den verschiedenen Impfstoffen abgeben. Sie werden auch angeben, ob ihrer Meinung nach ein kausaler Zusammenhang zwischen den Fällen und den Impfstoffen besteht.

Unter denjenigen, die sich beim BPOC2020 meldeten, war der Vater von Lizette (28), die wegen des AstraZeneca-Impfstoffs im Krankenhaus landete. Sie studierte und arbeitete in der häuslichen Pflege als Hausangestellte. Lizette erhielt den Astra-Impfstoff am 13. März.

„In der Nacht vom 22. auf den 23. März wurde sie krank. Sie litt unter Kopfschmerzen und Übelkeit. Sie musste auch viel erbrechen“, erklärte ihr Vater vor dem Ausschuss. Seine Frau rief die 112 an, woraufhin sie mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Ärzte konnten nichts Ernstes feststellen und sie durfte nach Hause gehen.

Lizette entwickelte dann Beinkrämpfe und Kopfschmerzen, und am Samstag, dem 27. März, brach sie zusammen, als die linke Hälfte ihres Körpers versagte. Sie musste erneut mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie konnte nicht mehr laufen und schien eine schwere Hirnblutung zu haben. Lizette musste akut operiert werden.

Der Arzt auf der Intensivstation gab zu, dass der Impfstoff von AstraZeneca der Verursacher gewesen sein muss. „Er sagte uns, dass es sehr wahrscheinlich durch den Impfstoff verursacht wurde“, sagte der Vater beim BPOC2020.

Obwohl Lizette jetzt wieder gehen und selbstständig die Toilette besuchen kann, kann sie ihre linke Hand immer noch nicht bewegen. Sie musste ihr Studium abbrechen und auch ihr Vertrag wurde gekündigt.

Lesen Sie die vollständige Erklärung hier oder sehen Sie sich das Video an.