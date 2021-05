US-Senator Rand Paul: Big Brother hat mir nicht zu sagen was ich zu tun habe und will sich nicht Impfen lassen! Hier sind die Gründe warum

Während alle Demokraten im Kongress geimpft wurden, weigert sich Rand Paul (Kentucky) sich Impfen zulassen und wird dafür kritisiert.

Paul, ein Augenarzt, erklärte seine Entscheidung am Sonntag während eines Radioauftritts auf WABC 770 AM.

Der Senator sagte, solange keine Beweise auftauchen, dass Menschen, die mit Covid-19 infiziert wurden, sich wieder anstecken und mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben, werde er sich gegen den Impfstoff entscheiden, da er zuvor Covid-19 hatte und nun eine „natürliche Immunität“ habe.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben Menschen, die Covid-19 hatten, ermutigt, sich trotzdem impfen zu lassen, und sagen, dass „Experten noch nicht wissen, wie lange man nach der Genesung davor geschützt ist, wieder krank zu werden“, obwohl eine Reinfektion „selten“ ist.

