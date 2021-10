Vor einer zu erwartenden Zulassung des Covid-Impfstoffs in Europa haben Holocaust-Überlebende mit ihren Nachkommen am 25. August 2021 einen Offenen Brief an die Europäische Arzneimittelbehörde EMA übergeben. Darin fordern sie den sofortigen Stopp des Impfprogramms. Sie warnen vor einem weiteren Holocaust noch größeren Ausmaßes, als er während des Zweiten Weltkriegs an der Menschheit begangen wurde.