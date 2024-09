Homeschooling wird immer beliebter… dank aufgeweckter “Erzieher”

Ron Paul

Einer der wenigen Bereiche, in denen die Freiheit in der COVID-Ära zugenommen hat, ist die Zunahme des Homeschooling. Viele Eltern begannen damit, aus Frustration über das Versagen des “virtuellen Lernens”, ihren Kindern eine hochwertige Bildung zu bieten.

Andere Eltern zogen ihre Kinder von staatlichen Schulen ab, als sie durch virtuelles Lernen feststellen konnten, dass Lehrer und Verwalter der politischen Indoktrination Vorrang vor der Bildung einräumten.

Nach Angaben des Homeschool Hub der John Hopkins University wurden im Schuljahr 2022-2023 5,8 % der amerikanischen Kinder zu Hause unterrichtet. Dies ist zwar ein Rückgang gegenüber dem Höchststand der COVID-Ära von 11,1 Prozent, aber immer noch ein Anstieg von fast 50 Prozent gegenüber 2019, als 2,8 Prozent der amerikanischen Kinder im Schulalter zu Hause unterrichtet wurden.

Ein weiterer Beweis für die anhaltende Beliebtheit des Heimunterrichts ist die Household Pulse Survey des Census Bureau. Laut dieser Erhebung stieg die Zahl der Zuhause unterrichteten Kinder von 3,6 Millionen im Schuljahr 2022-2023 auf 4 Millionen in diesem Jahr.

Je mehr Eltern sich darüber bewusst werden, wie staatliche Schulen Bildung zugunsten von Indoktrination verkürzen, indem sie “woke”-Themen wie kritische Ethnie, Transgenderismus und als “Klimawissenschaft” getarnte “Green New Deal”-Propaganda in den Lehrplan aufnehmen, desto mehr Eltern werden sich dem Homeschooling zuwenden. Das konservative Gegenstück zur “wachen” Bildung ist die Vorgabe einer “patriotischen” Bildung, was ein Code für die Förderung der neokonservativen Linie ist, dass alle Kriege Amerikas gerechtfertigt waren und Amerika das Recht und die Pflicht hat, seine militärische Macht zur Verbreitung der Demokratie einzusetzen. Dies könnte noch mehr Eltern dazu veranlassen, die staatlichen Schulen zu verlassen.

Die Entscheidung einiger Schulen, biologischen Jungen die Teilnahme an Mädchensportarten und die Benutzung von Mädchenumkleidekabinen und -toiletten zu gestatten, veranlasst viele Eltern, aus staatlichen Schulen zu fliehen, zumal einige Schulen die Eltern nicht einmal darüber informieren, dass die Schule den Wunsch ihres Kindes, als transsexuell identifiziert zu werden, “honoriert”.

Colin Hroncich, bildungspolitischer Analyst des CATO-Instituts, drückt es so aus: “Wenn Eltern selbst entscheiden können, wo und wie ihre Kinder unterrichtet werden, sind sie nicht mehr der Gnade von Politikern und Bürokraten ausgeliefert. Das bedeutet, dass sie sich nicht auf politische Kämpfe verlassen müssen, wenn es um Bildung geht”.

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von Homeschooling ist die wachsende Zahl von Ressourcen und Möglichkeiten, die Eltern und Kindern zur Verfügung stehen, die zu Hause unterrichtet werden. Homeschooling-Familien haben Zugang zu einer Vielzahl von außerschulischen Aktivitäten und Bildungsressourcen, die Homeschooling-Kindern helfen sollen, das Beste aus der Homeschooling-Erfahrung zu machen.

Eltern, die auf der Suche nach einem Lehrplan für den Heimunterricht sind, der ihren Kindern eine abgerundete Bildung bietet, die die Ideen der Freiheit einbezieht, sollten meinen Online-Lehrplan in Betracht ziehen. Anstatt die Schüler mit kritischer Ethnie, Transgenderismus oder Neokonservatismus zu indoktrinieren, bietet mein Lehrplan den Schülern eine solide Ausbildung in Geschichte, Literatur, Mathematik und den Naturwissenschaften. Er gibt den Schülern auch die Möglichkeit, ihre eigenen Websites und internetbasierten Unternehmen zu erstellen. Auf diese Weise erhalten die Schülerinnen und Schüler unternehmerische Erfahrungen aus der Praxis, die ihnen unabhängig von ihrer Berufswahl von Nutzen sein werden.

Der Lehrplan ist so konzipiert, dass er sich die Schüler selbst beibringen können, wobei sie einander in Online-Foren helfen und voneinander lernen.

Ab der vierten Klasse müssen die Schüler mindestens einen Aufsatz pro Woche schreiben. Die Schüler müssen ihre Aufsätze in ihren Blogs veröffentlichen. Die Schüler nehmen auch an einem Kurs in öffentlichem Sprechen teil.

Der Lehrplan legt den Schwerpunkt auf die Geschichte, Philosophie und Wirtschaft der Freiheit, aber er ersetzt niemals Indoktrination durch Bildung. Das Ziel ist es, Schüler mit hervorragenden Fähigkeiten zum kritischen Denken auszubilden.

Wenn Sie glauben, dass mein Lehrplan den Bedürfnissen Ihres Kindes entsprechen könnte, besuchen Sie bitte www.RonPaulCurriculum.com für weitere Informationen.