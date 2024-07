Ich erinnere mich an die Zeit, als wir die Kontrolle über die Autos hatten.

Paul Craig Roberts

Kürzlich stieß ich auf eine Ausgabe von Road & Track vom November 2015. Sie enthält einen Artikel, in dem der Ford Mustang Shelby GT 350 von 1965, ein Muscle Car seiner Zeit, mit dem Ford Mustang Shelby GT 350R von 2016, einem Muscle Car seiner Zeit, verglichen wird.

Der Unterschied von 51 Jahren ermöglichte es der 2016er Version, 3,1 Sekunden schneller aus dem Stand auf 100 km/h zu beschleunigen und eine um 51 mph höhere Höchstgeschwindigkeit zu erreichen.

Die 2016er Version kostet 14-mal mehr und wiegt 860 Pfund mehr. Abgesehen von der Inflation vermute ich, dass das zusätzliche Gewicht einen guten Teil der Mehrkosten ausmacht und dass das Gewicht auf die von Bürokraten geschriebenen Sicherheitsvorschriften zurückzuführen ist.

Diese “Sicherheitsvorschriften” haben einen größeren Einfluss auf uns als die Kosten, das Gewicht und die Unannehmlichkeiten. Die “Sicherheitsvorschriften” haben uns die Sicht geraubt. Denken Sie einmal darüber nach. Wie können wir sicherer werden, wenn die Sicht eingeschränkt wird, während die Autos schneller werden? Früher hatten Autos eine hervorragende Sicht, nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten und zu den Seiten. Mit einem Blick über die linke Schulter konnte man sich nach hinten absichern. Mit einem Blick nach rechts konnte man die rechte Seite kontrollieren. Diese wunderbare Sicht wurde im Namen der “Sicherheit” zunichte gemacht.

Zuerst wurden Sitze mit hoher Rückenlehne vorgeschrieben, damit man weder über die linke noch über die rechte Schulter schauen konnte. Dann wurden die Seitensäulen so massiv gemacht, dass man nach beiden Seiten nichts mehr sehen kann, und die Säulen der Windschutzscheibe wurden so massiv gemacht, dass man beim Linksabbiegen bergab nicht sehen kann, ob auf der Straße ein Kind, ein Tier oder ein Schlagloch ist. Man sieht nicht einmal, ob es überhaupt eine Straße gibt.

Weil man nach hinten und zur Seite nicht mehr sehen kann, setzen die Hersteller Kameras ein. Aber wenn man nicht jung ist und gelernt hat, mit Kameras zu fahren, vergisst man, sie zu benutzen. Man versucht, mit eigenen Augen zu sehen, und das haben die “Sicherheits”-Bürokraten unmöglich gemacht. Sie verlangen, dass wir unsere künstlichen Augen benutzen.

Es gab eine Zeit, da hatten nur Sportwagen Sicherheitsgurte. Das waren Beckengurte. Dann hatten die Sportwagen Schultergurte. Das war, bevor es Sicherheitsvorschriften gab. Sportwagen hatten Sicherheitsgurte, weil einige Fahrer dazu neigten, ihre Autos sportlich zu fahren.

Die nächsten “Sicherheitsbürokraten” schrieben Sicherheitsgurte vor. Es wurden Gesetze erlassen, nach denen man einen Strafzettel bekam, wenn man ohne Gurt erwischt wurde. Das war eine weitere neue Ordnungswidrigkeit, die dem Staat Einnahmen bescherte.

Dann kamen die Airbags. Zuerst wurden sie vor Fahrer und Beifahrer ausgelöst. Heute gibt es Airbags auch in den Seitentüren und über dem Kopf. Was früher ein kleiner Blechschaden war, der mit wenig Aufwand repariert werden konnte, ist heute ein Totalschaden. Die Kosten für die Reparatur des Autos mögen gering sein, aber die Kosten für den Austausch der vielen Airbags sind enorm.

In der Folge sind die Kosten für die Kfz-Versicherung in die Höhe geschnellt. Heute kostet es mehr, ein Auto zu versichern als ein Haus, als ich jung war.

Als ich Redakteur beim Wall Street Journal war, stieß ich auf eine Studie eines Ökonomen, der die Auswirkungen von Sicherheitsvorschriften für Autos untersuchte. Er fand heraus, dass sich die Autofahrer durch die Sicherheitsvorkehrungen sicherer fühlten und deshalb aggressiver und riskanter fuhren. Darüber habe ich einen Leitartikel geschrieben.

Ist es nicht das, was wir alle beobachten? Die Leute, die die riesigen Pickups und SUVs fahren, sitzen weit über der Limousinenwelt und fahren, als wären sie unverwundbar.

In meinem “Sicherheits”-Auto des Modelljahrs 2018 ist mir aufgefallen, dass das Türverriegelungssystem zum Schutz vor Autodiebstahl entwickelt wurde und für den Besitzer, der das Auto benutzt, sehr frustrierend ist. Jedes Mal, wenn ich aus dem Auto aussteige, entriegelt sich keine andere Tür. Ich muss wieder einsteigen und einen Knopf drücken, um die Türen zu entriegeln, damit ich meine Einkäufe aus dem Auto ins Haus tragen kann.

Ich erinnere mich an Autos, bei denen sich alle Türen entriegelten, wenn der Fahrer ausstieg. Natürlich waren wir damals eine homogene Nation und es gab keine Autodiebstähle oder Raubüberfälle in Einkaufszentren oder auf Parkplätzen von Lebensmittelgeschäften.

Die Sicherheitsmerkmale für den persönlichen Schutz sind eine Antwort auf den Turmbau zu Babel, in dem wir heute leben. Wir sehen sie überall. Verschlossene Tore, die manchmal rund um die Uhr bewacht werden, schützen Wohngebiete. Metalldetektoren in Schulen, Universitäten, Flughäfen, städtischen Gebäuden und Abgeordnetenbüros. Manager von Unternehmen können nicht zu Vorstandssitzungen gehen, ohne sich vor dem Betreten der Aufzüge auszuweisen. Unsere multikulturelle Gesellschaft hat dazu geführt, dass wir alle ständig unter Generalverdacht stehen und uns bei jedem Schritt ausweisen müssen.

Als ich zur Schule ging, gab es noch keine Metalldetektoren.

Als ich in den Stäben des Kongresses arbeitete, gab es keine Metalldetektoren, keine Polizei, die mein Recht auf Einlass einforderte.

Wenn ich an Vorstandssitzungen teilnahm, musste ich nicht beweisen, wer ich war und dass ich das Recht hatte, dort zu sein.

Die Cybersicherheit ist so niedrig, dass wir jetzt eine zweite oder sogar dritte Authentifizierung benötigen, um auf unsere eigenen Konten zuzugreifen. So hat die digitale Revolution zu unserer Unsicherheit beigetragen.

Früher war die Freude am Auto größer als die Sichtbarkeit, die es bot. Das Auto gab uns Mobilität. Ich erinnere mich noch gut an die Freude an der Mobilität.

Wenn ich mich recht erinnere, konnten Teenager in der heimischen Garage Hot Rods der Baujahre 1932 und 1934 von Ford und Chevrolet bauen. Sie waren nicht nur optisch ein Erlebnis, sondern auch schnell und hatten einen tollen Sound.

Die 1940er Fords waren die nächste Stufe der aufgemotzten Maschinen. Ein aufgemotztes Auto konnte von der Polizei nicht angehalten werden.

Aus den Hot Roddern, die schwarz gebrannten Schnaps tranken, wurden die ersten NASCAR-Rennfahrer.

In der Highschool hatte mein bester Freund einen 1950er Ford Flathead V-8, der bis zum Anschlag aufgemotzt war. Das Auto schaffte 60 mph in 10 Sekunden, während normale Autos 30 oder 40 Sekunden brauchten. Ich erinnere mich noch an den Sound. Es war wie ein gutes Stück klassischer Musik. Es war leicht zu reparieren. Man konnte das Getriebe ausbauen und in der Einfahrt wieder einbauen.

Das Auto hatte ein Polizeifunkgerät, sodass wir immer wussten, wo die Polizei war, und darauf achteten, keine Verstöße in ihrer Nähe zu begehen.

Mit der Rückkehr des Chevrolet V-8 im Jahr 1955 ging die Flathead-Ära zu Ende. In Sachen Leistung übernahm General Motors die Führung, die nur von Mopar, den Produkten von Chrysler, übertroffen wurde: Challengers, Daytonas, Superbirds, Dusters, Barracudas, Road Runners. Alles Autos, die mit ein paar Verbesserungen mit den schnellen Autos von heute mithalten können. Und sie hatten eine wunderbare Sicht. Die Fahrer waren nicht darauf beschränkt, Diener der Technik zu sein und zu sehen, wohin sie fuhren.

Heute wird der Preis eines Autos von einer Regulierungsbürokratie bestimmt, die uns zwingt, eine Milliarde Dollar auszugeben, um ein Leben zu retten. Aber die Gesundheitsbürokratie zwingt die meisten von uns, einen “Impfstoff” zu nehmen, der uns tötet oder unsere Gesundheit zerstört. Hier fehlt es eindeutig an Ausgewogenheit.

Sicherheit sollte für Lebensmittel, Wasser und Grenzen gelten. Dort, wo sie gebraucht wird, gibt es sie nicht. Stattdessen wird Sicherheit dazu benutzt, unsere Unabhängigkeit zu zerstören und die Kosten der Mobilität in die Höhe zu treiben. Unsere Staats- und Regierungschefs geben vor, über die globale Erwärmung besorgt zu sein, während sie sich für den Dritten Weltkrieg aufwärmen.