Neue Videos am Dienstag

Lassen Sie sich heute von einer breiten Auswahl an neuen und fesselnden Videos inspirieren, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie zahlreiche Beiträge, die unterschiedlichste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

Stiko erstellt ihre Impfempfehlungen intransparent und nicht wissenschaftlich | Von Norbert Häring

Die NATO-DOKU: Braucht es die NATO, um den Frieden in Europa zu sichern? (75 Jahre NATO)

Das Leben als kritische Studentin an einer Berliner Universität | Anna Rosengarth

Die UN strebt die Weltherrschaft durch den „Zukunftspakt“ an. Macht- und geldbesessene Psychopathen

Link zum Video

Es wird schlimmer als der 3. Weltkrieg! – Prof. Dr. Wiesendanger

Gabriele Krone Schmalz I Eiszeit Eisenzeit I Vortragsveranstaltung | 29.04.2024 Rüdersdorf

Dr. Jonas Tögel: NATO-Programm zu “Krieg in unseren Köpfen” (Teil 2)

Moratorium für Kinderimpfungen: 5 Studien zeigen, dass ungeimpfte Kinder gesünder sind

Link zum Video

Pepe Escobar | WESTEN HAT KEINE AHNUNG

“Demokratie in höchster Gefahr” | Peter Hahne

Wie funktionieren Zölle? Erklärt von dem renommierten Wirtschaftswissenschaftler Prof. Wolff

Neue Technologie ab Oktober: Selbstvervielfältigung der „Nutzlast“ der Impfung von Mensch zu Mensch

Link zum Video

Krieg in Europa? – Ein Vortrag von Prof. Dr.Dr.hc. Edmund Lengfelder