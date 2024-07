Robert Kiyosaki: “Der größte Wirtschaftscrash der Geschichte steht bevor – Familie Biden kriminell”

“Gold wird 15.000 Dollar pro Unze erreichen”!

Robert Kiyosaki, der bekannte Autor und “Guru” der persönlichen Finanzen, sagt in einem neuen Beitrag auf X (ehemals Twitter) voraus, dass es in naher Zukunft einen großen Crash geben wird, einen echten Crash, der der größte in der Geschichte sein wird.

Er bezeichnete sogar die Familie von US-Präsident Joe Biden als “Familie des Verbrechens” und machte die Demokraten für das Übel verantwortlich, das auf die USA und die Welt zukommt.

“Die Blase platzt… Die technischen Charts zeigen, dass der größte Crash der Geschichte bevorsteht.

Es wird einen Zusammenbruch der Immobilienpreise, der Aktien, der Anleihen, des Goldes, des Silbers und des Bitcoins geben”, stellt er fest.

Wie er vorausgesagt hat, wird bis Ende 2025 ein langer Bullenmarkt beginnen, der die Preise von Gold, Silber und Bitcoin in die Höhe treiben wird.

Dieser Bullenzyklus wird von vielen Anlegern sehnlichst erwartet und ihre Geduld wird belohnt werden.

“GUTE NACHRICHTEN: Es werden gute Zeiten folgen, ein Markt der Möglichkeiten.

Technische Charts deuten darauf hin, dass ein signifikanter langfristiger Bullenmarktzyklus folgen…. wird, der Ende 2025 seinen Aufwärtstrend beginnt und die Preise über Jahre hinweg steigen lässt.

Dieser Bullenmarktzyklus ist der Boom, auf den die Investoren in Gold, Silber und Bitcoin gewartet haben.

Ihre Geduld wird belohnt werden. Dies ist der langfristige Bullenmarktzyklus, von dem sie wussten, dass er kommen würde” ,betont er.

Kiyosaki zufolge werden die Vereinigten Staaten als größte “Bacchanal”-Nation der Geschichte de facto erleben, wie das Vertrauen anderer Nationen in ihre Währung, den Dollar, erschüttert wird, und die Geschichte wird sich wiederholen.

Nach dem Crash wird der langfristige Bullenmarkt für Gold, Silber und Bitcoin beginnen und die Preise werden wieder auf neue historische Höchststände steigen.

Gold könnte möglicherweise $15.000 pro Unze erreichen, Silber könnte möglicherweise $110 pro Unze erreichen und Bitcoin könnte leicht $10 Millionen erreichen.

Als echter Republikaner und Befürworter einer freien und ungehinderten Wirtschaftstätigkeit wandte sich Kiyosaki gegen Joe Biden: “Die Verbrecherfamilie verliert. Die wachen marxistischen Liberalen verlieren.

Wie Sie wissen, gehen Sie wach…bankrott.” Joe Biden… “Sie sind gefeuert.” “Endlich frei.”

In einer echten, korruptionsfreien Wahl im November.

Lasst die Freiheitsglocke läuten.”

“Barack Obama lässt Joe Biden im Stich. Tucker Carlson berichtet, dass Obama lügt … wenn er sagt, dass er Biden unterstützt.

Laut Tucker sagt Obama insgeheim “Biden kann nicht gewinnen”.

Obama will einen offenen Konvent, damit die liberalen, wachen Demokraten Änderungen vornehmen können.

Biden hat sich bereit erklärt, mit Trump zu debattieren … und er wurde vor der Welt bloßgestellt.

Jetzt werden die Demokraten, offenbar unter der Führung von Barack Obama, den alten Biden ersetzen.

Wie ich schon oft gesagt habe, “Politik ist ein schmutziges Spiel”.

Obwohl ich glaube, dass der alte Biden der schlechteste Präsident in der Geschichte der USA ist.

Der alte Joe tut mir leid… vor allem, wenn sein eigener Präsident… Barack Obama ihm ein Loch gräbt.

Die Demokraten haben die Debatte mit Trump angezettelt… Joe wurde allgemein gedemütigt… und jetzt tritt Obama Joe.

Mögen Sie und ich Freunde von höherer Qualität haben”, schließt Kiyosaki.