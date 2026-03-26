„Ich hab’s doch gesagt!“ – Der Iran-Krieg macht den Klimawandel zu einem „Notfall der nationalen Sicherheit“

Kit Knightly

Letzten Monat, nur wenige Stunden nach dem Start der „Operation Epic Fury“, schrieb ich, dass dieser Krieg wieder auf den Klimawandel zurückkommen würde…

Darauf aufbauend wird mit ziemlicher Sicherheit das Narrativ rund um Klimawandel und erneuerbare Energien folgen, wonach der Ölpreis „zu schwankungsanfällig“ sei, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen „Tod und Zerstörung verursache“ und der Klimawandel einen „internationalen Sicherheitsnotstand“ darstelle.

Es war, ohne übertriebene Bescheidenheit, eine ziemlich sichere Wette, aber die Presse ließ keine Zeit verstreichen, um zu beweisen, dass sie richtig lag.

Und nun bekräftigt der Generalsekretär der Vereinten Nationen diesen Standpunkt:

Im heutigen Zeitalter der Kriege destabilisiert unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen das Klima, die Weltwirtschaft und die globale Sicherheit. Mehr denn je müssen wir einen gerechten Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigen. Erneuerbare Energien gewährleisten Klimasicherheit, Energiesicherheit und nationale Sicherheit.

In this age of war our addiction to fossil fuels is destabilizing the climate, global economy & global security.



Now more than ever, we must accelerate a just transition to renewable energy.



Renewables deliver climate security, energy security & national security. pic.twitter.com/TrphJ2Zwa2 — António Guterres (@antonioguterres) March 23, 2026

Die Agenda zugunsten erneuerbarer Energien war sofort klar: Tausende von Menschen mit äußerst mangelnder Originalität sagten „In der Straße von Hormus stecken keine Solarmodule fest“ oder Variationen dieses Themas.

Wir haben Dutzende von Schlagzeilen gesehen, in denen der Krieg direkt auf das Öl und unsere „Sucht“ nach fossilen Brennstoffen zurückgeführt wurde. Seltsamerweise ist das, was 2003 noch nur angedeutet wurde, im Jahr 2026 nun offen ausgesprochen.

Doch es geht um mehr als nur die Förderung erneuerbarer Energien; das Ziel besteht darin, den Krieg im Iran als „Klimakrieg“ darzustellen – einen Konflikt, der aufgrund unserer übermäßigen Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und – etwas weit hergeholt – aufgrund des zunehmend instabilen Klimas, das die Menschen in die Verzweiflung treibt, irgendwie unvermeidlich war.

Und nachdem man festgestellt hat, dass der Klimawandel direkt für den Ausbruch von Kriegen verantwortlich ist, ist es nur noch ein kleiner Schritt, den „Klimawandel“ direkt mit der „nationalen Sicherheit“ in Verbindung zu bringen.

Wie ich bereits auf Twitter/X geschrieben habe, geht es hier um weit mehr als nur um Semantik. Genauso wie die Verknüpfung von „Klimawandel“ mit „Pandemien“ das Thema zu einer Frage der öffentlichen Gesundheit macht, wird es durch die Verknüpfung mit Krieg zu einer Frage der nationalen Sicherheit. Die Propaganda der Wortassoziation und der Definitionen hat legislative Auswirkungen.

So wird in der Diskussion weiterhin diese Assoziation heraufbeschworen.

Das Weltwirtschaftsforum hat vor einigen Tagen ein kurzes Video mit dem Titel „Wie der Klimawandel zu einem globalen Sicherheitsproblem wird“ veröffentlicht.

Greenpeace veröffentlicht Artikel, in denen argumentiert wird, dass die Umstellung auf erneuerbare Energien „als Strategie für Sicherheit und Widerstandsfähigkeit verstanden werden sollte“.

George Monbiot schreibt im Guardian: „Die beiden Notlagen – die politische und die ökologische – sind eins. Wir müssen uns mit derselben Dringlichkeit auf den Kriegsfuß stellen, mit der sich Nationen traditionell auf den Kriegsfuß gestellt haben: ein Notfallprogramm, um fossile Brennstoffe aus unserem Leben zu verbannen.“

Ein „Kriegszustand“, der notwendig sei, um die „Sicherheitsstrategie“ eines schnellen Umstiegs auf „grüne“ Energie durchzusetzen, würde dazu führen, dass enorme Summen an „Notfallfinanzierung“ vom öffentlichen in private Hände transferiert werden.

An anderer Stelle veröffentlichen Wissenschaftler Studien, die „Klimakriege“ prognostizieren, in denen sie den sich verändernden Klimazustand als „Kraftmultiplikator“ bezeichnen, der Wasserknappheit und Massenmigration antreibt. Diese Probleme könnten zu Gewaltausbrüchen führen; daher lautet das Argument, der Klimawandel beginne Kriege.

Australische Regierungsberichte bezeichnen Klima-Desinformation als eine „Bedrohung der nationalen Sicherheit“.

Wenn der Klimawandel eine Frage der nationalen Sicherheit ist, wird dann das Leugnen des Klimawandels zu Aufruhr? Oder zu Verrat? Erfordert das rechtliche Bestrafung? Vielleicht Zensur? Rationierung funktionierte im Zweiten Weltkrieg – wird sie auch im Klimakrieg funktionieren?

Am Ende gilt: Sobald der Klimawandel als Bedrohung der nationalen – oder internationalen – Sicherheit definiert ist, können Regierungen Notstands- und Kriegsbefugnisse in Anspruch nehmen, um damit umzugehen. Und sie werden es tun.