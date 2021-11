Ihr Führerschein wird zu einem Impfpass

mercola.com

Die US-Bundesstaaten führen zunehmend digitalisierte Versionen von Führerscheinen ein, die „weit über das hinausgehen, was ein Führerschein ausmacht“

Ein internationaler Standard für mobile Führerscheine und mobile IDs wurde am 18. August 2021 zur Veröffentlichung freigegeben und macht damit den Weg für den weltweiten Einsatz frei

Mobile IDs werden als digitale Identität fungieren, die letztendlich in den Einzelhandel, das Gesundheitswesen, die Strafverfolgung und den Reisesektor eingebunden werden

Letztendlich werden die IDs auch als Impfpässe fungieren, mit denen man leicht nachweisen kann, ob man eine COVID-19-Injektion erhalten hat – und alle anderen zukünftigen Injektionen, die es geben wird -, um sein tägliches Leben zu meistern

Einige haben spekuliert, dass mit der Einführung von digitalen IDs und Impfpässen in den USA die Infrastruktur für ein Sozialkreditsystem wie in China geschaffen wird.

Nach und nach wird es immer einfacher und bequemer, auf Verlangen „seine Papiere vorzuzeigen“. Sie sind daran gewöhnt, Ihren Führerschein bei sich zu haben, aber die Bundesstaaten bringen zunehmend digitalisierte Versionen auf den Markt, die „weit über das hinausgehen, was ein Führerschein ist“. Arizona zum Beispiel hat im März 2021 eine App für den mobilen Führerschein (mDL) herausgebracht, und Eric Jorgensen, Direktor der Kraftfahrzeugabteilung des Verkehrsministeriums von Arizona, sagte gegenüber Government Technology:

Ich hasse eigentlich den Begriff ‚mDL‘, weil er die Leistung dessen, was wir hier tun, nicht anerkennt … Das ganze Konzept besteht darin, dass wir eine Möglichkeit bieten, eine Person aus der Ferne zu authentifizieren, um eine vertrauenswürdige digitale Identität bereitzustellen, die es heute noch nicht gibt. Sobald wir diese bereitstellen, öffnen wir die Türen zu verbesserten staatlichen Dienstleistungen. Außerdem kann die Regierung eine Schlüsselrolle bei der Erleichterung des Handels spielen, den Bürgern ein besseres Erlebnis bieten und für ihre Sicherheit sorgen …

Mobile IDs in Verbindung mit Gesundheitswesen und Strafverfolgung

Die GET Group North America arbeitet mit Nachdruck an der Entwicklung „sicherer Ausweisdokumente“, wozu auch die Veröffentlichung eines internationalen Standards für mobile Führerscheine und mobile IDs (mID) gehört. Die Standards wurden am 18. August 2021 zur Veröffentlichung freigegeben und machen den Weg frei für „globale ID- und Führerscheinaussteller, um mDL-Lösungen vertrauensvoll einzusetzen, und für Prüfer auf der ganzen Welt, um mDL-Lesegeräte zu implementieren oder zu übernehmen.

Die Mobile ID von GET soll weit über einen typischen Führerschein hinausgehen und als digitale Identität fungieren, die in den Einzelhandel, das Gesundheitswesen, die Strafverfolgung und den Reisesektor eingebunden wird. Die Pandemie beschleunigte die zuvor schrittweise Umstellung auf die Digitalisierung, wobei das Dogma des öffentlichen Gesundheitswesens zugrunde gelegt wurde, dass es besser sei, keine physischen Dokumente und Ausweise hin- und herzureichen.

„Die Pandemie hat die Umstellung weiter beschleunigt, da sie den Kunden die Möglichkeit gibt, einen Ausweis zu besitzen, den sie bei einer Transaktion verwenden können, bei der sie kein physisches Dokument hin- und herreichen müssen“, so Ian Grossman, Vizepräsident für Mitgliederdienste und öffentliche Angelegenheiten der American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA), gegenüber Government Technology.

mDLs und mIDs sollen auch ein rationalisiertes System zur Identitätsüberprüfung bieten, das weltweit eingesetzt werden kann und unterschiedliche Ausweise für einzelne Staaten überflüssig macht.

„Die elektronische Authentifizierung kann dem mDL-Prüfer Vertrauen in die vorgelegte ID geben, ohne dass spezielle Kenntnisse über die Hunderte von Kartendesign- und Sicherheitsmerkmalen erforderlich sind, die für die Führerscheine (und ihre Varianten) gelten, die von 56 Staaten und Territorien ausgestellt werden“, schrieb die Secure Technology Alliance.

Letztendlich werden die Ausweise auch als Impfpässe fungieren, sodass man leicht nachweisen kann, ob man eine COVID-19-Impfung erhalten hat – und alle anderen zukünftigen Impfungen, die es geben wird -, um seinen Alltag zu bewältigen.

DMVs verwandeln sich in Identitätsmanagement-Büros

Nur eine Handvoll Staaten bietet derzeit mDLs an, und die Akzeptanz stößt auf Hürden, da die mobilen Führerscheine zwar verfügbar sind, die Technologie, mit der sie gelesen werden können, aber noch nicht weit verbreitet ist. Geplant ist, dass Polizeidienststellen, Unternehmen, staatliche Behörden und andere Stellen mDLs zur Identitätsüberprüfung akzeptieren bzw. verlangen. In Colorado haben mindestens 100.000 Einwohner die App myColorado heruntergeladen, die einen digitalen Ausweis und einen Impfpass bietet.

In Delaware haben innerhalb von sechs Wochen mehr als 10.000 Menschen die digitale ID-App des Bundesstaates heruntergeladen. Die Initiativen werden je nach Bundesstaat von verschiedenen Abteilungen geleitet, darunter Technologie, Verkehr und Kraftfahrzeuge, aber einige sind der Meinung, dass die DMVs in den gesamten USA problemlos in diese Rolle überführt werden könnten. Government Technology erklärte:

Eine Person, die im Zentrum der mobilen ID-Bewegung arbeitet, glaubt, dass die CIOs der Bundesstaaten engere Partnerschaften mit den DMVs eingehen sollten. Matthew Thompson ist Senior Vice President für zivile Identität, Nordamerika, bei IDEMIA, einem Unternehmen, das mit 34 staatlichen DMVs an Lösungen für physische Führerscheine arbeitet. Das Unternehmen hat bisher mit drei Staaten eine Partnerschaft für mDLs geschlossen. Er meint, dass Gouverneure und CIOs der Bundesstaaten ihre Straßenverkehrsbehörde nicht nur als eine Behörde betrachten sollten, die Fahrer- und Fahrzeugdienste anbietet, sondern als eine Behörde, die als Identitätsmanagementbüro für den gesamten Bundesstaat fungieren und Verifizierungsdienste anbieten kann, um E-Government zu ermöglichen.

Die CIOs der Bundesstaaten müssen besser verstehen, welche Rolle vertrauenswürdige Identitäten bei der Förderung der gesamten digitalen Transformation spielen, so Thompson. Sie haben ein eingebautes Identitätsbüro in ihrem Staat, das über ein System von Aufzeichnungen verfügt, das einen Weg des Vertrauens bietet, von dem andere Behörden sofort profitieren können.

Apple arbeitet mit der Regierung zusammen, um Sie zu identifizieren

In einigen Bundesstaaten, darunter Arizona und Georgia – und bald auch Kentucky, Maryland, Oklahoma, Iowa, Utah und Connecticut – können die Einwohner ihr iPhone und ihre Apple Watches als eine Art digitalen Ausweis verwenden. Sobald der Ausweis Ihres Bundesstaates zusammen mit einem Foto der Karte und Ihres Gesichts in der Brieftasche Ihres Geräts gespeichert ist, werden Sie aufgefordert, Gesichts- und Kopfbewegungen auszuführen, um Ihren digitalen Ausweis einzurichten.

„In der Tat“, so berichtet Vox, „scheint dieses System eine neue Form der staatlich unterstützten biometrischen ID-Verifizierung zu sein, die über ein normales Foto hinausgeht, und zwar in einem Prozess, der möglicherweise sowohl den Regierungen der Bundesstaaten als auch Apple neue Daten liefert“. Die Transportation Security Administration (TSA) plant bereits die Einrichtung von Kontrollspuren, die digitale IDs für Reisende akzeptieren und in denen Sie Ihr iPhone oder Ihre Apple Watch antippen können, um Ihre Identität zu überprüfen.

Im US-Bundesstaat New York müssen Personen ab 12 Jahren eine COVID-19-Impfung nachweisen, um Restaurants, Fitnessstudios, Tagungsräume und Unterhaltungseinrichtungen wie Aquarien, Kinos und professionelle Sportarenen zu besuchen. Jetzt arbeitet New York auch mit IBM zusammen, um den Excelsior Pass möglicherweise auf Führerscheine auszuweiten.

Es gibt auch eine Reihe anderer Impfpass-Apps, die zu digitalen Geldbörsen hinzugefügt werden können, darunter VaxYes von GoGetVax, das mit Apple Wallet und Google Pay funktioniert. Dies lässt vermuten, dass die digitale ID-Verifizierung nur der Anfang der geplanten Überwachung ist. Vox berichtete:

Das Surveillance Technology Oversight Project hat auch einen Vertrag erhalten, aus dem hervorgeht, dass der Staat New York größere Pläne für seinen Excelsior Pass hat, als ursprünglich bekannt gegeben wurde, was die Risiken ähnlicher digitaler ID-Programme aufzeigen könnte.

Es ist schwer, der Behauptung von Beamten zu trauen, dass diese Anwendungen nur X oder Y tun werden“, warnte Albert Fox Cahn, ein Anwalt des Surveillance Technology Oversight Project, im Juni und verwies auf die mögliche Ausweitung des Excelsior Passes. Wir sehen dieses klare Muster, dass sie für einen bestimmten Zweck installiert und dann für einen anderen erweitert werden“.

Fox äußerte auch Bedenken bezüglich der New Yorker Covid Safe-App, die es den Nutzern ermöglicht, einen Lichtbildausweis, einen Impfausweis und COVID-19-Testergebnisse hinzuzufügen. Was die Sicherheit betrifft, twitterte Fox im August 2021: New York Citys neue #NYCCovidSafe-App ist nicht gerade die modernste Technologie. Sie hat dieses Porträt von Mickey als Impfnachweis akzeptiert.

Schaffung der Infrastruktur für ein Sozialkreditsystem

Einige haben spekuliert, dass mit der Einführung von digitalen IDs und Impfpässen in den USA die Infrastruktur für ein Sozialkreditsystem geschaffen wird. Chinas Sozialkreditsystem, ein massives staatliches Überwachungsprojekt, bei dem 600 Millionen Überwachungskameras – etwa eine für jeden zweiten Bürger – mit Gesichtserkennungstechnologie kombiniert werden sollen, hat das Ziel, jeden Menschen an jedem Ort innerhalb von drei Sekunden zu identifizieren.

Derzeit ist das System noch unzusammenhängend und konzentriert sich mehr auf den sozialen Kredit von Unternehmen als auf den individuellen sozialen Kredit, aber es entwickelt sich schnell weiter. Hier ein Beispiel dafür, wie sozialer Kredit funktionieren kann, aus dem Jahr 2019 – vor der Pandemie, die die Datensammlung und die Überwachungsmaßnahmen nur beschleunigt hat – von Wired:

Die Kriterien, die in ein Social-Credit-Ranking einfließen, hängen davon ab, wo man sich befindet, bemerkt [Mareike] Ohlberg, [wissenschaftliche Mitarbeiterin am Mercator Institute for China Studies]. Es hängt davon ab, in welchem Land man sich befindet, denn die haben ihre eigenen Kataloge, sagt sie. Das reicht von der Nichtbezahlung von Bußgeldern, obwohl man dazu in der Lage wäre, über Fehlverhalten im Zug, das Anhalten eines Taxis oder das Überfahren einer roten Ampel. Eine Stadt, Rongcheng, gibt allen Einwohnern für den Anfang 1.000 Punkte. Die Behörden ziehen Punkte für schlechtes Verhalten wie Verkehrsverstöße ab und addieren Punkte für gutes Verhalten wie Spenden für wohltätige Zwecke.

Eine Verordnung, die Ohlberg kürzlich gelesen hat, befasst sich speziell mit dem Diebstahl von Strom. Natürlich muss man sich erst einmal erwischen lassen oder von jemand anderem angezeigt werden. Während die Gesichtserkennung bekanntermaßen zur Erkennung von Straßenräubern eingesetzt wird, ist sie in einigen Städten nicht so automatisiert, wie Ohlberg anmerkt. Private Projekte wie Sesame Credit sammeln alle möglichen Daten über ihre 400 Millionen Kunden, von der Zeit, die sie mit Videospielen verbringen (was schlecht ist) bis hin zu der Frage, ob sie Eltern sind (was gut ist). Diese Daten können mit anderen Unternehmen geteilt werden. Ein berüchtigtes Beispiel ist die Verknüpfung von Sesame Credit mit der Partnervermittlungsseite Baihe, sodass potenzielle Partner einander sowohl nach ihrem Aussehen als auch nach ihrer sozialen Kreditwürdigkeit beurteilen können; dieses System ist freiwillig.

Mehrheit befürwortet in die Privatsphäre eindringende Technologie

Aus Angst ist die Akzeptanz von Technologien, die in die Privatsphäre eingreifen und eine Illusion von Sicherheit versprechen, hoch. In Großbritannien führten Forscher der Universität Bristol zwei große Umfragen zu solchen Technologien durch, die eine überwältigende Zustimmung ergaben. Dies ist die erste gemessene öffentliche Akzeptanz der Standortverfolgung über das Mobiltelefon, die es den Gesundheitsbehörden ermöglichen würde, Ihre Kontakte mit anderen zu überwachen, um soziale Distanzierung und Quarantänemaßnahmen zu erreichen.

Etwa 70 % der Befragten gaben an, dass sie eine solche App, die sie nach Belieben herunterladen können, akzeptieren würden, und überraschenderweise sagten 65 %, dass sie eine solche App auch dann akzeptieren würden, wenn sie von der Regierung vorgeschrieben wäre und dazu verwendet würde, diejenigen zu lokalisieren, die gegen Abriegelungsanordnungen verstoßen, und Geldstrafen und Verhaftungen auszusprechen.

In einer zweiten Umfrage wurde die Akzeptanz von Impfpässen bewertet. 60 % sprachen sich dafür aus, nur 20 % waren strikt dagegen. Der Hauptautor der Studie, Professor Stephan Lewandowsky, bezeichnete die Zahl derer, die sich dagegen aussprachen, als „überraschend gering“ und fügte hinzu: „Es ist faszinierend, wie die Menschen immer empfänglicher dafür zu sein scheinen, dass ihre persönlichen Daten verwendet werden, um sich selbst und andere darüber zu informieren, was sie tun können und was nicht.

Die Technologie, die für die Einführung digitaler IDs verwendet wird, ähnelt der Technologie, die für die Erstellung von Impfpässen verwendet wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis beide miteinander verschmolzen sind und Ihre gesamte Identität, einschließlich Ihrer Krankengeschichte, Ihrer Finanzen und mehr, in einer mobilen App gespeichert sein könnte, die immer häufiger benötigt wird, um an der Gesellschaft teilzunehmen. Während die einen dies als Bequemlichkeit bezeichnen, würden andere es als Unterdrückung bezeichnen.

Quelle: