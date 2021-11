Von Pegasus zu Blue Wolf: Wie Israels „Überwachungs“-Experiment in Palästina global wurde

Bis vor kurzem blieb Israel von angemessener Kritik verschont, nicht nur wegen seiner ungesetzlichen Spionagemethoden gegen die Palästinenser, sondern auch, weil es viele der Technologien entwickelt hat, die jetzt von Menschenrechtsgruppen weltweit heftig kritisiert werden.

Die Enthüllung vor einigen Jahren, dass die Nationale Sicherheitsbehörde der USA (NSA) Millionen von Amerikanern massenhaft überwacht hat, hat die Diskussion über das Fehlverhalten von Regierungen und die Verletzung von Menschenrechten und Datenschutzgesetzen neu entfacht.

Bis vor kurzem blieb Israel jedoch von angemessener Kritik verschont, nicht nur wegen seiner rechtswidrigen Spionagemethoden gegen die Palästinenser, sondern auch, weil es viele der Technologien entwickelt hat, die jetzt von Menschenrechtsgruppen weltweit heftig kritisiert werden.

Selbst auf dem Höhepunkt verschiedener Kontroversen im Zusammenhang mit staatlicher Überwachung im Jahr 2013 blieb Israel am Rande, obwohl Tel Aviv mehr als jede andere Regierung der Welt Rassenprofile, Massenüberwachung und zahlreiche Spionagetechniken einsetzt, um seine militärische Besetzung Palästinas aufrechtzuerhalten.

In Gaza leben zwei Millionen Palästinenser unter einer israelischen Blockade. Sie sind von Mauern, Elektrozäunen, unterirdischen Sperren, Marineschiffen und einer Vielzahl von Scharfschützen umgeben. Von oben wird alles von der tannaana, dem arabischen Slangwort der Palästinenser für unbemannte Drohnen, beobachtet und aufgezeichnet. Gelegentlich werden diese bewaffneten Drohnen eingesetzt, um alles in die Luft zu jagen, was aus israelischer Sicht der „Sicherheit“ verdächtig erscheint. Darüber hinaus wird jeder Palästinenser, der den Gazastreifen verlassen oder dorthin zurückkehren möchte – nur wenigen wird dieses Privileg gewährt -, strengsten „Sicherheits“-Maßnahmen unterworfen, an denen verschiedene staatliche Geheimdienste und endlose Militärkontrollen beteiligt sind. Dies gilt für ein palästinensisches Kleinkind ebenso wie für eine todkranke Frau.

Im Westjordanland hat das israelische „Sicherheitsexperiment“ noch viele andere Erscheinungsformen. Während das israelische Ziel darin besteht, die Menschen im Gazastreifen in die Enge zu treiben, zielt es darauf ab, das Alltagsleben der Palästinenser im Westjordanland und in Ostjerusalem zu kontrollieren. Neben der 1.660 Kilometer langen Apartheidmauer im Westjordanland gibt es viele weitere Mauern, Zäune, Gräben und verschiedene Arten von Barrieren, die darauf abzielen, die palästinensischen Gemeinschaften im Westjordanland zu fragmentieren. Diese isolierten Gemeinden sind nur durch ein ausgeklügeltes System von israelischen Militärkontrollpunkten miteinander verbunden, von denen viele permanent sind und viele weitere je nach den „Sicherheits“-Zielen eines bestimmten Tages errichtet oder abgebaut werden.

Ein Großteil der Überwachung findet täglich an diesen israelischen Kontrollpunkten statt. Während Israel den bequemen Begriff „Sicherheit“ verwendet, um seine Praktiken gegen Palästinenser zu rechtfertigen, hat die tatsächliche Sicherheit sehr wenig mit dem zu tun, was an diesen Kontrollpunkten geschieht. Viele Palästinenser sind schon gestorben, viele Mütter haben ihre Kinder geboren oder verloren, während sie auf die israelische Sicherheitsfreigabe warteten. Es ist eine tägliche Quälerei, der die Palästinenser ausgesetzt sind, weil sie unwissentlich Teilnehmer eines sehr profitablen israelischen Experiments sind.

Glücklicherweise werden die Nachrichten über Israels undemokratische Praktiken immer bekannter. Am 8. November enthüllte die Washington Post eine israelische Massenüberwachungsaktion, bei der mit Hilfe der „Blue Wolf“-Technologie eine umfangreiche Datenbank aller Palästinenser angelegt wird.

Diese zusätzliche Maßnahme gibt den Soldaten die Möglichkeit, mit ihren eigenen Kameras so viele Palästinenser wie möglich zu fotografieren und sie mit einer Datenbank von Bildern abzugleichen, die so umfangreich ist, dass ein ehemaliger Soldat sie als das geheime ‚Facebook für Palästinenser‘ der Armee bezeichnete.“

Wir wissen sehr wenig über dieses neue „Facebook für Palästinenser“, abgesehen von dem, was in den Nachrichten veröffentlicht wurde. Wir wissen jedoch, dass israelische Soldaten darum wetteifern, so viele Fotos von palästinensischen Gesichtern wie möglich zu machen, da diejenigen mit den meisten Fotos möglicherweise bestimmte Belohnungen erhalten könnten, deren Art unklar bleibt.

Auch wenn die Geschichte des „Blauen Wolfs“ in den internationalen Medien eine gewisse Aufmerksamkeit erfährt, ist sie für die Palästinenser nichts Neues. Als Palästinenser, der unter der Besatzung lebt, muss man mehrere Genehmigungen und Magnetkarten mit sich führen, verschiedene Kontrollen bestehen, sich regelmäßig fotografieren lassen, seine Bewegungen überwachen lassen und bereit sein, jede Frage über seine Freunde, seine Familie, Kollegen und Bekannten zu beantworten. Wenn das nicht möglich ist, weil man zum Beispiel in Gaza unter Belagerung lebt, wird diese Aufgabe von unbemannten Drohnen übernommen, die den Himmel, die Erde und das Meer absuchen.

Der Grund, warum „Blue Wolf“ in den Medien eine gewisse Aufmerksamkeit erfährt, ist, dass Israel kürzlich in eine der größten Spionageoperationen der Welt verwickelt war.

Pegasus ist eine Art von Malware, die iPhones und Android-Geräte ausspioniert, um Fotos, Nachrichten und E-Mails zu extrahieren und Anrufe aufzuzeichnen. Zehntausende von Menschen auf der ganzen Welt, darunter viele prominente Aktivisten, Journalisten, Beamte, Wirtschaftsführer und andere, sind dieser Operation zum Opfer gefallen. Es überrascht nicht, dass Pegasus von der israelischen Technologiefirma NSO Group hergestellt wird, deren Produkte stark in die Überwachung und Bespitzelung von Palästinensern involviert sind, wie die in Dublin ansässige Organisation Front Line Defenders bestätigte und wie die New York Times am 8. November berichtete.

Traurigerweise wurden die ungesetzlichen und undemokratischen Praktiken Israels international verurteilt, als die Opfer hochrangige Persönlichkeiten wie der französische Präsident Emmanuel Macron und andere waren. Wenn Palästinenser das Opfer israelischer Spionage, Überwachung und rassistischer Profilerstellung waren, schien die Geschichte der Berichterstattung nicht würdig zu sein.

Schlimmer noch, seit vielen Jahren bewirbt Israel seine unheimliche „Sicherheitstechnologie“ gegenüber dem Rest der Welt als „praxiserprobt“, was bedeutet, dass sie gegen besetzte Palästinenser eingesetzt wurde. Eine solche Erklärung hat nicht nur einige Augenbrauen hochgezogen, sondern die bewährte Marke hat es Israel ermöglicht, der achtgrößte Waffenexporteur der Welt zu werden. Israelische Sicherheitsexporte werden heute in vielen Teilen der Welt eingesetzt. Man findet sie auf nordamerikanischen und europäischen Flughäfen, an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, in den Händen verschiedener Geheimdienste der Welt, in den Hoheitsgewässern der Europäischen Union – vor allem, um Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber abzufangen.

Die Vertuschung der ungesetzlichen und unmenschlichen Praktiken Israels gegen die Palästinenser hat sich als Belastung für diejenigen erwiesen, die die israelischen Aktionen im Namen der Sicherheit gerechtfertigt haben, einschließlich Washington. Am 3. November beschloss die Regierung von Joe Biden, die israelische NSO-Gruppe auf eine schwarze Liste zu setzen, weil sie „den nationalen Sicherheits- oder außenpolitischen Interessen der Vereinigten Staaten zuwider handelt“. Dies ist natürlich eine angemessene Maßnahme, aber sie geht nicht auf die anhaltenden israelischen Verstöße gegen das palästinensische Volk ein.

Die Wahrheit ist, dass, solange Israel seine militärische Besetzung Palästinas aufrechterhält und solange das israelische Militär die Palästinenser weiterhin als Subjekte in einem Massen-„Sicherheitsexperiment“ betrachtet, der Nahe Osten – ja, die ganze Welt – weiterhin den Preis dafür zahlen wird.