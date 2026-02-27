Ihre Spende ist ein entscheidender Beitrag damit wir unsere Arbeit fortsetzen können – herzlichen Dank, und neue, spannende Videos

Unabhängiger Journalismus lebt von Ihnen.

Recherche braucht mehr als Leidenschaft:

Sie kostet Zeit. Energie. Mut. Und Geld.

Während der Schweizer Staat jährlich 40 Millionen Franken in ausgewählte Medien lenkt, erhalten unabhängige Plattformen keine Subventionen. Sie finanzieren sich allein durch ihre Leserschaft.

Das bedeutet: Wir können frei berichten – aber wir stehen dadurch auch unter permanentem wirtschaftlichem Druck.

Gerade bei Themen wie Covid-19 oder der E-ID-Abstimmung zeigte sich, wie stark viele subventionierte Medien die offizielle Linie stützten, während kritische Stimmen marginalisiert wurden.

Diese strukturelle Schieflage führt dazu, dass unabhängige Medien von großen, staatlich geförderten Häusern oft diffamiert oder ausgegrenzt werden.

Unabhängigkeit hat ihren Preis – aber sie ist die Grundlage jeder glaubwürdigen Berichterstattung.

Wir wissen: Spendenaufrufe sind nicht gerade das Highlight des Tages.

Aber wenn Sie das hier lesen, dann wahrscheinlich, weil Ihnen freie und unbequeme Berichterstattung wichtig ist.

Uncutnews ist komplett werbefrei, unabhängig von Konzernen oder staatlichen Geldern – und gehört allein Ihnen, den Leserinnen und Lesern.



Der Haken: Bisher tragen nur etwa 2 % unserer Leser dieses Projekt finanziell. Die anderen 98 % lesen kostenlos mit. Falls Sie dazugehören, fragen Sie sich bitte:

Ist Ihnen unabhängige Information etwas wert?

Dann ist jetzt der Moment, zu handeln.

VIELEN HERZLICHEN DANK

Bitte bei Überweisung den Vermerk „Spende“ angeben. Dies hilft uns, Ihre Unterstützung korrekt zuzuordnen. Danke

SPENDENKONTO

☛ ☛ Spenden per Überweisung ☚ ☚

Empfänger: uncutnews in 8400 Winterthur

IBAN: CH09 0900 0000 1589 3613 3

BIC: (SWIFT-Adresse) POFICHBEXXX

Oder hier per PayPal.

Jetzt auch Bitcoin Spenden:

Bitcoin Adresse:

bc1q3cn0r9qkzg83v65em7ywuws24fnuqgkgkx58yp

Lightning:

bc1qlpgemf9saxsc7nr9xaujrlj658ysvgcemq8af8

Weitere kostenlose Informationen und News ohne Werbung gibt es auf unserem Telegram-Kanal oder neu jetzt auch wieder auf X.

John Mearsheimer: Warum ein nukleares Iran Sinn macht

Iran-Krieg? Douglas Macgregor schlägt Alarm | Von Rainer Rupp

Geburtenrückgang seit 2022: Zufall oder Warnsignal? Prof. Beck erklärt

Ernst Wolff: Neues Geld kommt! Doch es braucht Chaos!

Merz beschimpft Russen als Barbaren! Aber dafür wird er noch eine saftige Quittung bekommen

Epstein Files – Sünden, Buße, Vergebung – Kontaktschuld – RKI und AKW Files – CIA, NSA, BND

Claude Agent Teams: Eine GRENZE ist überschritten! (Claude Code Anleitung)

Was Dir die Medien über KING CHARLES III nicht erzählen – Teil 3 (Really Graceful 2022 – Deutsch)

George Washington warnte vor einem Deep State, aber niemand hörte ihm zu (Freimaurer, Illuminati)

Wer zieht die Fäden in der Schweiz

Nach dem Tod von »El Mencho«: Mexiko zwischen Kartellgewalt und US-Hegemonie

Medien & Fehlende Perspektiven: Iran, Ukraine & Venezuela

ZDF nennt mich rechtsextrem – hier sind die Fakten

Wie Deutschland die Welt ausspioniert hat

Meine erste Fahrt im Robotaxi in San Francisco (ehrliches Fazit)

Schock: Whistleblower fristlos gekündigt, ZDF-Super-GAU. DAS haben sie uns verschwiegen!

Dr. med. Andreas Heisler im Gespräch – Neuer Schub im Schweizer Schweizer Gesundheitswesen

Der deutsche Epstein-Sumpf

Dokumentarfilm über Seymour Hersh: Das System hinter der Kriegspropaganda

Dr. Daniele Ganser: Warum hat Europa das Vertrauen in Trump verloren? (Salim Samatou, Febr. 2026)

Warum will Trump Iran angreifen? // Scott Ritter im GEGENPOL-Interview