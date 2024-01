Illegale Verhaftung löst (weiteren) Alarm aus: 10-Millionen-Dollar-Klage zeigt Schwächen invasiver Gesichtserkennungstechnologie auf

Aufdringlich und ungenau.

Der 61-jährige Harvey Eugene Murphy Jr. klagt gegen Macy’s und Essilor-Luxottica, die Muttergesellschaft von Sunglass Hut. Er behauptet, eine falsche Identifizierung durch Gesichtserkennungstechnologie habe zu seiner unrechtmäßigen Verhaftung geführt. Murphy behauptet in seiner Klage, dass er aufgrund einer falschen Identifizierung durch ein minderwertiges Kamerabild tagelang zu Unrecht inhaftiert wurde und dort schreckliche körperliche und sexuelle Gewalt erlitt.

Im Januar 2022 wurden bei einem Raubüberfall auf Sunglass Hut in Houston Waren im Wert von mehreren Tausend Dollar gestohlen. Murphys Anwalt besteht jedoch darauf, dass Murphy zu diesem Zeitpunkt in Kalifornien und nicht in Texas lebte.

Murphys Klage beschreibt, wie ein Mitarbeiter von Essilor-Luxottica in Zusammenarbeit mit Macy’s Gesichtserkennungssoftware einsetzte, um ihn als Dieb zu identifizieren. Daraufhin behauptete ein Mitarbeiter von Essilor-Luxottica, einen der beiden an dem Diebstahl beteiligten Einbrecher mithilfe dieser Technologie identifiziert zu haben, und wies die Polizei von Houston an, ihre laufenden Ermittlungen einzustellen.

Zusätzlich zu dieser Anschuldigung teilte der Mitarbeiter mit, dass Murphy möglicherweise mit zwei weiteren Diebstählen in Verbindung gebracht wurde, bei denen die gleiche Software verwendet wurde. Nach seiner Rückkehr nach Texas wurde Murphy kurz darauf verhaftet, nachdem er einem Mitarbeiter der Verkehrsbehörde seine Identität mitgeteilt hatte, da gegen ihn ein Haftbefehl wegen schweren Diebstahls vorlag.

Einem Bericht des Guardian zufolge wurde die Anklage fallen gelassen, nachdem er fälschlicherweise im örtlichen Bezirksgefängnis inhaftiert und später in das Gefängnis von Harris County verlegt worden war, da sein Alibi von seinem Anwalt und der Staatsanwaltschaft bestätigt worden war. Dennoch hat ihn der angeblich schreckliche körperliche und sexuelle Übergriff, dem er wenige Stunden vor seiner Entlassung ausgesetzt war, schwer traumatisiert.

„Es war ziemlich beängstigend“, sagt Murphy. Bis zu seiner Entlassung blieb er in derselben Zelle wie seine mutmaßlichen Angreifer und wurde ständig von starken Ängsten überwältigt.

Der gesamte Prozess war Murphy unbekannt, bis sein Anwalt Daniel Dutko ihn über die Gesichtserkennungstechnologie informierte, die bei den Ermittlungen eingesetzt wurde.

Dutko fand heraus, dass das Filmmaterial, das der Sunglass Hut-Mitarbeiter aufgenommen hatte, an Macy’s weitergeleitet worden war und es deren Mitarbeiter waren, die Murphy identifiziert hatten. Dutko besteht darauf, dass die Gesichtserkennungssoftware die einzige Erklärung für Murphys falsche Identifizierung ist.

Der Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie durch Unternehmen in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, wie im Fall Murphy, wirft auch erhebliche Datenschutzbedenken auf. Die Vorstellung, dass eine Person auf der Grundlage von Überwachungsbildern verfolgt, identifiziert und möglicherweise kriminalisiert werden kann, unterstreicht einen besorgniserregenden Trend hin zu einem Überwachungsstaat. Diese Situation ist nicht nur für die Personen beunruhigend, die fälschlicherweise identifiziert werden könnten, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes, da sie Fragen über die Aushöhlung der Privatsphäre und der persönlichen Autonomie aufwirft.

Murphys Leidensweg wirft ein Schlaglicht auf den Mangel an Transparenz und Verantwortlichkeit beim Einsatz dieser Technologien. Er war sich der Rolle der Gesichtserkennungstechnologie in seinem Fall nicht bewusst, bis er von seinem Anwalt darüber informiert wurde.