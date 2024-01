Wie Königin Maxima in Davos allen schwierigen Fragen ausweicht

Der Reporter Andrew Lawton von True North fragte Königin Maxima in Davos, ob sie eine Botschaft für die niederländischen Landwirte habe, die es schwer hätten. Sie antwortete nicht.

Dann fragte sie der Journalist Callum Smiles, ob es ihr gefalle, dass ihr Volk gegen den Totalitarismus in den Niederlanden aufstehe und gegen eine Regierung, die gegen ihren Willen Entscheidungen treffe, die die einfachen Leute beträfen. Die Königin schwieg.

DUTCH FOLLOWERS@EvaVlaar it appears the Queen sides with the establishment! She avoids questions regarding the #DutchFarmers at #Davos2024 #WEF2024#CallumSmilesDavos pic.twitter.com/lYjlwRPql4