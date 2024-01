Linda Yaccarino, CEO von X, sagt, dass „Meinungsfreiheit“ bei „Hassrede“ aufhört

Wer entscheidet, was „Hassrede“ ist?

X sitzt weiterhin auf zwei Stühlen und sendet gemischte Signale über seine Haltung zur freien Meinungsäußerung aus.

Ein neuer Blogeintrag von Linda Yaccarino, CEO von X Corp, diskutiert diese Frage. Darin heißt es, die Gesellschaft müsse „den Menschen ermöglichen, ihre Gedanken auszudrücken“ – aber auch, dass die Grenze bei „Hass“ und „Hassreden“ gezogen werden müsse.

Angesichts der langen und schwierigen Geschichte der Plattform bei der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung, die in den Twitter-Akten gut dokumentiert ist, und der Tatsache, dass Begriffe wie „Hassrede“ oder auch „Desinformation“ so oft verwendet werden, um reine Zensur zu verschleiern, kann Yaccarinos Absicht hier als verwirrend angesehen werden.

Dies gilt umso mehr, als der Blogeintrag den Titel „Schutz der Unabhängigkeit von Informationen und Bekämpfung von Hassreden“ trägt, gefolgt vom Untertitel „Aufbau eines unverzichtbaren globalen Marktplatzes“.

Dies ist besonders interessant, da es eine Art Eingeständnis ist, dass X tatsächlich ein (digitaler) Marktplatz ist. Das Argument, dass dies auf alle großen sozialen Websites zutrifft, wird seit Langem verwendet, um zu beweisen, dass die dort geäußerten Meinungen durch den Ersten Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten geschützt werden sollten, unabhängig davon, ob die Unternehmen in Privatbesitz sind.

Der Begriff „moderner öffentlicher Raum“ in Bezug auf soziale Netzwerke findet sich im Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten von 2017 in der Rechtssache Packingham v. North Carolina.

Ferner entschied der Oberste Gerichtshof der USA, dass es keine Ausnahme für „Hassreden“ im Ersten Verfassungszusatz gibt (Matal v. Tam, ebenfalls 2017).

Was macht also Yaccarino (d.h. X) hier, indem er sich sowohl auf die Meinungsfreiheit als auch auf den „globalen Marktplatz“ beruft und „Hassreden bekämpft“? Versucht sie, den Kuchen zu essen – oder beschwichtigt sie viele mächtige Gegner von X in diesen besonders „sensiblen“ Wahlkampfzeiten?

Zunächst lobt sie die Notwendigkeit der „Unabhängigkeit der Information – des freien Austauschs von Ideen, Informationen und Wissen durch Redefreiheit“ als Voraussetzung für den Fortschritt der Gesellschaft.

Dann heißt es: „Die starke Filterung von Inhalten durch einige Plattformen und Medienunternehmen hat das Verständnis der Menschen von der Wahrheit verändert“.

Und weiter. „Wir erleben, dass Dinge, die wir für wahr hielten, offen infrage gestellt werden. Kontrolle, Zensur und die Zentralisierung von Informationen halten uns zurück – während ein besserer Zugang zu Informationen uns vorantreibt und positive Veränderungen bewirkt“, schreibt Yaccarino.

Aber dann: „Bei allem Guten gibt es auch einen Punkt, an dem die Unabhängigkeit von Informationen eine Grenze überschreitet, und das ist Hassrede“, heißt es in dem Blogeintrag.

Hintergrund ist die Rede von Elon Musk auf dem Symposium der European Jewish Association vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten.

Dann schaltet Yaccarino in den vollen Big-Tech/Legacy-Medien-Modus: „Es ist unser aller Pflicht, Hate Speech zu bekämpfen – in unseren Gemeinschaften und auf jeder Plattform. Denn Meinungsfreiheit und Sicherheit können und müssen Hand in Hand gehen. Und davon hängt die Zukunft der Demokratie und der globalen Wirtschaft ab“.