Im Jemen haben die Stämme die Macht

Die zahlreichen Stämme im Jemen sind wichtige Akteure in den Kriegen und Konflikten des Landes. Heute ist Ansarallah und nicht ausländische Mächte die dominierende Kraft, die den Einfluss der Stämme nutzt und die verschiedenen Gruppen strategisch steuert.



In der langen Geschichte innerjemenitischer Konflikte war die einflussreiche Rolle der Stämme entscheidend für den Ausgang externer Kriege und interner Machtkämpfe.



Diese alten Stammesstrukturen, die tief im sozialen Gefüge und der militärischen Dynamik des Jemen verwurzelt sind, haben in Konfliktzeiten eine Rolle als Königsmacher gespielt – selbst dann, wenn der Staat mit seinen überlegenen Militär- und Sicherheitsapparaten involviert war, wie in den sechs Sadaa-Kriegen.



In diesen Kriegen kämpften von 2004 bis 2010 Regierungstruppen gegen die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarallah. Doch jede Seite konnte nur mit ihren eigenen Stammesverbündeten kämpfen.



Die jemenitischen Stämme in den nördlichen Regionen, wo der Huthi-Clan beheimatet ist, haben sich im Laufe der Jahre zu einem „unerschöpflichen Reservoir an Kämpfern“ entwickelt und stellen eine gewaltige Kraft dar, die unter den richtigen politischen und sozialen Bedingungen mobilisiert werden kann.



Wie der jemenitische Schriftsteller Ali Abdullah al-Dhayani betont, sind diese besonderen jemenitischen Stämme „natürliche Krieger, da ihre Männer – und in manchen Gegenden sogar ihre Frauen – Waffen im täglichen Leben tragen“.



Die Stämme der Hashid und Bakil



Zwei prominente Stammeskonföderationen, Hashid (angeführt von der Familie Al-Ahmar) und Bakil (angeführt von der Familie Abu Lahoum), gelten als die mächtigsten Kräfte im militärischen, zivilen und exekutiven Bereich des Jemen. Der Einfluss des Hashid-Stammes hat dazu beigetragen, den Söhnen des verstorbenen Stammesführers Abdullah al-Ahmar vier Sitze im jemenitischen Repräsentantenhaus zu sichern.



Inzwischen führt Saba Abu Lahoum, ein Spross der Familie Abu Lahoum, den Bakil-Stamm an und erbt den Mantel seines Vaters Sinan Abu Lahoum, der 2021 verstarb.



Seit Jahrzehnten wetteifern die Familien Al-Ahmar und Abu Lahoum um die prestigeträchtige Position des „Scheichs der Scheichs von Jemen“, ein Titel, der je nach politischem Wind zwischen ihnen hin und her wechselt.



Das lose Bündnis zwischen den Haschid und den Bakil umfasst die Mehrheit der Stämme im Norden und Osten des Jemen und übt erheblichen Einfluss aus. Erwähnenswert ist, dass Ansarallah zur Konföderation der Bakil gehört, während der Sanhan-Clan des verstorbenen ehemaligen Präsidenten Ali Abdullah Saleh zu den Hashid zählt.



Laut einer Studie des irakischen Wissenschaftlers Nizar al-Abadi, die auf der Website Al-Mutamar.net veröffentlicht wurde, die mit der Saleh-nahen Allgemeinen Volkskongress-Partei (GPC) im Jemen verbunden ist, „wird die Zahl der jemenitischen Stämme auf 200 geschätzt“. „168 von ihnen leben im Norden, der Rest im Süden, die meisten davon in Bergregionen“.



Klanmentalität in der Politik



Aufeinanderfolgende Regierungen im Jemen haben in der Vergangenheit versucht, Kontrolle über die Stämme auszuüben und dabei verschiedene Strategien angewandt, um sich deren Loyalität zu sichern. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Gründung der „Tribal Affairs Authority“ durch Saleh in den frühen 1980er Jahren, durch die monatliche Belohnungen und Prämien an zahlreiche Stammesführer im ganzen Land verteilt wurden, um sicherzustellen, dass ihre Interessen mit Salehs regierender GPC übereinstimmten.



Ein Stammesführer, der anonym bleiben möchte, berichtet The Cradle, dass dieser Regierungsansatz Materialismus und Korruption unter den Stammesführern förderte und ihre Loyalität gegenüber der Regierung Saleh erkaufte:

Die Mitgliedschaft in der Tribal Affairs Authority basierte auf Loyalität gegenüber dem Regime. Sie bestand aus Hunderten von Scheichs, die keinen Einfluss hatten, während Gegner der Regierungspartei mit Gehaltsentzug bestraft wurden. Manchmal wurden Randfiguren dazu gedrängt, die Führung zu übernehmen.



Nach dem Rücktritt Salehs Anfang 2012 wurden Forderungen laut, die Tribal Affairs Authority abzuschaffen und ihr Jahresbudget von rund 13 Milliarden jemenitischen Rial in die nationale Infrastruktur zu investieren. Die Nachfolgeregierung unter Mohammed Salem Basindwa entschied sich jedoch dagegen. Laut einer Stammesquelle wurde Salehs bewährter finanzieller Ansatz wieder aufgenommen, „um die Stammesführer auf seine Seite zu ziehen“.



Während des „Arabischen Frühlings“ im Jemen im Jahr 2011 gründete Saleh ein neues Gremium, den „Yemen Tribal Council“, um die wachsende Vorliebe der Stammesführer für die Opposition einzudämmen, insbesondere nachdem mehrere Stammesführer, darunter der Hashid-Führer Sadiq al-Ahmar, die Bevölkerung öffentlich zum Aufstand gegen seine Regierung aufgerufen hatten.



Laut dem politischen Aktivisten Shaalan al-Abrat hat die Beteiligung der Stämme der sogenannten Revolution vom 11. Februar in einigen jemenitischen Städten wie Dhamar (100 km südlich von Sanaa) erheblichen Auftrieb gegeben.



Ende 2012 wurde in der nordjemenitischen Stadt Saada, einer Hochburg der Ansarallah, der „Tribal Popular Cohesion Council“ gegründet, dem Stammesführer angehören, die die Widerstandsbewegung unterstützen. Der Rat weitete sich schnell aus und umfasste alle Stämme innerhalb und außerhalb der Gebiete, die von der gegenwärtigen Ansarallah-geführten Regierung mit Sitz in der Hauptstadt Sanaa kontrolliert werden.



Dr. Abdo al-Bahsh, Leiter der politischen Abteilung des jemenitischen Studien- und Forschungszentrums, beschreibt die Entwicklung wie folgt



[Dieser Rat] wurde durch die jemenitische politische Realität und die Versuche, den Jemen der amerikanischen Kontrolle zu unterwerfen, erzwungen … . [Er ist Ausdruck der Bestrebungen des jemenitischen Volkes und seines nationalen Willens, weit entfernt von sektiererischer, ethnischer, regionaler und engstirniger Parteilichkeit.

Der Rat wird von Dhaif Allah Rassam, einem Stammesführer aus dem Gouvernement Saada, geleitet. Er verfügt über Zweigstellen und Vertretungen in allen jemenitischen Gouvernoraten, die derzeit von Sanaa kontrolliert werden. Wichtig ist, dass sich ihr Einfluss auch auf Stämme außerhalb ihres Einflussbereichs erstreckt, z.B. in den Gebieten Shabwa, Ma’rib und Al-Dhalea im Jemen.



Abbas al-Amdi, Leiter der Dhamar-Abteilung des Rates, untermauert das Argument, dass die Stämme eine Schlüsselrolle bei der Konfliktlösung spielen, indem er darauf hinweist, dass der Rat in den Jahren der Aggression gegen den Jemen eine wichtige Rolle bei der Stärkung der inneren Einheit, der Beendigung von Stammesfehden usw. gespielt hat. Versorgung der Fronten mit Stammeskämpfern.



Der politische Aufstieg Ansarallahs



Politische Gruppen im Jemen nutzen seit langem Stammeszugehörigkeiten, um ihre Unterstützung in der Bevölkerung zu stärken. Die von Saudi-Arabien unterstützte Islah-Partei, die der Muslimbruderschaft nahesteht, verbündete sich bei ihrer Gründung 1990 strategisch mit Stammesführern, als Abdullah bin Hussein al-Ahmar, Häuptling des Hashid-Stammes, Präsident wurde.



Der Anspruch der Stammesautorität auf staatlichen Einfluss wurde von Hamid al-Ahmar, dem Bruder des Hashid-Führers, veranschaulicht, als er in einem Interview mit Al-Jazeera gefragt wurde, ob er Angst davor habe, nach Sanaa zurückzukehren, nachdem er seine Unterstützung für Salehs Opposition zum Ausdruck gebracht hatte: „Wer Sadiq [al-Ahmar] als seinen Führer und Hashid als seinen Stamm hat, braucht keine Angst zu haben“.



Der Einfluss der Stämme zeigte sich besonders deutlich beim Sturz Salehs durch die Golf-Initiative im Jahr 2012, als eine Koalition jemenitischer Stämme und politischer Fraktionen den heiklen Machtwechsel organisierte. Etwa zu dieser Zeit nutzte Ansarallah seine Stammesnetzwerke, um den Einfluss seiner Bewegung vor allem in den nördlichen Regionen des Landes auszuweiten. Im Bündnis mit Salehs GPC und den Streitkräften dehnte sie ihre Reichweite stetig auf den gesamten Jemen aus.



Die geschickte Nutzung tribaler Strukturen durch Ansarallah erleichterte ihren Aufstieg, indem sie Ideologie und Tribalismus miteinander verband, um Unterstützung zu gewinnen. Diese symbiotische Beziehung trug zu ihrem militärischen und öffentlichen Aufstieg bei, wie der jemenitische politische Analyst Abdul Salam al-Nahari feststellte:

[Vor 2012] war es aufgrund jahrelanger Desinformation schwierig, jemanden zu finden, der an Ansarallah glaubte. … Nach dem Krieg im Jemen ist der Zusammenhalt der Stämme gewachsen, nachdem sie eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, die Gemeinschaft zusammenzuhalten und die Kampffronten mit Waffen, Geld und Männern zu versorgen.



Stammeszentrierte Strategien



Nahari weist darauf hin, dass die von Saudi-Arabien angeführte Aggression gegen den Jemen das Land an einen Scheideweg gebracht habe: entweder unter amerikanischer Vormundschaft zu bleiben oder sich um jeden Preis davon zu befreien. „Das jemenitische Volk hat sich für die Unabhängigkeit entschieden“, erklärt er.



Die ausländische Aggression einte die Jemeniten zu einer Zeit, als Ansarallah den Aufstieg vieler Stammesführer förderte und ihnen ermöglichte, die Führung zu übernehmen.



Beispiele dafür gibt es zuhauf. In der Region Al-Bayda im Zentraljemen gründete der Stammesführer Saleh bin Saleh al-Wahbi 2016 die „Wahbi-Brigaden“. Nach seinem Tod 2021 wurde sein Sohn Bakil sein Nachfolger.



In der Region Al-Razzamat im Norden des Gouvernements Saada, nahe der saudischen Südgrenze, stellte sich der Stammesführer und Abgeordnete des Repräsentantenhauses Abdullah Aydah al-Razami mit aller Kraft hinter den Ansarallah-Gründer Hussein Badr al-Din al-Houthi und seine Der Stamm führte einen erbitterten Krieg gegen die Regierungstruppen, nachdem diese getötet worden waren.



Während der ausländischen Aggression gegen den Jemen wurde sein Sohn Yahya al-Razami zum Kommandeur der Streitkräfte der Hamidan-Achse ernannt und leitete die „Todesbrigaden“, die mit den Elitetruppen der Ansarallah verbunden waren.



Al-Nahari spielte eine entscheidende Rolle bei der Operation „Sieg von Gott“ im Jahr 2019, als seine Streitkräfte in Riad Tausende Soldat, die der jemenitischen Regierung treu ergeben waren, gefangen nahmen und eine große Menge an Waffen und militärischer Ausrüstung beschlagnahmten.



Al-Nahari behauptet, dass „das Kämpfen in einem Gebiet, in dem es keine populäre Brutstätte gibt, dem Kämpfen in offenem Gelände gleicht“. Ansarallah hat aktiv versucht, in strategisch wichtigen Gebieten ein günstiges Umfeld zu schaffen. Durch die Neutralisierung bestimmter Stämme mittels Verträgen und Abkommen.