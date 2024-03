Schafft das Schicksal der US-Waffen in der Ukraine eine Denkpause für einen Krieg mit China?

Brian Berletic

In den vergangenen Monaten wurden moderne amerikanische Waffensysteme, die den ukrainischen Streitkräften zur Verfügung gestellt worden waren, von russischen Truppen in die Enge getrieben und auf dem Schlachtfeld zerstört. Dazu gehören die ersten jemals bestätigten Bilder eines US M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), die Zerstörung mehrerer M1 Abrams Kampfpanzer und der weitere Verlust mehrerer Bradley Schützenpanzer, wie Newsweek berichtete.

Vergangenes Jahr räumte das US-Verteidigungsministerium laut CNN ein, dass eine in den USA hergestellte Patriot-Luftabwehrbatterie durch einen russischen Raketenangriff beschädigt wurde. In diesem Jahr wurde in einem Forbes-Artikel eingeräumt, dass eine russische ballistische Kurzstreckenrakete vom Typ Iskander mindestens zwei Patriot-Raketenwerfer zerstört hat.

Diese Entwicklungen beenden die jahrzehntelangen Behauptungen der USA über die Überlegenheit ihrer Waffensysteme, einschließlich der Prahlerei, dass Russlands Ausrüstung aus Sowjetzeiten den US-Waffen „nicht gewachsen“ sei, wie der Business Insider in Bezug auf die an die Ukraine gesandten M1 Abrams behauptete.

Entlarvung des Mythos von der militärischen Überlegenheit der USA

Der Businessinsider-Artikel wiederholte, wie viele andere Artikel in westlichen Medien, den Mythos von der Überlegenheit amerikanischer Militärtechnologie, der auf einer falschen Analyse der Leistungen der USA im Golfkrieg 1991 und der US-geführten Invasion im Irak 2003 beruht. In beiden Fällen setzten die USA ihre besten Truppen und ihre beste Ausrüstung gegen schlecht ausgebildete irakische Streitkräfte ein, deren Ausrüstung noch aus der Sowjetzeit stammte und zu diesem Zeitpunkt bereits veraltet war.

Die einseitigen Kampfergebnisse in beiden Konflikten wurden als Beweis für die amerikanische Überlegenheit über die sowjetische und später russische Militärtechnologie angeführt. Sie dienten auch als Grundlage für die vermeintliche militärische Überlegenheit gegenüber der chinesischen Militärmacht. Solche unilateralen Kämpfe wurden von westlichen Analytikern schon vor der Ankunft amerikanischer Waffen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine vorhergesagt, und trotz der schlechten Leistung dieser Systeme in der Ukraine werden solche unilateralen Kämpfe immer noch in jedem potenziellen Konflikt zwischen den USA und China vermutet.

Analysten, die die Entwicklung der modernen Kriegsführung von 1991 bis heute aufmerksam verfolgen, stellen jedoch fest, dass die Unterschiede zwischen westlicher Militärtechnologie und der Technologie nicht staatlicher bewaffneter Organisationen immer geringer werden. Während der israelischen Invasion im Südlibanon 2006 setzte die Hisbollah moderne russische Panzerabwehrwaffen ein und fügte den israelischen Streitkräften schwere Verluste zu, wie Haaretz berichtete. Dank ihrer verstärkten militärischen Schlagkraft konnte die Hisbollah den Vormarsch der israelischen Merkava-Kampfpanzer und der sie unterstützenden Truppen aufhalten, lange bevor diese ihr erklärtes Ziel, den Litani-Fluss, erreicht hatten.

Der erfolgreiche Einsatz von Luftabwehrsystemen sowjetischer und russischer Bauart durch die Syrische Arabische Armee während des anhaltenden Konflikts in Syrien zwang amerikanische, europäische und israelische Kampfflugzeuge, Angriffe mit Waffen größerer Reichweite aus der Ferne zu fliegen. Dieselben Flugabwehrsysteme wurden eingesetzt, um westliche Marschflugkörper abzufangen und so den Schaden an Zielen im ganzen Land zu verringern.

Der Intervention Russlands in Syrien auf Einladung von Damaskus im Jahr 2015 folgte ein effektiver Einsatz moderner russischer Luftstreitkräfte, die die Nachschublinien der vom Westen unterstützten Kämpfer unterbrachen und die syrischen Bodentruppen bei der Einkesselung und Vernichtung dieser Kämpfer unterstützten.

Es wurde deutlich, dass der Mythos der militärischen Überlegenheit des Westens ins Wanken geriet, als moderne westliche Waffensysteme auf moderne russische Militärtechnologie trafen. Es wurde auch deutlich, dass sich die Lücke zwischen amerikanischer und chinesischer Militärtechnologie in ähnlicher Weise schließt.

Auf dem Schlachtfeld in der Ukraine vernichteten russische Streitkräfte mit modernen russischen Waffen ukrainische Brigaden, die von den USA und anderen NATO-Mitgliedern ausgebildet und ausgerüstet worden waren. Trotz hoher Erwartungen im Vorfeld der ukrainischen Offensive 2023 wurden in monatelangen Kämpfen bis zu neun von der NATO ausgebildete und bewaffnete Brigaden dezimiert. Die New York Times berichtete Ende 2023, dass Russland trotz der massiven Offensive der Ukraine in diesem Jahr die meisten Gebiete gewonnen habe.

Zwar hatte die Ukraine nicht genügend Zeit, um die ab 2022 gelieferten westlichen Waffen ordnungsgemäß zu integrieren, doch hat die Leistung sowohl westlicher als auch russischer Waffen auf dem Schlachtfeld deutlich gemacht, dass die Vorstellung von der militärischen Überlegenheit des Westens heute mehr denn je eine eher nostalgische Interpretation der Geschichte und weit entfernt von der heutigen Realität ist.

Abgesehen von der Leistungsfähigkeit westlicher und russischer Waffen auf dem Schlachtfeld selbst wurden die militärisch-industriellen Kapazitäten sowohl des Westens als auch Russlands auf die Probe gestellt. Die von der westlichen Privatindustrie betriebene Rüstungsproduktion war nicht in der Lage, die für die langwierigen und großangelegten Kämpfe in der Ukraine erforderlichen Kapazitäten zu entwickeln. Russlands militärisch-industrielle Basis hat diese Fähigkeiten von der Sowjetunion geerbt, verbessert und modernisiert und ist laut New York Times trotz der Sanktionen dem kollektiven Westen nun weit voraus.

Ferner erfordert die Komplexität moderner westlicher Waffen ein umfangreiches Logistik-, Wartungs- und Instandhaltungsnetzwerk, um diese Waffen auf dem Schlachtfeld einsatzbereit zu halten. Aus einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des Generalinspekteurs des US-Verteidigungsministeriums geht hervor, dass für die an die Ukraine gelieferten US-Waffen kein solches System geschaffen wurde und die Ukrainer ohne ein solches System nicht in der Lage wären, diese Waffensysteme zu warten.

Eine solche Unterstützung wurde der Ukraine nicht gewährt, weil es sich um ein gewaltiges Unterfangen handelt. Für jede Kampftruppe ist ein Vielfaches erforderlich, um diese Truppe und die von ihr verwendeten Waffen und Fahrzeuge zu unterstützen, zu warten und instand zu halten.

Alle diese Schwächen der westlichen Militärtechnologie zusammengenommen verheißen für die USA nichts Gutes im Hinblick auf einen möglichen direkten oder stellvertretenden Konflikt mit China.

Die Kluft zwischen amerikanischer und chinesischer Militärmacht wird kleiner

China verfügt nicht nur über viele Waffensysteme, die mit denen vergleichbar sind, die Russland derzeit in der Ukraine einsetzt, sondern hat auch einige der besten russischen Militärtechnologien von Russland selbst erworben. Dazu gehören das Kampfflugzeug Su-35 und das Flugabwehrsystem S-400.

Das US-Verteidigungsministerium räumt ein, dass die Fähigkeiten chinesischer Militärsysteme zunehmen, insbesondere im Bereich der Raketentechnologie, sowohl bei Boden-Boden-Raketen als auch bei Luft-Luft-Raketen, die von Kampfflugzeugen abgefeuert werden und die Fähigkeiten amerikanischer Raketen erreichen oder übertreffen, wie das Air and Space Forces Magazine berichtet.

In einem Reuters-Artikel aus dem Jahr 2023 wird auch das US-Verteidigungsministerium zitiert, das einräumt, dass die chinesische Marine bereits größer sei als die US-Navy.

Auch wenn Russlands militärisch-industrielle Basis die des Westens insgesamt übertrifft, ist Chinas industrielle Basis noch größer. Die Schwierigkeiten der USA, Russland bei militärischer Ausrüstung und Munition zu übertreffen, verblassen im Vergleich zu Chinas militärischer Industrieproduktion.

Wenn man bedenkt, dass jeder potenzielle Konflikt, den die USA mit China zu provozieren versuchen, im asiatisch-pazifischen Raum, Tausende Kilometer von der US-Küste entfernt, ausgetragen werden wird, und wenn man die weitreichenden Netzwerke in Betracht zieht, die erforderlich sind, um US-Militärtechnologie auf das Schlachtfeld zu bringen, erscheint die Vorstellung, dass Washington einen bewaffneten Konflikt gegen China führen und gewinnen könnte, besonders absurd.

Auch wenn die Strategie Washingtons nicht darin besteht, China durch die Drohung, einen Krieg gegen China in der asiatisch-pazifischen Region zu führen und zu gewinnen, zu unterwerfen, sondern darin, Frieden und Stabilität in der Region durch die Androhung eines Krieges unabhängig von dessen Ausgang in Geiselhaft zu nehmen, befinden sich die USA in einer schwierigen und von Jahr zu Jahr schwächer werdenden Position.

Die gegenwärtige Außenpolitik der USA basiert auf der Prämisse „Macht schafft Recht“. Die USA sind aber eindeutig nicht mehr „der Mächtigste“. Indem sie direkt oder durch Stellvertreter Konflikte rund um den Globus provozieren, riskieren sie schwerwiegende Konsequenzen, vor denen sie ihre früheren militärischen Vorteile jahrzehntelang geschützt haben.

Die Fortsetzung einer solchen unhaltbaren Politik wird für Washington und das amerikanische Volk in einer Katastrophe enden. Die USA könnten jedoch jederzeit zu einer Politik der Koexistenz und Kooperation übergehen, die auf gegenseitigem Respekt für andere Nationen wie Russland und China und auf dem Primat der nationalen Souveränität aller Nationen beruht.

Die USA wären dann zwar nicht mehr die weltweit mächtigste Nation, würden aber in einer multipolaren Welt immer noch eine herausragende und respektierte Position einnehmen. Wenn sie dagegen weiterhin eine kriegerische Außenpolitik betreiben, werden sie zwar auch nicht die weltweit mächtigste Nation sein, aber sie werden dies unter wesentlich schwierigeren Bedingungen erreichen.

Was sich auf den Schlachtfeldern der Ukraine abspielt, gibt dem kollektiven Westen eine Ahnung davon, was ihm selbst droht, wenn er weiterhin Konflikte in einer Welt provoziert, in der die westliche Vorherrschaft geschwächt ist und der Rest der Welt nun in der Lage ist, seine eigenen Interessen innerhalb seiner Grenzen und in seinen Regionen der Welt gegen den kollektiven Westen und seine globalen Ambitionen durchzusetzen.

Der kollektive Westen beharrt auf seinem Streben nach globaler Vorherrschaft auf eigene Gefahr.