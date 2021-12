Im Omikron-Epizentrum gehen die COVID-19 Krankenhausaufenthalte um 25 Prozent zurück

Daten aus Südafrika zerstreuen weiterhin die Angst vor dem Weltuntergang.

Die Zahl der COVID-19-Krankenhausaufenthalte in Südafrika, dem Epizentrum des Omikron-Ausbruchs, ist in der letzten Woche um 25 % zurückgegangen, was einmal mehr darauf hindeutet, dass die Variante milder verläuft als frühere Stämme.

Nach Angaben des Nationalen Instituts für übertragbare Krankheiten (NICD) ist die Zahl der Personen, die sich in Krankenhäusern mit dem Virus infiziert haben, auf 5600 gesunken.

„Die Zahlen untermauern jüngste Berichte, wonach die neue, stark mutierte Variante des Covid-19-Virus möglicherweise nicht so schwerwiegend ist wie andere Formen des Virus wie die Beta- oder Delta-Varianten“, berichtet der Telegraph.

Der gleitende Siebentagesdurchschnitt der Neuinfektionen in der Provinz Gauteng ging ebenfalls um mehr als 10 000 auf weniger als 8000 zurück.

Professor Tom Moultrie, ein führender Demograf an der Universität von Kapstadt, reagierte auf die Nachricht mit der Bemerkung: „Es sieht wirklich so aus, als ob … mein Land relativ unbeschadet aus dieser Welle hervorgehen wird.“

Wie wir gestern hervorgehoben haben, erreichten die COVID-Fälle in Südafrika am 15. Dezember ihren Höhepunkt und sind seitdem täglich zurückgegangen.

Die Gesundheitsbehörden des Landes haben sogar vorgeschlagen, die Rückverfolgung und Quarantäne von Personen, die mit Omikron in Kontakt gekommen sind, einzustellen, da dies nicht dazu beiträgt, die Ausbreitung der Variante zu stoppen, die ohnehin nur leichte Symptome verursacht.

Letzte Woche erklärte der südafrikanische Gesundheitsminister Joe Phaahla, dass nur 1,7 % der COVID-Fälle in der aktuellen Omikron-Fälle ins Krankenhaus eingeliefert werden, gegenüber 19 % in der vorherigen Welle.

Während Phaahla sein Volk aufforderte, das Weihnachtsfest zu genießen, wird der britische Premierminister Boris Johnson immer noch von SAGE-Beratern gedrängt, das Land unter eine neue „Lockdown-lite“-Regelung zu stellen, die die Unternehmen in der Hochsaison völlig ruinieren würde.