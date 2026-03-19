Imperium im permanenten Krieg – In wie viele Konflikte die USA und die NATO heute wirklich verwickelt sind

Die Welt befindet sich in einer Phase zunehmender militärischer Eskalation. In Dutzenden Regionen der Erde lodern bewaffnete Konflikte, Bürgerkriege oder offene Kriege zwischen Staaten. Viele Analysen sprechen inzwischen von über 50 bewaffneten Konflikten weltweit, so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Doch blickt man genauer hin, zeigt sich ein auffälliges Muster: In einem beträchtlichen Teil dieser Konflikte sind die Vereinigten Staaten oder das NATO-Bündnis direkt oder indirekt beteiligt – sei es durch Waffenlieferungen, Militärberater, Geheimdienstinformationen, Luftangriffe oder durch die Präsenz eigener Truppen.

Die USA verfügen über das größte militärische Netzwerk der Geschichte. Hunderte Militärbasen rund um den Globus, strategisch verteilt über Europa, den Nahen Osten, Afrika und Asien, ermöglichen es Washington, praktisch überall militärisch einzugreifen. Für Kritiker gleicht diese Infrastruktur einer globalen militärischen Architektur der Kontrolle.

Währenddessen spricht der Mann im Weißen Haus weiterhin von Frieden – und träumte davon, mit einem Friedensnobelpreis ausgezeichnet zu werden.

Die Realität sieht jedoch anders aus.

Die wichtigsten aktuellen Kriege mit US- oder NATO-Beteiligung

1. Russland–Ukraine

Der Krieg in der Ukraine ist heute der größte militärische Konflikt in Europa seit 1945.

Die USA und die NATO sind offiziell keine direkte Kriegspartei. Doch ohne ihre Unterstützung würde der Krieg in seiner heutigen Form kaum existieren. Milliarden an Waffenlieferungen, militärische Ausbildung, Geheimdienstinformationen und Satellitendaten machen den Konflikt faktisch zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Russland und dem westlichen Militärblock.

2. Krieg im Nahen Osten: Israel – Gaza

Die Vereinigten Staaten sind Israels wichtigster militärischer Unterstützer.

Waffenlieferungen, politische Rückendeckung und militärische Kooperation sorgen dafür, dass Washington tief in diesen Krieg verstrickt ist. Während Gaza in Trümmern liegt, bleibt die amerikanische Unterstützung unerschütterlich.

3. Israel – Iran

Mit der direkten Konfrontation zwischen den USA, Israel und Iran hat der Konflikt eine neue Eskalationsstufe erreicht.

US-Streitkräfte operieren im Persischen Golf, amerikanische Stützpunkte stehen im Zentrum iranischer Vergeltungsdrohungen und die gesamte Region droht in einen größeren Krieg hineingezogen zu werden.

4. Israel – Hisbollah (Libanon)

Parallel zum Gaza-Krieg eskaliert die Lage an der libanesischen Grenze.

Auch hier steht Washington politisch und militärisch hinter Israel – mit Kriegsschiffen im Mittelmeer und strategischer Unterstützung.

5. Syrien

Mehr als ein Jahrzehnt nach Beginn des syrischen Krieges befinden sich weiterhin US-Truppen im Land.

Washington unterstützt lokale Milizen und kontrolliert strategisch wichtige Gebiete im Nordosten des Landes.

6. Jemen / Rotes Meer

Die USA führen Luft- und Marineoperationen gegen die Huthi-Milizen durch.

Offiziell geht es um die Sicherung internationaler Handelsrouten. Tatsächlich hat sich der Konflikt zu einem weiteren Schauplatz des größeren regionalen Machtkampfes entwickelt.

7. Irak

Auch nach dem offiziellen Ende des Irakkriegs bleiben US-Truppen im Land stationiert.

Operationen gegen islamistische Gruppen werden weiterhin durchgeführt, während amerikanische Militärbasen ein fester Bestandteil der regionalen Sicherheitsarchitektur bleiben.

8. Somalia

In Somalia führen die Vereinigten Staaten seit Jahren eine intensive Drohnenkampagne gegen islamistische Gruppen durch.

Der Krieg ist für die meisten Menschen außerhalb Afrikas kaum sichtbar – doch er gehört zu den längsten kontinuierlichen Militärinterventionen der USA.

Eine Welt militärischer Präsenz

Addiert man diese Konflikte, ergibt sich ein bemerkenswertes Bild:

In mindestens acht aktuellen Kriegen sind die USA oder NATO-Strukturen direkt oder indirekt militärisch beteiligt.

Und das sind nur die großen Konflikte.

Darüber hinaus existieren zahlreiche weitere Regionen, in denen amerikanische Truppen stationiert sind, militärische Operationen vorbereitet werden oder Geheimdienststrukturen aktiv sind.

Die globale Militärarchitektur Washingtons reicht von Osteuropa über den Nahen Osten bis nach Afrika und Ostasien.

Das Paradox des Friedenspreises

Besonders bemerkenswert ist dabei die politische Rhetorik aus Washington.

Der Präsident, der einst öffentlich erklärte, er verdiene eigentlich den Friedensnobelpreis, führt heute eine Außenpolitik, die von militärischen Eskalationen geprägt ist.

Während Reden von Stabilität und Sicherheit sprechen, wächst gleichzeitig die Zahl der Konfliktzonen, in denen amerikanische Streitkräfte aktiv sind.

Ein Imperium im permanenten Krieg

Die entscheidende Frage lautet daher:

Ist diese globale militärische Präsenz tatsächlich ein Instrument zur Sicherung des Friedens – oder Ausdruck einer geopolitischen Strategie, die militärische Dominanz als zentrales Machtinstrument nutzt?

Für immer mehr Beobachter liegt die Antwort auf der Hand.

Solange ein Staat über ein weltumspannendes Netzwerk von Militärbasen verfügt und gleichzeitig in zahlreichen Konflikten militärisch präsent ist, entsteht zwangsläufig der Eindruck, dass der Planet weniger von souveränen Staaten geprägt ist – als vielmehr von einem System permanenter militärischer Einflusszonen.

Oder anders gesagt:

Eine Weltordnung, in der der Krieg längst zum Dauerzustand geworden ist.