Impfexperte Vanden Bossche fordert „sofortigen Stopp“ des Impfprogramms

Geert Vanden Bossche ist einer der schärfsten Kritiker der Impfkampagne gegen Corona. Er sagt, dass eine Impfung mitten in einer Pandemie zu allen möglichen Varianten führen könnte, von denen einige schwieriger zu bekämpfen sein könnten als das ursprüngliche Virus.

Vanden Bossche ist ein Experte mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz. Er studierte an der Universität Gent und an der Universität Hohenheim in Deutschland. Er hat auch für verschiedene Impfstoffhersteller gearbeitet, darunter GSK Biologicals, Novartis Vaccines und Solvay Biologicals. Er war auch mit der Bill & Melinda Gates Foundation und der Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi) verbunden.

Adaptive Immuneliminierung

In einem neuen Beitrag auf seiner Website stellt er das Massenimpfungsprogramm gegen Corona in Frage. Vanden Bossche stellt fest, dass mehrere Experten vor den katastrophalen Auswirkungen eines solchen Programms auf die öffentliche Gesundheit gewarnt haben.

Eine Massenimpfung mitten in einer Pandemie könnte zu einer adaptiven Immunschwäche führen, so dass Varianten entstehen, die den Impfstoff umgehen, schreibt der Impfstoffexperte.

Dies erkläre, warum das Massenimpfprogramm der WHO nicht zu einer Herdenimmunität führen könne, fügt er hinzu. Je mehr wir impfen, desto mehr zwingen wir das Virus, zu mutieren.

Vanden Bossche ist der Ansicht, dass sofortige Maßnahmen ergriffen werden müssen, um zu verhindern, dass sich die durch Immunschwäche verursachten Varianten auf die gesamte Bevölkerung ausbreiten.

„Das können wir nur erreichen, wenn wir das Massenimpfprogramm sofort stoppen“, betont er.