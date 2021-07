Impfpflicht: Ohne Impfung keine Freiheiten? | Anwalt Christian Solmecke

Seit einigen Wochen steigen die Corona-Infektionszahlen wieder in die Höhe, was auch auf zu wenige Impfungen zurückzuführen ist. Umso lauter werden nun die Stimmen, die mehr Einschränkungen für Nichtgeimpfte oder sogar eine Impfpflicht fordern. Ob sich die umsetzen ließe und welchen Ausweg es nun noch gibt, erfahrt ihr in diesem Video.

0:00 Intro: Mögliche Bevorzugung von Geimpften?

6:54 Könnte eine gesetzliche Impfpflicht eingeführt werden?

9:05 Reisemöglichkeiten nur für Geimpfte?

11:02 Quarantäne für ungeimpfte Schulkinder nach dem Urlaub

12:06 Abmahnung und Kündigung von Berufstätigen durch Quarantänepflicht?

14:03 Geplante Testpflichten vom Gesundheitsminister