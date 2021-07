Neue Studie von Covid-Impfung zeigt das die „Immunität“ nach nur sechs Wochen nachlässt

Nach einer „Impfung“ gegen das Coronavirus (Covid-19) sind die Menschen nach neuesten Forschungsergebnissen etwa sechs Wochen lang „immun“.

Danach brauchen sie eine Auffrischungsimpfung, gefolgt von einer weiteren sechswöchigen Impfung, und so weiter und so fort für den Rest der Ewigkeit, so Forscher der Abteilung „Virus Watch“ des University College London (UCL)„.

Ein Team von Wissenschaftlern der Schule analysierte Blutproben von 552 „geimpften“ Menschen, die meisten von ihnen in ihren 50er und 60er Jahren. Sie fanden heraus, dass die Antikörperspiegel, die durch zwei Dosen der Oxford-AstraZeneca- oder der Pfizer-BioNTech-Impfung erzeugt wurden, nach eineinhalb Monaten abzunehmen beginnen. Bei manchen Menschen sinkt die durch den Impfstoff hervorgerufene „Immunität“ in weniger als drei Monaten um die Hälfte.

Bei der Pfizer-Injektion wurde beobachtet, dass die Antikörperspiegel von durchschnittlich 7506 Einheiten pro Milliliter (ml) nach 21-41 Tagen auf nur noch 3320 Einheiten pro ml nach 70 oder mehr Tagen sanken. Bei der Oxford-Impfung sank dieser Wert von 1201 Einheiten pro ml nach 0-20 Tagen auf nur 190 Einheiten pro ml nach 70 Tagen oder mehr.

Die Ergebnisse, die zeigen, dass die Grippeimpfung bei der Schaffung einer dauerhaften Immunität gegen das Virus kläglich versagt, wurden in der von Experten begutachteten Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht.

Impfstoffverfechter sagen, dass die fehlgeschlagene Immunität durch Covid-Injektionen „kein Problem“ sei

Lustigerweise ist der tiefe Staat zu dem Schluss gekommen, dass trotz des offensichtlichen Versagens der Impfungen gegen das Virus, die keinen greifbaren Schutz gegen die Keime bieten, diese immer noch sinnvoll sind, um das Prinzip der „Nächstenliebe“ zu demonstrieren.

Eleanor Riley, Professorin für Immunologie und Infektionskrankheiten an der Universität Edinburgh, erklärte, dass die Ergebnisse der Studie „erwartet“ wurden und dass die Befunde „nicht unbedingt ein Problem“ darstellen.

„In Ermangelung einer kontinuierlichen Antikörpersynthese nehmen die Antikörperkonzentrationen mit einer vorhersehbaren, exponentiellen Rate ab“, erklärte sie und tat so, als ob sie klug und informiert wäre.

Auch wenn die Antikörperspiegel nach der Injektion exponentiell abnehmen und „zerfallen“, bedeutet dies nach Ansicht von Riley nicht, dass diese Spiegel plötzlich und auf magische Weise ansteigen, wenn eine geimpfte Person in der freien Natur auf Covid trifft.

Sie stimmt jedoch zu, dass Personen, die geimpft wurden, regelmäßige „Auffrischungen“ benötigen, um sie zu schützen und gleichzeitig dazu beizutragen, die „Kurve“ der sich ausbreitenden „Varianten“ des Coronavirus (Covid-19) abzuflachen.

„Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Antikörper besonders wichtig sind, um die Infektion zu blockieren und die Weiterverbreitung des Virus zu verhindern, während T-Zellen besonders wichtig sein könnten, um schwere Erkrankungen und den Tod zu verhindern“, wird sie zitiert, ohne dass diese Behauptung durch Beweise gestützt wird.

„Die Aufrechterhaltung ausreichender Antikörperkonzentrationen zur Verringerung der Übertragung wird wichtig sein, um die Menge des zirkulierenden Virus zu begrenzen, aber vielleicht weniger wichtig für den Schutz vor schweren Erkrankungen“.

Riley erwähnte natürlich nicht die wachsende Zahl von Beweisen, die zeigen, dass die Injektionen die Covid-„Varianten“ verbreiten, die die Mainstream-Medien jetzt den „Ungeimpften“ anlasten.

„Verbleibende Antikörper und Plasma, die im Knochenmark von natürlich infizierten Viren gespeichert sind, zeigen eine wahrscheinlich lebenslange Immunität“, schrieb ein Kommentator bei The Epoch Times und verwies auf diese Studie als Beweis. „Pfizer lässt nach 8-9 Monaten stark nach. Diese und andere ‚Impfstoffe‘ erzeugen außerdem mikroskopisch kleine Blutgerinnsel, die nur durch D-Dimer-Tests nachgewiesen werden können.“

„Was ist also der Sinn der Sache, abgesehen davon, dass das Graphenoxid in unseren Körper gelangt, um unser Immunsystem zu zerstören?“, fragte ein anderer Kommentator über den offensichtlichen Schwindel des Covid-„Impf“-Programms, das die Geimpften darauf vorbereitet, lebenslang Auffrischungsimpfungen zu erhalten.