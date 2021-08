Impfstoffe und das Werkzeug der Tyrannei

armstrongeconomics.com: Nach Angaben von American Frontline Doctors entwickeln 62 % der Geimpften Blutgerinnsel, und sie behaupten, dass die Lebenserwartung vielleicht 3 Jahre beträgt. Der bahnbrechende Coronavirus-Impfstoff von Moderna wurde in nur 2 Tagen entwickelt. Sie geben auch zu, dass dies nur möglich war, weil sie zuvor mit Bill Gates zusammengearbeitet haben.

Sehen Sie, ich bin kein Arzt. Das werde ich anderen überlassen. Was ich strategisch sehen kann, ist, dass dies politisch manipuliert wird. Ich habe Leute mit COVID gekannt, die keinen Geschmackssinn mehr hatten. Sie haben es innerhalb einer Woche überwunden. Ein Freund wurde geimpft und kam nach zwei Wochen im Krankenhaus mit einer seltsamen Entwicklung nach Hause, bei der man zuerst dachte, es sei ein Schlaganfall, dann ein Herzinfarkt und schließlich Nierenversagen. Es war, als hätte ihn etwas Seltsames infiziert und wäre in seinem Körper herumgelaufen. NIEMAND konnte sagen, was es war, was mich glauben lässt, dass es der Impfstoff war und nicht irgendeine mysteriöse, noch nie dagewesene Krankheit, die er sich irgendwie von einem Außerirdischen eingefangen hatte.

An der ganzen Sache ist etwas faul. Sobald sich die Politiker einmischten und Gates die Erlaubnis erhielt, die CDC, die FDA und die NIH zu finanzieren. Es gibt ABSOLUT keine Möglichkeit, die Wahrheit zu erfahren. Wir sind die großen Ungewaschenen, und so sehen uns die Verantwortlichen von oben. Wir werden bestenfalls geduldet, und sie zerbrechen jetzt die Ketten, die sie einst dem Volk gegenüber verantwortlich machten.

Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, die Verhaltensmuster der Menschen zu erkennen. Bill Gates wurde aus dem Unternehmen Microsoft gedrängt, weil er, wie ich glaube, absichtlich ein Monopol geschaffen und versucht hat, die Konkurrenz aus dem Geschäft zu drängen. Genau dasselbe zeigt er jetzt in der Gesundheitsindustrie. Er kontrollierte die Programme, die besagten, dass 33 % der Weltbevölkerung sterben würden, er finanzierte das Imperial College, das Abriegelungen empfahl, und dann kontrolliert er die Impfstoffunternehmen, während sein Mitverschwörer seinen Einfluss nutzt, um mit dem WEF Politiker zu kontrollieren.

Gates und die Besessenheit seines Vaters von der Überbevölkerung zeigen, dass sie den Kreislauf der Natur nicht verstehen und glauben, dass sie die Macht, die Intelligenz und das Geld bzw. den Einfluss besitzen, um die Welt so zu verändern, dass sie BESSER wird, so wie er es für richtig hält.