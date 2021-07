Impfstoffkonzerne, Impfstoffmilliardäre und menschliche Versuchskaninchen

Wie lässt man ein potenziell gefährliches und unwirksames Medikament wie ein Wunder der modernen Wissenschaft erscheinen? Man könnte zum Beispiel nur bestimmte Menschen in klinische Studien einschließen und andere ausschließen oder die Studie beenden, sobald man eine Spitze in den Daten sieht, die auf eine Wirksamkeit schließen lässt.

Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun.

Laut dem Gesundheitspraktiker und Autor Craig Stellpflug in seinem Artikel „Big Pharma: Getting away with murder“ (2012) besteht die Strategie darin, schnell reinzukommen, die Studie so zu gestalten, dass man das gewünschte Ergebnis erhält, schnell wieder rauszukommen und viel Geld zu verdienen.

Stellpflug sagt:

„Wenn eine Studie für Ihr Lieblingsmedikament negativ ausfällt, veröffentlichen Sie sie einfach nicht! 68 Prozent aller Medikamentenstudien werden unter den Teppich gekehrt, damit die lästigen Nebenwirkungen nicht bekannt werden. Nur 32 Prozent der Studien kommen zu einem positiven Ergebnis, und viele dieser Studien werden „verkürzt“, um die langfristigen Ergebnisse zu begrenzen. Es wurde festgestellt, dass verkürzte Studien die Wirksamkeit des Studienmedikaments überschätzen und gefährliche Nebenwirkungen und Komplikationen um durchschnittlich 30 Prozent übersehen. Dies würde die erstaunliche Erfolgsquote von 85 Prozent bei Medikamentenstudien in den Händen von Big Pharma erklären, wie die Annals of Internal Medicine berichten.“

Natürlich hilft es, die Zulassungsbehörden ins Boot zu holen und die Medien und Gesundheitsbehörden von der Notwendigkeit Ihres Wundermittels und dessen Wirksamkeit und Sicherheit zu überzeugen.

In diesem Prozess werden die gut bezahlten Karrierewissenschaftler und die „Wissenschaft“ tatsächlich von den Gewinnmargen der Unternehmen und den politischen Prozessen geformt und geleitet.

Und was gibt es Besseres, als aus einer Mücke einen Elefanten zu machen und das Ganze als „Pandemie“ zu bezeichnen, um sich finanziell zu bereichern?

Bedenken gegen COVID-19-Impfstoff

Das Wall Street Journal veröffentlichte kürzlich einen Artikel von zwei Gesundheitsprofessoren, die sagten, dass die Politik – und nicht die Wissenschaft – hinter dem Versagen der Gesundheitsbehörden und der Medien steckt, die Öffentlichkeit vollständig über die möglichen Risiken der COVID-Impfstoffe zu informieren.

Obwohl der Artikel in voller Länge nur für Abonnenten zugänglich ist, bietet die Website von Children’s Health Defense (CHD) eine informative Zusammenfassung.

Die CHD stellt fest, dass Dr. Joseph A. Ladapo, außerordentlicher Professor für Medizin an der David Geffen School of Medicine, und Dr. Harvey A. Risch, Professor für Epidemiologie an der Yale School of Public Health, geschrieben haben, dass prominente Wissenschaftler zwar Bedenken geäußert haben, dass die Sicherheitsrisiken der Covid-19-Impfstoffe unterschätzt wurden, dass aber die Politik der Impfung ihre Bedenken an den Rand des wissenschaftlichen Denkens verbannt hat.

Die beiden Professoren merkten an, dass klinische Studien nicht immer die ganze Geschichte über die Sicherheit von Medikamenten erzählen und dass die gesundheitlichen Auswirkungen oft unbekannt bleiben, bis das Medikament an die breite Öffentlichkeit gebracht wird.

Beispiele dafür sind Vioxx, ein Schmerzmittel, das das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen erhöht; Antidepressiva, die offenbar Selbstmordversuche unter jungen Erwachsenen verstärken; und ein Grippeimpfstoff, der während der Schweinegrippe-Epidemie 2009/10 eingesetzt wurde und im Verdacht stand, Fieberkrämpfe und Narkolepsie bei Kindern zu verursachen.

Die Autoren fügten hinzu, dass in klinische Studien oft Patienten aufgenommen werden, die nicht repräsentativ für die Allgemeinbevölkerung sind, und dass man mehr über die Sicherheit von Medikamenten aus der realen Welt lernt.

Vor diesem Hintergrund sei die große Häufung von Nebenwirkungen nach COVID-Impfungen besorgniserregend, ebenso wie das Schweigen über diese potenziellen Signale von Schaden.

Zu den schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, die vom Vaccine Adverse Event Reporting System gemeldet werden, gehören niedrige Blutplättchen, Herzentzündungen, tiefe Venenthrombosen und Todesfälle.

Die beiden Wissenschaftler argumentieren jedoch, dass dies wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Gesamtzahl der unerwünschten Ereignisse ist.

Sie kritisieren die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die US Food and Drug Administration (FDA) dafür, dass sie die gemeldeten schwerwiegenden COVID-Impfstoff-Nebenwirkungen ignorieren.

Die Autoren räumen ein, dass die Risiken der COVID-Impfung in bestimmten Bevölkerungsgruppen, nicht zuletzt bei Kindern, den Nutzen überwiegen könnten.

Sie stellen auch fest, dass keine einzige veröffentlichte Studie gezeigt hat, dass Patienten mit einer früheren Infektion von einer COVID-19-Impfung profitieren.

Etwas, das von der CDC oder Anthony Fauci nicht ohne weiteres anerkannt wird, ein Hinweis darauf, so die Autoren, wie tief die Pandemiepolitik in der Wissenschaft verstrickt ist.

Sie kommen zu dem Schluss, dass die Gesundheitsbehörden einen Fehler machen und riskieren, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit erodiert, wenn sie nicht offen über die Möglichkeit von Schäden durch die Impfstoffe sprechen.

Merck und Vioxx

Es ist aufschlussreich, dass sich die beiden Wissenschaftler auf Vioxx beziehen, das einst zur Behandlung von Arthritis-Symptomen beliebt war.

Es wurde 2004 vom Markt genommen, nachdem Bedenken aufgekommen waren, dass es Hunderttausende von Patienten geschädigt haben könnte, während es in den USA möglicherweise Zehntausende tötete.

Dr. David Graham, Whistleblower und leitender Ermittler der FDA, kritisierte das Zulassungsverfahren der FDA für Vioxx (Rofecoxib), ein oral verabreichtes entzündungshemmendes Medikament.

In verschiedenen Interviews und Kongressanhörungen beschrieb er das Ergebnis von Vioxx als desaströs und beispiellos in der Geschichte der USA.

Er fügte hinzu, dass die Saga um Vioxx ein beispielloses Versagen des nationalen Systems der Arzneimittelzulassung und -überwachung darstellte.

Im Jahr 2004 argumentierte Graham, dass das Schmerzmittel in den USA in den vergangenen fünf Jahren 88’000 bis 139’000 Herzinfarkte verursacht habe, von denen 30-40 Prozent tödlich waren.

Nichtsdestotrotz wurde Vioxx, das von Monsanto (einem Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz korrupter Praktiken) hergestellt und von Merck mit vermarktet wurde, zu einem führenden Medikament zur Schmerzlinderung bei den Symptomen verschiedener Formen von Arthritis.

Untersuchungen, die der FDA Anfang 2001 vorgelegt wurden, zeigten, dass Patienten, die Vioxx einnahmen, ein höheres Risiko für einen Herzinfarkt hatten als Patienten, die einige der älteren Alternativen einnahmen.

Der eigentliche Wendepunkt kam jedoch im Jahr 2004, als Dr. Graham die Ergebnisse veröffentlichte, die zeigten, dass Vioxx das Risiko eines Herzinfarkts und eines Todes durch Herzstillstand deutlich stärker erhöht als sein größter Konkurrent auf dem Markt.

Es wurde auch festgestellt, dass eine Vioxx-Dosis, die über die empfohlene Tagesdosis von 25 Milligramm hinausging, das Risiko eines Patienten mehr als verdreifachte, verglichen mit denen, die keine Schmerzmittel eingenommen hatten.

Im September 2004 wurde Vioxx vom Markt genommen. Doch im Jahr 2006 wurden weitere vernichtende Befunde durch eine Studie aufgedeckt, die zeigte, dass einige Patienten wahrscheinlich schon viel früher nach Beginn der Behandlung mit Vioxx einen Herzinfarkt erlitten hatten.

Die Studie, die im Canadian Medical Association Journal veröffentlicht wurde, zeigte, dass 25 Prozent der Patienten, die während der Einnahme von Vioxx einen Herzinfarkt erlitten, dies innerhalb von zwei Wochen nach Beginn der Behandlung taten.

Dies deutet darauf hin, dass Vioxx-bedingte kardiovaskuläre Risiken viel früher auftreten können als bisher angenommen.

Die FDA wurde für ihre enge Beziehung zu Merck kritisiert und Zeugen bei einer Anhörung des Finanzausschusses des Senats beschrieben, wie Gefahrensignale von Vioxx ignoriert wurden.

In der Tat behauptete ein 2007 von den National Institutes of Health veröffentlichter Artikel, dass, obwohl Wissenschaftler bei Merck wussten, dass das Medikament das Herz-Kreislauf-System beeinträchtigen könnte, keine der 1998 bei der FDA eingereichten Interventionsstudien darauf ausgelegt war, ein solches Risiko zu bewerten.

Räuberbarone und Versuchskaninchen

Merck hat mit Vioxx in den fünf Jahren, in denen das Medikament auf dem Markt war, über 11 Milliarden Dollar Umsatz gemacht.

Bis heute hat das Unternehmen fast 6 Milliarden Dollar an Vergleichszahlungen für Rechtsstreitigkeiten und strafrechtliche Bußgelder im Zusammenhang mit Vioxx gezahlt.

Dennoch war das Medikament aus kommerzieller Sicht ein großer Erfolg, der dem Unternehmen einen Gewinn von 5 Milliarden Dollar einbrachte.

Im Mai 2021 wurde berichtet, dass die Covid-19-Impfstoffe mindestens neun neue Milliardäre hervorgebracht haben.

Nach Recherchen der People’s Vaccine Alliance gehörten zu den neuen Milliardären auch Moderna-CEO Stéphane Bancel und Ugur Sahin, der CEO von BioNTech, das mit Pfizer einen Impfstoff produziert hat.

Beide CEOs waren damals rund 4 Milliarden Dollar wert.

Auch leitende Angestellte von Chinas CanSino Biologics und frühe Investoren von Moderna sind Milliardäre geworden.

Obwohl die neun neuen Milliardäre zusammen 19,3 Mrd. $ wert sind, wurden die Impfstoffe größtenteils mit öffentlichen Geldern finanziert.

Laut einem Bericht von CNN vom Mai 2021 erhielt BioNTech beispielsweise 325 Millionen Euro von der deutschen Regierung für die Entwicklung des Impfstoffs.

Das Unternehmen machte in den ersten drei Monaten des Jahres einen Nettogewinn von 1,1 Mrd. €, größtenteils dank seines Anteils am Umsatz mit dem Impfstoff Covid-19, verglichen mit einem Verlust von 53,4 Mio. € im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Modernas Covid-19-Impfstoff-Umsatz erreichte in den ersten drei Monaten dieses Jahres 1,7 Milliarden Dollar und es war das erste profitable Quartal überhaupt.

Es wird erwartet, dass Moderna im Jahr 2021 mit dem Covid-19-Impfstoff einen Umsatz von 13,2 Milliarden US-Dollar erzielen wird.

Das Unternehmen erhielt für die Entwicklung seines Impfstoffs Milliarden von Dollar an Fördermitteln von der US-Regierung.

Big Pharma hat allen Grund, die Vorstellung einer tödlichen globalen Pandemie aufrechtzuerhalten und die Wirksamkeit und den Bedarf an seinen Impfstoffen aufzublähen.

Und sie hat, zusammen mit ihren Partnern in der Regierung und bei der WHO, allen Grund, alternative und wohl effektivere Behandlungsmethoden wie Ivermectin zu diskreditieren (siehe den Online-Artikel „The Campaign against Ivermectin: WHO’s Chief Scientist Served with Legal Notice for Disinformation and Suppression of Evidence„).

Es ist nicht nötig, hier das Terrain abzudecken, das bereits an anderer Stelle ausführlich behandelt wurde, aber es ist nun mehr als deutlich, dass viele weiterhin die gesamte offizielle COVID-19-Erzählung, die Angstpropaganda, die spezifischen Daten, die PCR-Testprotokolle, die offensichtlichen Interessenkonflikte und die Wirksamkeit des Impfstoffs in Frage stellen.

Darüber hinaus hat eine Gruppe von 57 führenden Wissenschaftlern, Ärzten und Politikexperten kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der die Sicherheit und Wirksamkeit der aktuellen Covid-19-Impfstoffe in Frage stellt.

Sie fordern ein sofortiges Ende aller Impfstoffprogramme.

Es gibt Hunderte von Wissenschaftlern, die die Strategie der Regierung und der WHO in Frage stellen und auf die extrem geringen Risiken von COVID für den Großteil der Bevölkerung sowie auf die zerstörerische (unwirksame) Politik und Entscheidungen in Bezug auf Sperrungen und andere Einschränkungen aufmerksam machen.

Es gibt viele andere Top-Wissenschaftler, die die Notwendigkeit von Massenimpfungen in Frage stellen und die auch auf glaubwürdige und extrem beunruhigende Nebenwirkungen (reale und potentielle) einer solchen Strategie hingewiesen haben, nicht zuletzt Dr. Robert Malone, dem die Entwicklung der mRNA-Impfstofftechnologie zugeschrieben wird, Dr. Byram Bridle, ein Virusimmunologe, und Dr. Geert Vanden Bossche, ein prominenter Virologe und Impfstoffexperte.

Anders als bei Merck und Vioxx werden es die Regierungen (die Öffentlichkeit) sein, die für die zukünftigen Kosten dieser experimentellen Impfstoffe aufkommen müssen, die nicht ordnungsgemäß (langfristig) getestet wurden.

Und in Anbetracht des Ausmaßes der Markteinführung könnte der verursachte Schaden die Nebenwirkungen von Vioxx als bloßen Ausrutscher erscheinen lassen.

Impfstoffe, die über eine Notfallzulassung für einen „Notfall“ auf den Markt gebracht wurden, der auf der Grundlage von Todesfällen konstruiert wurde, die so oft fälschlicherweise COVID-19 zugeschrieben wurden.

Auf den Markt gebracht auf der Basis von fehlerhaften PCR-Testprotokollen mit Vergrößerungszyklen, die darauf ausgelegt sind, eine „Casedemie“ zu erzeugen.

Um es mit den Worten von Dr. David Graham zu sagen: Erleben wir derzeit etwas, das in der Geschichte der Welt, geschweige denn der USA, katastrophaler und beispielloser ist: ein noch nie dagewesenes Versagen der globalen Arzneimittelzulassung und -überwachung?

In der Zwischenzeit, während Milliarden von geimpften Menschen als menschliche Versuchskaninchen dienen, werden die neu gekrönten Impfstoff-Könige das Heu machen, solange die Sonne scheint (und die Angst weitergeht).