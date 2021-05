Impftouristen strömen in die USA, während die CDC Dating-Apps besticht, um Impfabzeichen und „Super-Likes“ an Dating-Profile anzuhängen

Der heutige Podcast befasst sich mit dem „Impftourismus“, bei dem Menschen aus Mexiko und sogar Taiwan – das ein eigenes Land und kein Territorium Chinas ist – in die Vereinigten Staaten strömen, um sich kostenlos gegen den Tod impfen zu lassen, die irreführenderweise als „Impfstoffe“ bezeichnet werden. Viele Menschen in Taiwan, Mexiko und anderen Ländern wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, um zu glauben, dass Amerikas Impfstoffe irgendwie besser sind, ohne zu erkennen, dass sogar in Amerika die Impfstoffe als Entvölkerungswaffen konstruiert werden, um die menschliche Rasse durch Unfruchtbarkeit und Spike-Protein-Todesfälle auszulöschen.

Gleichzeitig besticht die CDC neun Dating-Apps und nutzt einen Teil ihres Propaganda-Fonds in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar, um die Gehirnwäsche von Impfstoffen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit Dating-Apps können geimpfte Personen spezielle Impfabzeichen zeigen, als ob jemand, der alt, fett und schlaff ist, plötzlich attraktiver wäre, wenn er Spike-Protein abgibt. („Oooh, Baby, das Impfabzeichen ist so heiß! Willst du ein paar Spike-Proteine abstoßen?“)

Japan zielt mit den Covid-Impfstoffen auf ältere Menschen ab, weil sie ein paar Millionen von ihnen ausrotten müssen, um ihre eigene Regierung zahlungsfähig zu halten und die Sozialleistungen für ältere Menschen zu beenden. Also drängen sie darauf, dass jedem über 65 Jahren Covid-Biowaffen injiziert werden.

Der hirntote Biden und der Kriegsverbrecher Fauci haben sich mit einem abstoßenden transsexuellen „Glam“-Modell zusammengetan, um noch mehr Covid-Impfstoffe zu propagieren, als ob Videos mit gruseligen LGBT-Trotteln die Leute irgendwie dazu bringen würden, die Idee zu lieben, mit experimentellen Impfstoffen geimpft zu werden. Andererseits ist jeder, der dumm genug ist, zu glauben, dass Männer schwanger werden können und Frauen einen Penis haben, wahrscheinlich auch dumm genug, den Impfstoff-Todesschuss zu nehmen. Es ist also nur passend. (Wäre ein „Lippenstift auf einem Schwein“ Kommentar hier unangebracht?)

Und in Kanada umgarnen gruselige Impfgegner jetzt kleine Kinder, damit sie sich impfen lassen, indem sie ihnen kostenloses Eis anbieten. Das ist offenbar nach kanadischem Recht erlaubt, das besagt, dass Eltern keine Rolle in der Erziehung spielen und Kinder Eigentum des Staates sind. Wenn Sie dachten, dass die Eiswagen, die durch die mit Kindern gefüllten Straßen der Nachbarschaft fahren, gruselig sind, hat die kanadische Regierung gerade den Einsatz von Kinderschändern erhöht. Bald werden Kinderschänder der kanadischen Regierung kleine Kinder mit einer Spritze in der einen und einer Eiskugel in der anderen Hand durch die Straßen jagen und dabei schreien: „Das ist lecker! Willst du nicht ein bisschen Eiscreme, kleiner Junge?“

Es gibt viel mehr in der heutigen vollständigen Situation Update-Podcast, bei Brighteon.com gefunden: