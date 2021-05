Wieder einmal scheint Mali ein „französisches Vietnam“ zu sein

Von Lucas Leiroz: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

Die Lage in Nordafrika bleibt angespannt. Diese Woche fand in Mali ein neuer Militärputsch statt, der weltweit Besorgnis erregt. Frankreich ist das Land, das am meisten über die Krise in Mali beunruhigt ist, weil es, zusätzlich zu den historischen Verbindungen, immer für das Sicherheitsmanagement in dieser afrikanischen Region verantwortlich war – und jetzt verliert es zunehmend die Kontrolle über die verschiedenen kriegerischen Gruppen, die dort operieren. Mehr noch, es scheint, als ob es die eigentliche Absicht des malischen Militärs ist, jedes Anzeichen von französischem Einfluss im Land zu verbannen.

Nur wenige Monate nach der Machtübernahme durch das Militär, die den Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta stürzte, fand am Montag ein neuer Putsch in Mali statt. Nun wurden Interimspräsident Bah Ndaw, Premierminister Moctar Ouane und Verteidigungsminister Souleymane Doucoure vom Militär verhaftet und in den Stützpunkt Kati gebracht – dasselbe Militärzentrum, in dem Keïta letztes Jahr inhaftiert wurde. Das Militär machte keine Angaben darüber, was mit den verhafteten Politikern geschehen wird, aber das Oberkommando der Streitkräfte teilte mit, dass der nationale Übergangsprozess seinen normalen Verlauf fortsetzen wird, was wahrscheinlich bedeutet, dass eine neue Junta ernannt wird, die das Land entsprechend den Interessen der Armee regiert.

Offensichtlich könnte das Militärmanöver eine Vergeltung gegen die Übergangsregierung für Maßnahmen gewesen sein, die kürzlich gegen die Streitkräfte ergriffen wurden. Die Verhaftung des Präsidenten kam nur wenige Stunden, nachdem zwei Mitglieder der Streitkräfte ihre Positionen bei einer Regierungsumbildung verloren hatten. Mit der Reform übernahm das Team des Präsidenten die Kontrolle über das Verteidigungsministerium und verbannte zwei Militärangehörige, die das Büro leiteten – was der Armee sicherlich nicht gefiel und eine sofortige Reaktion auslöste.

Die antimilitärischen Maßnahmen der provisorischen Regierung kamen nicht von ungefähr. Ndaw und Ouane versuchten, das malische Image auf dem internationalen Parkett zu „verbessern“. Der Militärputsch wurde heftig kritisiert, ebenso wie der ständige Versuch der Streitkräfte, die volle Kontrolle über die politische Führung des Landes zu erlangen. Durch den Abzug des Militärs aus strategischen Bereichen versuchte die provisorische Regierung, den Weltmächten und internationalen Organisationen ein „demokratischeres“ Image zu vermitteln – doch in Wirklichkeit ist es immer noch das Militär, das das afrikanische Land kontrolliert.

Die internationale Ablehnung des Militärs zeigt sich in den Reaktionen auf den jüngsten Putsch. Die UN-Mission in Mali nutzte sein Twitter-Profil, um die sofortige Befreiung von Ndaw und Ouané zu fordern und warnte, dass diejenigen, die sie festhalten, rechtlich für ihr Handeln bestraft werden müssen. In einer ähnlichen Nachricht sagte UN-Generalsekretär António Guterres, er sei zutiefst besorgt über die Verhaftung der zivilen Führungskräfte, die für den politischen Übergang in Mali verantwortlich sind. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, sagte hingegen gegenüber den Medien, dass die Geschehnisse „sehr ernst“ seien und er bereit sei, die notwendigen Maßnahmen zu erwägen. Die schlimmste Reaktion gab es jedoch in Paris. Macron verurteilte den Putsch scharf und sagte, er sei bereit, in den nächsten Stunden alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Im gleichen Sinne erklärte Jean-Yves Le Drian: „Frankreich verurteilt mit größter Entschiedenheit den Gewaltakt, der sich gestern in Mali ereignet hat (…) Wir fordern die Befreiung von Präsident Bah Ndaw und Premierminister Moctar Ouane. Ihre Sicherheit muss garantiert werden, ebenso wie die sofortige Wiederaufnahme des vereinbarten Übergangsprozesses“.

Der Grund für die französische Besorgnis ist einfach. Frankreich hat historische Bindungen zu Mali, die trotz des Endes des Kolonialismus nie ganz abgerissen sind. Paris ist seit jeher für die Sicherheit der gesamten Sahelzone verantwortlich und in letzter Zeit wurde dieses Gebiet zum Ziel mehrerer Terrorgruppen, die von islamistischen Milizen gebildet wurden, die mit Al-Qaida verbunden sind. Im Jahr 2013 organisierte Paris die sogenannte Operation Serval, mit der es gelang, Terroristen an der Übernahme der größten Städte in Mali zu hindern.

Die Fortsetzung der französischen Militärpräsenz im Land war jedoch katastrophal. Mit dem Ende der Operation Serval, die auf die Wiederherstellung der urbanen Zentren abzielte, begann die Operation Barkhane, deren Ziel es war, die Reste der Rebellen zu beseitigen und sie durch eine Strategie der kontinuierlichen Besetzung von den Städten fernzuhalten. Das Problem ist, dass Paris nicht stark genug war, um die kontinuierliche Besetzung in Mali aufrechtzuerhalten, vor allem aufgrund der territorialen Dimensionen – doppelt so groß wie Frankreich. Und so konnte sich der Terrorismus immer weiter ausbreiten, während das französische Militär angesichts eines Problems, das es nicht lösen konnte, passiv blieb.

Damals rebellierte das malische Militär gegen die zivile Regierung – die die französische Besatzung unterstützte – und begann den Prozess des politischen Übergangs. Das Militär zog es zunächst vor, nicht an der Macht zu bleiben und wies auf eine provisorische zivile Regierung hin, aber diese Regierung zeigte Spuren von Kollusion mit Frankreich und versuchte, das Militär aus dem Verteidigungsministerium zu entfernen. Dieses Ministerium ist der wichtigste strategische Punkt, den die Militärs kontrollieren wollen, da das eigentliche Ziel des Putsches darin besteht, eine neue nationale Strategie für die Verteidigung und den Kampf gegen den Terrorismus zu schaffen, die mit der gescheiterten Pariser Strategie bricht. Weil sie versuchte, die Pläne des Militärs zu untergraben, wurde die provisorische Regierung gestürzt.

Frankreich hat keine Kontrolle mehr über das, was in Mali passiert; seine Strategie ist gescheitert, und das hat nicht nur zu einer Zunahme des Terrorismus geführt, sondern auch zu einer tiefgreifenden antifranzösischen Orientierung in den malischen Streitkräften. Wieder einmal scheint Mali ein „französisches Vietnam“ zu sein, wenn man bedenkt, dass eine Militärregierung in dem Land das Ende der französischen Einmischungen in Nordafrika bedeuten könnte.