Noch mehr Datenmanipulation der CDC die zeigen das „Durchbruchsfälle“ absichtlich versteckt werden

Neuer Bericht ist ein weiterer Beweis dafür, dass die CDC absichtlich Post-Impfung „Durchbruch Fälle“ versteckt

Ein neuer Bericht, gerade gestern veröffentlicht wurdet, hat noch mehr Beweise dafür geliefert, dass die CDC Daten manipuliert, um die Anzahl der „Durchbruch-Infektionen“ zu verbergen.

Eine „Durchbruchsinfektion“ (oder „Durchbruchsfall“) ist definiert als eine Person, die positiv auf eine Sars-Cov-2-Infektion testet, obwohl sie bereits vollständig geimpft ist. Und dieser neue Bericht findet, dass die CDC die offizielle Aufzeichnung der Durchbruch Fälle ist:

Wahrscheinlich eine erhebliche Untertreibung

Weiter wird erklärt:

Das nationale Überwachungssystem stützt sich auf passive und freiwillige Berichterstattung, und die Daten sind möglicherweise nicht vollständig oder repräsentativ. Viele Personen mit Impfstoff-Durchbruchsinfektionen, insbesondere solche, die asymptomatisch sind oder nur leicht erkranken, lassen sich möglicherweise nicht testen.

Das ist teilweise richtig, aber auch eine ziemlich große Lüge durch Unterlassung.

Es ist wahrscheinlich wahr, dass geimpfte Menschen, die keine Symptome haben, wahrscheinlich keinen Test machen lassen, aber es ist auch wahr, dass die CDC am 17. März ihre Ratschläge zur Testpolitik aktualisiert hat, um solche Menschen ausdrücklich von den Testprotokollen auszuschließen:

Vollständig geimpfte Personen ohne COVID-Symptome müssen nach einer Exposition gegenüber einer Person mit Covid nicht getestet werden

Es ist zwar sicherlich richtig, dass „Durchbruchsfälle“ wahrscheinlich eine erhebliche zu niedrige Erfassung darstellen, aber es ist unehrlich, so zu tun, als ob dies nur ein Unfall des Systems sei. Vielmehr ist das System speziell darauf ausgelegt, solche Fälle zu verbergen.

Natürlich geht dieser Bericht nur bis Ende April, die „Unterzählung“ wird seitdem nur noch schlimmer geworden sein, weil die CDC ihre Regeln WIEDER geändert hat, um es noch schwieriger zu machen, eine genaue Zählung der Durchbruchsfälle zu machen.

Wie wir letzte Woche geschrieben haben, wird die CDC ab dem 1. Mai milde oder asymptomatische Fälle nicht mehr als „Durchbruchsinfektionen“ zählen und sich nur noch auf Krankenhausaufenthalte und Todesfälle konzentrieren.

Laut dem eigenen Bericht der CDC waren jedoch mehr als ein Viertel (27%) der Durchbruchsinfektionen asymptomatisch, und weitere 61% waren nur leicht erkrankt. Umgekehrt wurden nur 10% von ihnen jemals ins Krankenhaus eingeliefert, und nur 2% starben:

Basierend auf den vorläufigen Daten waren 2725 (27 %) Impfdurchbruch-Infektionen asymptomatisch, 995 (10 %) Patienten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, und 160 (2 %) Patienten starben.

Also, die CDC hat ihre „substanzielle Unterzählung“ genommen und sie dann um 90% gekürzt. Die offiziellen Zahlen, in Bewegung nach vorn, wird so ungenau sein, wie völlig nutzlos zu sein.

Die CDC behauptet, diese Änderungen „werden helfen, die Qualität der Daten zu maximieren, die über die Fälle mit der größten klinischen und öffentlichen Gesundheitsbedeutung gesammelt werden.“ Aber das ist eine offensichtliche und absurde Lüge.

Statistische Studien haben gezeigt, dass bis zu 86% der Covid-„Fälle“ niemals Symptome zeigen. Solche Fälle aus Ihren Studien zur Wirksamkeit des Impfstoffs auszuschließen, bedeutet, Ihre Daten zu vergiften, um eine vorgefasste Schlussfolgerung zu stützen. Das ist im besten Fall extrem schlechte Wissenschaft.

Natürlich ist die Wahrheit noch viel zynischer als das.

Von Beginn der sogenannten „Pandemie“ an wurden absichtlich Wellen von asymptomatischen „Fällen“ erzeugt, indem man jeden Tag unzuverlässige PCR-Tests an 100’000 völlig gesunden Menschen durchführte.

Die völlig vorhersehbaren falsch-positiven Ergebnisse wurden „Fälle“ genannt, und diese fabrizierten „Fälle“ von Covid19 wurden benutzt, um die Illusion einer globalen Seuche aufzubauen.

Dies war eine langwierige Kampagne der Täuschung, um weitreichende Veränderungen im Aufbau unserer Gesellschaft herbeizuführen.

Bis zu diesem Punkt waren „asymptomatische Fälle“ das Rückgrat der Covid-Erzählung. Aber jetzt hat die CDC versucht, sie aus der Rechnung zu entfernen, indem sie medizinische Labors und Krankenhäuser im ganzen Land angewiesen hat, nicht mehr nach ihnen zu suchen, sondern nur noch bei denen, die den „Impfstoff“ hatten.

Dies ist eine neue verlängerte Kampagne der Täuschung, die das Narrativ spinnt, dass diese ungetesteten, experimentellen „Impfstoffe“ wirklich „wirksam“ gegen eine „Pandemie“ sind, die auf statistischem Rauch und Spiegeln aufgebaut wurde.

Kurz gesagt: Vor dem Impfstoff brauchten sie „asymptomatische Infektionen“, um ein „Problem“ zu schaffen, nach dem Impfstoff verstecken sie aktiv „asymptomatische Infektionen“, weil deren Existenz ihre „Lösung“ untergräbt.

„Durchbruchsinfektionen“, die in einer annähernd großen Anzahl existieren, bedeuten, dass eines von drei Dingen wahr ist: entweder sind die Tests unzuverlässig, die „Impfstoffe“ sind unwirksam… oder beides.

Für jeden, der an der Wahrheit interessiert ist, ist eine genaue Zählung dieser „Durchbruchsinfektionen“ daher von entscheidender Bedeutung.

Die logische Folge davon ist natürlich, dass jeder, der versucht, sie zu verbergen, zu minimieren oder zu ignorieren, NICHT an der Wahrheit interessiert ist. Ein solches Verhalten ist in der Tat ein stillschweigendes Eingeständnis von Täuschung.