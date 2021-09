Impfweltmeister Israel: 10.000 neue COVID-Fälle, Infektionskoeffizient steigt an

Anmerkung. Wichtig zu wissen ist, dass Israel diejenigen, die zwei Dosen des sogenannten Impfstoffs von Pfizer erhalten haben, nicht mehr als geimpft gezählt werden. Die Medien in Israel geben also verzerrte Fakten wider.

Um Dr. Salman Zarka, Israels „Coronavirus-Zar“, zu zitieren:

Wir aktualisieren, was es bedeutet, geimpft zu sein.

Da haben Sie es also. In Israel gelten offiziell diejenigen, die zwei Dosen des sogenannten Impfstoffs von Pfizer erhalten haben, nicht mehr als geimpft. Vollständiger Artikel hier zu finden.

israelnationalnews.com berichtet heute:

10.000 neue COVID-Fälle, Infektionskoeffizient steigt an

Fast 700 Patienten befinden sich nach wie vor in einem ernsten Zustand, die Zahl der Todesfälle steigt auf 7.338.

Gestern wurden 10.084 neue Coronavirus-Fälle diagnostiziert, nachdem 155.871 Tests durchgeführt worden waren.

Die Rate der positiven Tests lag gestern bei 6,6 %, während der Infektionskoeffizient auf 0,96 anstieg.

Derzeit befinden sich 697 Coronavirus-Patienten in einem ernsten Zustand, von denen 154 an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind. Die Zahl der durch das Coronavirus verursachten Todesfälle in Israel ist auf 7.338 gestiegen.

Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Prof. Nachman Ash, sagte heute Morgen: „Wir erwägen, mehr PCR-Tests auf Schnelltests umzustellen und zu übertragen. Es ist eine Frage des Risikomanagements – die Schnelltests sind weniger empfindlich. Wir werden die Entscheidungen in den kommenden Tagen treffen.“

In einem Interview mit Galai Tzahal verwies Prof. Ash auf die Morbiditätsdaten der letzten Tage: „Der Infektionskoeffizient ist gesunken, aber ich denke, er wird in den nächsten Tagen steigen. Es ist nicht sicher, dass dies einen Rückgang der Morbidität widerspiegelt – es könnte einfach ein Ergebnis der Anzahl der Tests sein.

Am Sonntag warnte Prof. Galia Rahav, Direktorin der Abteilung für Infektionskrankheiten und des Labors am Sheba-Krankenhaus, die als eine der besten und erfahrensten Ärztinnen Israels in der Behandlung des Coronavirus gilt, dass die Krankenhäuser nicht in der Lage sind, die notwendige Pflege für Patienten zu leisten, die auf den Coronavirus-Stationen an Beatmungsgeräten liegen.

„Ich habe in den letzten Tagen geweint und fühle mich schon wie Don Quijote, aber die Sterblichkeit durch Corona ist jetzt unerträglich und sehr hoch. Es gibt nicht genügend Intensivbetten für intubierte Corona-Patienten. Ich werde zu vielen Beratungen gerufen, und einige der Corona-Stationen in den Krankenhäusern wissen nicht genug, um intubierte Patienten zu versorgen. Patienten, die keine Chance zum Leben hatten, sterben, weil es nicht genügend Betten und Intensivpflegepersonal gibt. Ich sehe das in vielen Krankenhäusern. Es tut mir im Herzen weh“, sagte Prof. Rahav gegenüber Israel Hayom.

Sie sagte: „Ich habe stundenlange Kämpfe erlebt, um intubierte Coronavirus-Patienten in kritischem Zustand auf die Intensivstation zu verlegen, und jeder solche Kampf ist herzzerreißend. Ich habe zum Beispiel darum gekämpft, eine junge Patientin auf die Intensivstation zu verlegen, die in Tel Hashomer an eine ECMO-Maschine angeschlossen war und sich jetzt in der Rehabilitation befindet. Wenn sie nicht verlegt worden wäre, wären ihre Überlebenschancen sehr gering gewesen. Auch ohne das Coronavirus ist die Situation auf den Stationen katastrophal, da es an Intensivbetten mangelt, aber jetzt passiert alles auf einmal – es ist herzzerreißend.“

Prof. Rahav fügte hinzu, dass „60-70% der schwer kranken Patienten nicht geimpft sind, aber die Intensivstationen wollen jüngere Patienten behandeln, die meist ungeimpft sind – und in einigen Fällen die Plätze von geimpften Patienten einnehmen, die meist älter sind, und das ist sehr empörend.“