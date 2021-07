Impfweltmeister Israel lässt keine Geimpften in das Land und will Reisen noch mehr einschränken und mehr Überwachung

jpost.com: Einreise von Geimpften nach Israel inmitten des Ausbruchs erneut verschoben

Inmitten der Besorgnis über die steigende Zahl von Coronavirus-Fällen will die Polizei ein SMS-basiertes System einsetzen, um den Aufenthaltsort derjenigen zu überprüfen, die unter Quarantäne stehen.

Geimpfte Touristen werden am 1. August nicht nach Israel einreisen dürfen, wie zuvor geplant, sagte der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Prof. Nachman Ash, am Sonntag und kündigte außerdem an, dass die Behörden Maßnahmen zur Einschränkung aller Reisen diskutieren werden.

„Wir verschieben das Datum für die Einreise von Touristen; es wird nicht am 1. August passieren“, sagte er und fügte hinzu, dass ein neues Datum noch nicht festgelegt wurde. „Leider erlaubt uns die derzeitige Situation nicht, die Einreise von Touristen zu erlauben.“

Der Generaldirektor warnte auch die Öffentlichkeit, dass mit der Delta-Variante, die auf der ganzen Welt wütet, dies nicht die Zeit ist, um ins Ausland zu fliegen. Er sagte, dass die Behörden prüfen, wie sie das Reisen einschränken können, entweder durch die Erweiterung der Liste der Länder, die unter dem Reiseverbot oder der strengen Reisewarnung stehen, oder durch andere Mittel.

Channel 12 berichtete, dass die Gesundheitsbehörden mehrere Optionen für eine Empfehlung erwägen, die sie dem Kabinett vorlegen wollen, einschließlich der Schließung des Flughafens für nicht lebensnotwendige Reisen und der Forderung, dass alle Reisenden in die Isolation gehen müssen, unabhängig von ihrem Impfstatus und dem Land, aus dem sie fliegen. Jedoch, nach dem Bericht, die wahrscheinlichste Empfehlung wird sein, die Liste der Länder unter Reiseverbot oder Reisewarnung deutlich zu erweitern – in beiden Fällen müssen alle Rückkehrer in Quarantäne.

Am frühen Sonntag traf sich Premierminister Naftali Bennett mit Ministern und Beamten, um an der verstärkten Durchsetzung der Coronavirus-Bestimmungen zu arbeiten, die seit letzter Woche in die Verantwortung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit fallen.

Die Behörden arbeiten daran, dass bei der Durchsetzung sowohl technologische Mittel als auch Polizeibeamte und lokale Inspektoren eingesetzt werden.

„Unser Ziel ist es, vernünftige Richtlinien zu etablieren, neben einer aggressiven und effektiven Durchsetzung gegen Zuwiderhandelnde“, sagte Bennett. „Jeder, der gegen die Richtlinien verstößt, gefährdet seine Gesundheit und die der übrigen Bürger Israels. Das werden wir nicht zulassen. Die Delta-Variante breitet sich auf der ganzen Welt aus; die Umsetzung der Vorschriften vor Ort ist ein entscheidendes Element im Kampf gegen die Pandemie, um die Mutation zu besiegen.“

Es wurde beschlossen, dass verifizierte Coronavirus-Träger, die gegen die Isolation verstoßen, strafrechtlich belangt werden.

Darüber hinaus wies Bennett das Ministerium und den Generalstaatsanwalt an, den rechtlichen Aspekt des Einsatzes technologischer Hilfsmittel zur Überwachung der in Quarantäne befindlichen Personen zu regeln, einschließlich der Möglichkeit für die Polizei, den Aufenthaltsort von Personen in der Isolation über ein SMS-System zu verifizieren.

Es wurde angekündigt, dass Hochzeiten und andere Veranstaltungen, die als hohes Risiko für die Verbreitung von Infektionen gelten, bei der Durchsetzung Priorität haben werden.

Ab Mittwoch wird der Zugang zu Hochzeiten und Partys in geschlossenen Räumen mit mehr als 100 Teilnehmern nur noch Personen gestattet, die geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet sind, oder Inhaber eines von der Regierung sogenannten „Happy Badge“ sind.

Ash sagte, dass sie in den kommenden Tagen dem Kabinett empfehlen werden, das volle System der grünen Pässe wieder einzuführen. Bis Ende Mai wurde das System für verschiedene Veranstaltungsorte und Aktivitäten verwendet, darunter Restaurants, Synagogen und Fitnessstudios.

Ebenfalls am Sonntag gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass Teilnehmer von Sommercamps aufgefordert werden, einen grünen Reisepass, ein Genesungszertifikat oder einen negativen Coronavirus-Test vorzulegen, der innerhalb der letzten 72 Stunden durchgeführt wurde. Die Anforderung gilt auch für Outdoor-Programme.

Da sich immer mehr Menschen testen lassen müssen, kündigte Gesundheitsminister Nitzan Horowitz an, dass die Zahl der Teststationen im ganzen Land erhöht und ihre Betriebszeiten ausgeweitet werden sollen. Mehr Details siehe Quelle.