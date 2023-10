In der Ukraine, dem »weltgrößten Waffenversuchslabor«, sterben Menschen für wenige Zentimeter

Von Caitlin Johnstone

Derzeit geht eine herzzerreißende Grafik um, die die fast mikroskopisch kleinen Veränderungen zeigt, die in diesem Jahr an der Frontlinie des Krieges in der Ukraine eingetreten sind, obwohl ununterbrochen ununterbrochen Tod und Zerstörung von unvorstellbarem Ausmaß zu beklagen waren.

Die Grafik stammt aus einem Artikel der New York Times mit dem Titel „Who’s Gaining Ground in Ukraine? This Year, No One“, in dem schließlich eingeräumt wird, dass Russland im Jahr 2023 trotz der viel gepriesenen Gegenoffensive Kiews, die im Juni begann, tatsächlich mehr Boden gewonnen hat als die Ukraine.

„Wenn man die Gewinne beider Seiten zusammenzählt, kontrolliert Russland jetzt fast 200 Quadratmeilen mehr Territorium in der Ukraine als zu Beginn des Jahres“, berichtet die Times.

Wie Left I on the News auf Twitter bemerkte, widerspricht dies der Behauptung in einem anderen Artikel der New York Times, der letzte Woche unter der Überschrift „Ukraine Has Gained Ground. But It Has Much Further To Go“.

Millimetres on the map for the number of lives you could populate a city with. https://t.co/3y0yKUKcUI — Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) September 28, 2023

Der Grund, warum die Karte mit den Gewinnen und Verlusten so herzzerreißend ist, liegt darin, dass so viel für so sehr, sehr wenig aufgegeben worden ist. Mindestens Zehntausende sind in diesem Krieg gestorben, Hunderttausende wurden verwundet, und das alles für diese winzig kleinen Punkte auf der Landkarte. In der Ukraine liegen heute mehr Landminen als sonst auf der Welt, und Experten sagen, dass es Jahrzehnte dauern wird, sie zu beseitigen. Diese riesige Todesfalle wird durch die Streumunition noch verschlimmert, die das Land immer häufiger bedeckt und die noch jahrelang detonieren und Zivilisten (meist Kinder) töten wird. Die Minen und der Artilleriebeschuss an der Frontlinie dieses Krieges führen Berichten zufolge zu Zehntausenden von Amputierten, eine Zahl, die mit der des Ersten Weltkriegs vergleichbar ist.

Und wozu das alles? Im Grunde genommen für nichts. Ein paar gewonnene Zentimeter hier, ein paar verlorene Zentimeter dort. Die Sinnlosigkeit des Ganzen ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ukrainische Männer im wehrfähigen Alter in Scharen aus dem Land fliehen und zu fliehen versuchen, um der Einberufung zu entgehen.

Krieg ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Das Leid, das Trauma und der Verlust, die mit militärischer Massengewalt einhergehen, sind selbst für Menschen, die sie selbst miterlebt haben, kaum zu begreifen. Und das Einzige, was noch schlimmer ist als ein Krieg, in dem eine Seite von der anderen völlig überrollt wird, ist ein Krieg, in dem sich die Menschen wegen winziger Gewinne und Verluste auf dem Schlachtfeld immer wieder gegenseitig umbringen, ohne dass ein Ende des Albtraums in Sicht ist.

Und jetzt sagen uns westliche Beamte und Medien, dass wir uns darauf einstellen sollen, dass sich dieser Krieg über Jahre hinziehen wird, möglicherweise bis in die 2030er-Jahre. Diese unsinnige Gewalt, die, wie selbst der NATO-Chef jetzt zugibt, hätte vermieden werden können, wenn man einfach aufgehört hätte, eine westliche militärische Bedrohung vor Russlands Haustür aufzubauen, soll sich so lange wie möglich hinziehen, und zwar aus keinem anderen Grund als dem der Förderung der strategischen Interessen der USA.

An arsenal of weapons is being put to the test in Ukraine in what has become the world’s largest arms fair https://t.co/sKEyZHaURI — The Wall Street Journal (@WSJ) September 27, 2023

Diese Nachricht der New York Times erscheint zeitgleich mit einem Artikel des Wall Street Journal mit dem Titel „The War in Ukraine Is Also a Giant Arms Fair“ (Der Krieg in der Ukraine ist auch eine riesige Waffenmesse), der den Untertitel trägt: „Waffenhersteller erhalten Aufträge für Waffen, die auf dem Schlachtfeld getestet werden“.

„Die Panzerhaubitze ist Teil eines Waffenarsenals, das in der Ukraine auf der mittlerweile größten Waffenmesse der Welt getestet wird“, schreibt Alistair MacDonald vom WSJ. „Unternehmen, die die Waffen herstellen, die in der Ukraine eingesetzt werden, haben Aufträge erhalten und Produktionslinien wiederbelebt. Der Einsatz von Ausrüstungsgegenständen im Wert von Milliarden von Dollar in einem großen Landkrieg hat Herstellern und Militärs auch die einmalige Gelegenheit gegeben, die Leistung von Waffen auf dem Schlachtfeld zu analysieren und zu lernen, wie sie am besten eingesetzt werden können.“

Dies ist eines dieser Dinge, die sich zunächst etwas unangenehm anhören, aber wenn man sich wirklich mit den Worten auseinandersetzt und gründlich darüber nachdenkt, was hier gesagt wird, wird es sich als so zutiefst böse herausstellen, dass man Albträume bekommt. Die Tatsache, dass Waffensysteme an menschlichen Körpern zum immensen Nutzen von Kriegsgewinnlern in einem völlig vermeidbaren und absichtlich provozierten Krieg getestet werden, gehört zu den verkommensten Dingen, die man sich überhaupt vorstellen kann, und ist ein klares Zeichen dafür, dass wir in einer zutiefst kranken Gesellschaft leben.

Das ist so, so hässlich, und es soll noch hässlicher werden – diese Freaks haben noch nicht einmal mit China angefangen. Je eher diese monströse Machtstruktur in die Knie gezwungen werden kann, desto besser für alle.