In eigener Sache und eine Menge neue, brisante, sowie interessante Videos

Ein kurzes Lebenszeichen von mir und ein aufrichtiges Dankeschön an alle, die sich gemeldet haben. Die vielen Nachrichten und Genesungswünsche habe ich gesehen und sie bedeuten mir viel.

Soweit geht es mir gut. Nach der Operation an meinem Auge bin ich allerdings weiterhin eingeschränkt, da das Sehen noch schnell ermüdet und es zwischendurch auch schmerzt. Lesen und längeres Arbeiten sind im Moment nur begrenzt möglich, doch insgesamt geht es Schritt für Schritt voran.

In dieser Phase haben mich meine freien Mitarbeiter sehr tatkräftig unterstützt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön – ohne diese Hilfe wäre vieles nicht möglich gewesen.

Wir geben uns große Mühe, damit es trotz der Situation zu keinen größeren Rückständen bei Nachrichten, News und Informationen kommt und alles Schritt für Schritt veröffentlicht wird.

Ab Montag geht es weiter.

Danke für eure Geduld und euer Verständnis.

Von Herzen,

Don

*

Unabhängiger Journalismus lebt von Ihnen

Während der Schweizer Staat jährlich 40 Millionen Franken in ausgewählte Medien lenkt, erhalten unabhängige Plattformen keine Subventionen. Sie finanzieren sich allein durch ihre Leserschaft.

Das bedeutet: Wir können frei berichten – aber wir stehen dadurch auch unter permanentem wirtschaftlichem Druck.

Gerade bei Themen wie Covid-19 oder der E-ID-Abstimmung zeigte sich, wie stark viele subventionierte Medien die offizielle Linie stützten, während kritische Stimmen marginalisiert wurden.

Diese strukturelle Schieflage führt dazu, dass unabhängige Medien von großen, staatlich geförderten Häusern oft diffamiert oder ausgegrenzt werden.

Unabhängigkeit hat ihren Preis – aber sie ist die Grundlage jeder glaubwürdigen Berichterstattung.

Wir wissen: Spendenaufrufe sind nicht gerade das Highlight des Tages.

Aber wenn Sie das hier lesen, dann wahrscheinlich, weil Ihnen freie und unbequeme Berichterstattung wichtig ist.

Uncutnews ist komplett werbefrei, unabhängig von Konzernen oder staatlichen Geldern – und gehört allein Ihnen, den Leserinnen und Lesern.

Aber echte Recherche braucht mehr als Leidenschaft:

Sie kostet Zeit. Energie. Mut. Und Geld.

Der Haken: Bisher tragen nur etwa 2 % unserer Leser dieses Projekt finanziell. Die anderen 98 % lesen kostenlos mit. Falls Sie dazugehören, fragen Sie sich bitte:

Ist Ihnen unabhängige Information etwas wert?

Dann ist jetzt der Moment, zu handeln.

VIELEN HERZLICHEN DANK

Bitte bei Überweisung den Vermerk „Spende“ angeben. Dies hilft uns, Ihre Unterstützung korrekt zuzuordnen. Danke

SPENDENKONTO

☛ ☛ Spenden per Überweisung ☚ ☚

Empfänger: uncutnews in 8400 Winterthur

IBAN: CH09 0900 0000 1589 3613 3

BIC: (SWIFT-Adresse) POFICHBEXXX

Oder hier per PayPal.

Jetzt auch Bitcoin Spenden:

Bitcoin Adresse:

bc1q3cn0r9qkzg83v65em7ywuws24fnuqgkgkx58yp

Lightning:

bc1qlpgemf9saxsc7nr9xaujrlj658ysvgcemq8af8

Weitere kostenlose Informationen und News ohne Werbung gibt es auf unserem Telegram-Kanal oder neu jetzt auch wieder auf X.

