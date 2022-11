In Italien gibt es jetzt die erste Klinik für Covid-Impfung geschädigte Patienten

Es handelt sich um einen wirklich einzigartigen, ernst zu nehmenden und vielleicht einmaligen Präzedenzfall auf nationaler Ebene, ein Projekt, das sich aus früheren Initiativen ableitet, die bereits 2021 in Lucca begannen, als sie eine „medizinisch-gesundheitliche Gruppe“ aus Ärzten und medizinischem Personal gründeten, die sich „frei in Geist und Gewissen“ vor der Tat dazu verpflichteten, ungeimpften Menschen aus Covid 19 in ihren eigenen Häusern zu helfen. Wir haben gesehen, dass die besagte „medizinisch-gesundheitliche Gruppe“, deren Mitglieder aufgrund des neuen Gesetzesdekrets der Regierung Meloni wieder in ihre ärztliche Tätigkeit eingegliedert wurden, am 2. November „die erste auf die Behandlung von Impfstoffnebenwirkungen spezialisierte Arztpraxis“ eröffnet hat.