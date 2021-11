Inside Pfizer-Biontech: So kams zum Rekordgewinn

Biontech meldete gestern dank seinem Covid-Impfstoff einen Rekord-Quartalsgewinn von 3,2 Milliarden Euro. Von Januar bis Ende September sind es über 7,1 Milliarden.

Vor Jahresfrist gabs noch Verluste. Das fulminante Hochschiessen ist die Folge des Covid-Impfstoffs. Allein die EU nahm dem Powerduo Pfizer-Biontech von dessen „Comirnaty“ Hunderte Millionen Impfdosen bis 2021 ab. Garantiert.

Dies zeigt der Vertrag vom 20. November 2020 unter „Advance Purchase Agreement for the development, production, priority-purchasing options and supply of a successful COVID-19 vaccine for EU Member States“.

Das mit „Sensitive“ markierte Dokument zwischen der EU sowie dem US-Pharma-Multi Pfizer und dessen deutschem Impf-Partner Biontech regelt Rechten und Pflichten.

Im Kern lautet die Abmachung: