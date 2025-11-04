Interner Bericht enthüllt: BBC fälschte Trump-Rede

von Will Jones

Die BBC hat eine Rede von Donald Trump manipuliert, sodass es den Anschein hatte, er habe den Aufruhr am Kapitol angestachelt – das geht aus einem internen Whistleblower-Memo hervor. The Telegraph berichtet darüber.

Eine Panorama-Sendung, die eine Woche vor der US-Wahl ausgestrahlt wurde, habe die Zuschauer „völlig in die Irre geführt“, indem sie zeigte, wie der Präsident seine Anhänger aufforderte, mit ihm zum Kapitol zu gehen, um „wie die Hölle zu kämpfen“, obwohl er in Wirklichkeit sagte, er werde mit ihnen gehen, „um friedlich und patriotisch eure Stimmen hörbar zu machen“.

Das „verzerrte“ Filmmaterial wurde in einem 19-seitigen Dossier über BBC-Voreingenommenheit hervorgehoben, das von einem ehemaligen Mitglied des Standardausschusses der Rundfunkanstalt erstellt wurde und nun in Regierungsabteilungen kursiert.

Das Dossier besagt, dass das Programm den US-Präsidenten Dinge habe „‚sagen‘ lassen, die [er] tatsächlich nie gesagt hat“, indem es Aufnahmen vom Anfang seiner Rede mit Äußerungen fast eine Stunde später zusammenschnitt.

Es heißt weiter, dass hochrangige Führungskräfte und der Vorsitzende der BBC eine Reihe schwerwiegender Beschwerden, die von der eigenen Aufsichtsbehörde der BBC eingereicht wurden, ignoriert und abgewiesen hätten.

The Telegraph wird demnächst weitere Auszüge des Memos veröffentlichen, in denen der arabische Dienst der BBC wegen seiner Berichterstattung über den Krieg in Gaza der Voreingenommenheit beschuldigt wird, ebenso wie der Rundfunkanstalt „effektive Zensur“ in der Berichterstattung über die Transgender-Debatte vorgeworfen wird.

Das Dokument wirft schwerwiegende Fragen über die Kultur innerhalb der BBC auf, darüber, wie sie die Unparteilichkeit beeinflusst, und wie Manager, darunter Generaldirektor Tim Davie, beschuldigt werden, Beweise für Voreingenommenheit zu ignorieren.

Die brisantesten Enthüllungen betreffen eine einstündige Panorama-Sondersendung mit dem Titel „Trump: A Second Chance?“, die im Oktober des vergangenen Jahres ausgestrahlt wurde.

Neben der Veränderung von Trumps Worten zeigte die Dokumentation auch flaggenschwenkende Männer, die am 6. Januar 2021 nach Trumps Rede auf das Kapitol in Washington D.C. zumarschierten – was „den Eindruck erweckte, Trumps Anhänger hätten seinem ‚Kriegsaufruf‘ Folge geleistet“. In Wirklichkeit wurde das Filmmaterial jedoch aufgenommen, bevor Trump überhaupt zu sprechen begonnen hatte.

Der Bericht besagt, dass Panoramas „Verzerrung der Ereignisse des Tages“ derart gravierend war, dass Zuschauer sich fragen müssten: „Warum sollte man der BBC vertrauen – und wo wird das alles enden?“

Als das Thema den Managern vorgelegt wurde, „weigerten sie sich anzuerkennen, dass es zu einem Verstoß gegen die Standards gekommen war“. Der Autor des Berichts warnte daraufhin BBC-Vorsitzenden Samir Shah vor dem „sehr, sehr gefährlichen Präzedenzfall“, den Panorama geschaffen habe, erhielt jedoch keine Antwort.

Der interne Whistleblower schickte vergangenen Monat eine Kopie des 19-seitigen Schreibens an jedes Mitglied des BBC-Vorstands.

The Telegraph hat den Wortlaut des internen Memos an BBC-Manager veröffentlicht:

Die von Panorama zusammengeschnittene Version von Trumps Äußerungen ließ es so erscheinen, als hätte er gesagt:

„Wir werden hinunter zum Kapitol gehen, und ich werde bei euch sein, und wir kämpfen. Wir kämpfen wie die Hölle, und wenn ihr nicht wie die Hölle kämpft, werdet ihr bald kein Land mehr haben.“

In Wirklichkeit kam der erste Teil von Trumps Rede – „Wir werden hinunter zum Kapitol gehen, und ich werde bei euch sein“ – 15 Minuten nach Beginn der Rede.

Der zweite Teil des Satzes, den Panorama ausstrahlte – „und wir kämpfen. Wir kämpfen wie die Hölle…“ – kam 54 Minuten später.

Fünfzehn Minuten nach Beginn der Rede sagte Trump tatsächlich:

„Wir werden hinunter zum Kapitol gehen, und ich werde bei euch sein. Ich weiß, dass bald jeder hier hinüber zum Kapitol marschieren wird, um friedlich und patriotisch eure Stimmen hörbar zu machen.“

Es war völlig irreführend, den Clip so zu schneiden, wie Panorama ihn sendete.

Die Tatsache, dass er seine Anhänger nicht ausdrücklich dazu aufrief, zum Kapitol zu gehen und zu kämpfen, war einer der Gründe, warum es keine Bundesanklage wegen Aufstachelung zum Aufruhr gab.

Das war jedoch nicht das Ende von Panoramas Verzerrung der Ereignisse des Tages.